Das Ortsamtsgebäude gilt als überaltert und könnte in ein paar Jahren ­verschwunden sein. Was darauf folgt, ist noch völlig offen. (Petra Stubbe)

Es könnte ein Abschied sein vom trostlosen Einheitsgrau, den in die Jahre gekommenen Fassaden und den unattraktiven Plätzen, auf denen sich die Menschen nicht gerne aufhalten: In Kattenturm-Mitte stehen rings um die Straßenbahnhaltestelle große Veränderungen an. Das alte Postgebäude ist verkauft, der zentrale Parkplatz wird bebaut, und die Stadt will perspektivisch das Ortsamtsgebäude abreißen lassen und das Grundstück möglicherweise verkaufen. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner von diesem grundlegenden Wandel auch profitieren können, startet nun ein Moderationsverfahren.

Noch vor den Sommerferien wollen die vom Amt für Soziale Dienste beauftragten Moderatoren des Stadtentwicklungsbüros Forum die Ergebnisse vorlegen. Bis dahin haben sie etliche Veranstaltungen geplant, um ein Bild davon zu bekommen, welche Verbesserungen sich die Bewohnerschaft sowie Eigentümer, Stadtteilpolitik und weitere Akteure vor Ort vorstellen können.

Es geht um ein verändertes Stadtbild, das sich aus möglichen neuen Gebäuden und Freiräumen ergibt, aber auch um Wünsche nach neuen Angeboten und Treffpunkten. Spontan sind während der Beiratssitzung am Dienstagabend gleich mehrere Ideen von Mitgliedern des Stadtteilparlaments genannt worden: Eine gemütliche Kneipe und ein schönes Restaurant wurden da mehrfach genannt, die die bestehenden Imbiss-Angebote ergänzen.

Auch ein zentraler Platz sei wichtig, der die Lust weckt, dort einen Moment zu bleiben, um zu entspannen und sich mit Nachbarn zu treffen. Diesen Anspruch könnten die Freiflächen wie der Cato-Bontjes-van-Beek-Platz momentan nicht erfüllen.

Beiratsmitglied Sara Dahnken (SPD) kritisierte, dass bereits in der Vergangenheit Beteiligungsprozesse mit Bewohnerinnen und Bewohnern zum Wohnumfeld in Kattenturm stattgefunden hätten, die Ergebnisse jedoch niemals umgesetzt worden seien. „So bauen wir nur Frust bei der Bevölkerung auf, wenn wir nun schon wieder nach Wünschen fragen und dann wieder nichts passiert“, gibt die Sozialdemokratin zu bedenken.

Neue Chance lohnt sich

Klaus-Martin Hesse vom Büro Forum sieht zum aktuellen Zeitpunkt jedoch eine neue Ausgangslage: „Es gibt gerade jetzt eine neue Chance durch die verschiedenen baulichen Veränderungen, die nun anstehen.“ Deshalb lohne es sich, mit einer konzentrierten Aktion die Ideen vor Ort noch einmal neu einzusammeln.

Quartiersmanagerin Sandra Ahlers versicherte, sie sehe im Gegensatz zu den vergangenen Jahren „eine realistische Chance auf Veränderung.“ Zuletzt seien die Wünsche der Anwohnerschaft zu schöneren Freiräumen ausgebremst worden, weil unklar war, wie es mit dem Ortsamtsgebäude weitergeht. Das sei nun aber geklärt.

„Die geäußerten Ideen aus der Vergangenheit dürften außerdem nicht in Vergessenheit geraten“, mahnte die Quartiersmanagerin an. Aus ihrer Sicht sei es wichtig, dass parallel zum Moderationsverfahren auch eine neue Internetseite zu den Veränderungen in Kattenturm-Mitte aufgebaut werde. „Wo die Menschen sich aktuell über Neuigkeiten und den Planungsstand informieren können“, forderte Ahlers.

Im Kern geht es in dem Moderationsverfahren um die Aufgabe, eine Grundlage zu schaffen, um in Gespräche mit den Eigentümern der umliegenden Immobilien und des bislang noch unbekannten Investors, der das Postgebäude erworben hat, einsteigen zu können. Was sind die Wünsche und Bedürfnisse des Stadtteils? Was sind die ungenutzten Potenziale vor Ort, und wie kann Kattenturm-Mitte eine stärkere Strahlkraft als bisher entfalten? Um diese Fragen zu klären, wird es Workshops mit Akteuren aus Stadtteilpolitik, sozialen Einrichtungen und weiteren Beteiligten geben. In einem weiteren Schritt soll im Mai die Bewohnerschaft zu Wort kommen.

Als städtebauliches Defizit nannte Hesse beispielsweise, dass derzeit viele Gebäude abweisend zur Theodor-Billroth-Straße hin wirken würden. Freiflächen lägen teils von der Mitte abgeschnitten. Die Passage Kattenturm als Kristallisationspunkt der Nahversorgung laufe zwar gut, sei aber noch ausbaufähig. Diesen Punkt hatten kurz zuvor auch die Fachleute aus Wirtschafts- und Baubehörde sowie der Handelskammer genannt, die momentan das Zentren- und Nahversorgungskonzept der Stadt Bremen aktualisieren. Ihr Vorschlag lautet, die Passage zu einem Stadtteilzentrum weiterzuentwickeln, in dem sich auch Menschen aus dem weiteren Umkreis versorgen können.

Aber auch zahlreiche Pluspunkte hat Moderator Hesse bereits in einer ersten Bestandsaufnahme ausgemacht: „Kattenturm-Mitte ist sehr gut angebunden und hat eine tolle Lage. Es kann seine Potenziale aber noch nicht so gut entfalten, wie wir uns das alle wünschen würden“, sagte der Geograf.