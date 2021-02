Frauen und Männer sollen zu gleichen Teilen dort vertreten sein, wo die Geschicke des Bundeslandes, der Stadt und der Stadtteile mitbestimmt werden. Zumindest lässt die Regierungskoalition derzeit die Möglichkeit eines Paritätsgesetzes für Bremen rechtlich prüfen.

Ziel ist es, dass nicht nur in der Stadtbürgerschaft und im Landtag, sondern auch in den Bremer Beiräten spätestens ab der Wahl 2031 gleich viele Männer und Frauen sitzen. In den Stadtteilparlamenten im Bremer Süden gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie wichtig und praktikabel ein solches Paritätsgesetz sein könnte.

Frauenquote in der Bremischen Bürgerschaft: 37 Prozent

Die Beiräte links der Weser sind sehr unterschiedlich aufgestellt, was ihren Frauenanteil angeht (siehe Grafik). Während im Beirat Huchting aktuell zehn der siebzehn Sitze von Frauen bekleidet werden (59 Prozent), sitzen im Seehauser Beirat zwei Frauen fünf Männern gegenüber (29 Prozent). Immerhin in drei von sechs Beiräten herrscht Parität oder die Frauen haben die Mehrheit im Beirat. Zum Vergleich: In der Bürgerschaft beträgt die Frauenquote 37 Prozent.

Ein Sonderfall stellt der Beirat Woltmershausen dar. Denn nach der Wahl war dort das Verhältnis mit sieben Frauen und sechs Männern noch ausgewogen, doch durch zwei Mandatsniederlegungen bei der SPD und den Grünen wendete sich das Blatt. „Ich bin damit selbst nicht zufrieden, dass wir jetzt weniger Frauen als Männer in der Fraktion haben“, sagt die Woltmershauser Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) dazu.

Aber nun sei als Nachfolger für Anja Leibing über das Bremische Wahlrecht über den Listenplatz ein Mann nachgerückt. Wangenheim begrüßt zwar den Vorstoß, die Parität in Beiräten verbindlicher zu regeln. Doch sie hat so ihre Zweifel, ob der Weg dorthin tatsächlich über ein Gesetz führen kann.

„Man muss aufpassen, dass man damit nicht den Wählerwillen beschneidet“, findet sie. Mit dem heutigen Wahlrecht mit Listen- und Personenstimmen, die die Wähler vergeben können, werde ein Paritätsgesetz wohl nicht klappen, schätzt die Sozialdemokratin.

Besonders die Fluktuation in den Beiräten ist es auch, die Ingo Mose (Grüne) zu denken gibt. Der Sprecher des Neustädter Beirates fordert daher Lösungen, „damit für eine Frau auch eine Frau nachrücken kann.“ Prinzipiell sei er froh, dass in seinem Stadtteil das Geschlechterverhältnis im Beirat ausgewogen ist. „Aber das ist kein Selbstläufer“, so Mose. Daher hält er die Initiative der Regierungsparteien für sinnvoll, „um Frauen und Männer in gleichem Umfang an der politischen Willensbildung zu beteiligen.“

„Bei uns in Seehausen mit 1200 Menschen ist es leider nicht so einfach, überhaupt geeignete Kandidaten zu finden“, stellt Ralf Hagens (CDU) fest. Aus Sicht des Beiratssprechers „könnte sich eine gesetzliche Vorgabe eventuell als Hürde erweisen.“

Er sehe derzeit eher ein allgemeines Pro-

blem, das Politik und Gesellschaft gleichermaßen betreffe: „Die Vereine und Parteien suchen im Dorf händeringend Freiwillige, aber immer weniger sind bereit, ihre Freizeit für ein Ehrenamt zu opfern.“ Für berufstätige Frauen mit Kindern sei es zusätzlich schwierig, Zeit für ein politisches Amt zu finden, so seine Einschätzung.

„Wir haben vor der Wahl viele Frauen angesprochen, ob sie kandidieren wollen“, versichert er. Am Ende seien dann mangels weiterer Kandidatinnen doch überwiegend Männer auf der Liste gelandet. Ob eine gesetzliche Vorgabe daran etwas ändern könne, bezweifelt er.

In Strom sind Männer in der Minderheit

Eine Ansicht, die auch seine Sprecherkollegin Cornelia Renken (CDU) aus Strom teilt. „Sind die Kinder klein, ist der Stress groß“, begründet sie die Tatsache, dass im Stromer Beirat nur eine junge Frau sitzt. Trotzdem sind die Männer dort in der Minderheit. „Wir leben die Parität schon länger in Strom, wir haben eher Probleme, genug geeignete Männer zu finden“, sagt Renken.

Sie findet, „Frauen gehören in allen Bereichen mit an die Spitze, aber nicht mit aller Macht.“ So müsse es auch weiterhin die Möglichkeit geben, freie Positionen mit Personen des selben Geschlechts aufzufüllen, sollten sich keine weiteren Frauen oder Männer für die Wahllisten finden.

Stefan Markus (SPD) sieht ein Paritätsgesetz als „geeignetes Mittel, um eine gleiche Verteilung der Mandate herzustellen.“ Der Sprecher des Beirates Obervieland bedauert, dass in seiner eigenen Beiratspartei nur zwei Frauen auf der Wahlliste mit insgesamt zwölf Personen standen. „Aber immerhin haben wir über die Quotierung der Wahlliste erreicht, dass die beiden Frauen heute im Beirat sitzen“, so Markus.

Über Mentoren-Programme seiner Partei und die gezielte Ansprache von Frauen hofft er, künftig noch mehr Kandidatinnen für die Stadtteilpolitik zu gewinnen.

„Die Parteien sollten selbst das Problem anpacken, dazu braucht es kein Gesetz von oben“, sagt der Huchtinger Beiratssprecher Falko Bries (SPD). Um mehr Frauen das Engagement in der Politik zu ermöglichen, müssten seiner Ansicht nach neue Voraussetzungen geschaffen werden: „So könnte beispielsweise ein Babysitter bezahlt werden, wenn eine Alleinerziehende im Beirat sitzt“, schlägt er vor.

Zur Sache

Frauen auf den Stimmzetteln

Wer einen Sitz im Beirat möchte, muss vorher einen Platz auf der Wahlliste einer Partei ergattert haben. Ein Blick auf die Stimmzettel im Bremer Süden offenbart, dass bei der CDU in Obervieland, der Neustadt und in Woltmershausen nur jeder vierte Listenplatz – oder weniger – weiblich besetzt gewesen ist. Die SPD hatte offensichtlich besonders in Obervieland (insgesamt zwölf Personen auf der Liste) und der Neustadt (insgesamt neun Personen auf der Liste) Probleme, mehr als zwei Kandidatinnen für ihre Aufstellung zu finden. Paritätisch oder mit mehr Frauen als Männern konnten folgende Beiratsfraktionen ihre Wahllisten besetzen: die SPD Woltmershausen, SPD, CDU und Grüne in Huchting sowie die CDU in Strom. Letztere hatte fünf Frauen und zwei Männer aufgestellt, wovon beide Männer heute im Beirat sitzen.