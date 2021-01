Momentan ist der Radweg am Helgolandgraben wenig attraktiv für Radfahrer, Spaziergänger und Inline-Skater. (Roland Scheitz)

Viele Menschen, die in der Airport-Stadt mit dem Rad, zu Fuß oder Inlineskatern unterwegs sind, kennen den zum Teil holprigen Radweg am Helgolandgraben. Die autofreie Verbindung zwischen Ochtum und Flughafendamm soll nun bald aufgewertet werden. Diesen Plan haben Vertreter aus Umweltbehörde und dem Umweltbetrieb Bremen kürzlich dem Neustädter Beirat präsentiert. Die Möglichkeiten, dort auch das Grün am Wegesrand üppiger zu gestalten, bleiben indes begrenzt.

Wer den Radweg Helgolandgraben benutzt, bemerkt die Baumwurzeln, die die Pflastersteine nach oben drücken und zu Hindernissen werden lassen. Man sieht überwucherte und eingesunkene Steine an den Wegrändern und nimmt den insgesamt verwahrlosten Gesamteindruck in dem schmalen Grünzug entlang des Fleets wahr. „Mit kleinen Reparaturen ist es da nicht mehr getan“, schilderte Karsten Schmidt vom Umweltbetrieb Bremen den Zustand des Belags. Die benachbarten Kleingärtner würden sich bereits schon länger darüber beschweren, dass der Weg durch ihre Gärten von vielen Radfahrern als Ausweichroute genutzt werde „weil der andere einfach zu schlecht ist“, so Schmidt.

Die Planer wollen daher auf der 1,2 Kilometer langen Strecke mehrere Ziele erreichen: Am wichtigsten sei es, den Radweg neu und sicher herzurichten als schnelle Route zwischen den Stadtteilen Huchting und Neustadt. Denn schließlich gelte die Verbindung als Hauptroute im Bremer Radwegenetz als Teil der Nord-Süd-Verbindung durch die Stadt, so Iris Bryson aus der Umweltbehörde. Drei Meter breit und asphaltiert solle der Weg daher werden. Eine Ankündigung, die besonders bei einem Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs auf Zustimmung stieß. „Das ist am angenehmsten befahrbar und am nachhaltigsten, weil der Belag länger hält, wenn gut gearbeitet wird“, erklärte Schmidt.

Zusätzlich soll es einen barrierefreien Zugang zum Ochtumdeich am Ende des Weges geben. Denn bislang gibt es dort nur zwei steile und schmale Rampen, auf denen Radfahrer und Fußgänger den Deich eher mühsam erklimmen müssen. „Dies zu ändern war uns wichtig, auch wenn der eigentliche Radweg schon am Deichfuß endet“, so Schmidt. Daher wird der Deich an dieser Stelle etwas verbreitert, um einen behindertengerechten, etwas flacheren Pflasterweg errichten zu können, mit flachen Zwischenpodesten zum Ausruhen für Rollstuhlfahrer. Die vorhandenen Rampen werden beseitigt. Und schließlich soll auch der Grünzug als solches von der Sanierung profitieren mit neuen Sitzbänken und durchgehenden Rasenstreifen. Wobei eine Nachricht den Beirat Neustadt wenig erfreute: „Wir müssen sechs Platanen am Wegrand fällen, die mit ihren flachen Wurzeln das Pflaster anheben, sonst klappt der Bau des neuen Radweges nicht“, erklärte Karsten Schmidt vom Umweltbetrieb Bremen. Obwohl die Bäume nicht geschützt seien, sei eine Nachpflanzung von sechs Bäumen geplant. Ein Verschwenken des Weges, um die Bäume zu retten, sei aus Platzgründen leider nicht möglich, versicherten die Fachleute.

„Wenn es nicht anders geht, ist die Fällung nachvollziehbar, aber ich würde mich über mehr nachgepflanzte Bäume freuen“, sagte Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) zur vorgestellten Planung. Eine Anregung, die auch von anderen Beiratsmitgliedern geäußert wurde, wenn notwendig auch über Geld des Beirates. Bryson sagte zu, das zu prüfen. Parteiübergreifend kritisierten einige Beiratsmitglieder außerdem, dass durch zu nah an den Weg herangebaute Gewerbe-Neubauten nahe des Flughafens, der Grünzug deutlich gelitten habe.

Der Wunsch des Beirates: Die Eigentümer sollten, wenn möglich verpflichtet werden, wenigstens noch nachträglich an ihrer Grundstücksgrenze für eine Bepflanzung zu sorgen. Und die restlichen Neubauten sollten mit mehr Rücksicht auf das vorhandene Grün realisiert werden. „Auch auf Höhe der Neubauten müssen wir den Charakter einer grünen Allee erhalten“, so der stellvertretende Beiratssprecher Wolfgang Schnecking (SPD). Generell stießen die Pläne auf großes Wohlwollen im Beirat.

Frühester Baubeginn könnte im Herbst 2021 sein, die Baumfällungen müssten dazu allerdings bereits in den kommenden Monaten erledigt werden. Ob die Arbeiten bereits im laufenden Jahr abgeschlossen werden können, hängt hauptsächlich davon ab, ob die Bauarbeiten am Deich rechtzeitig vor der Hochwassersaison fertig sind.

Zur Sache

Mögliche Mitfinanzierung durch Bund

Mit knapp 697.000 Euro veranschlagen die Planer die Sanierung des Grünzuges, knapp 170.000 seien laut Bryson bereits aus eigenen Investitionsmitteln der senatorischen Behörde für das Jahr 2021 angemeldet. „Es gibt begründete Hoffnung auf eine Mitfinanzierung des Bundes aus einem Programm des Bundesverkehrsministeriums zur Verbesserung des Radwegenetzes“, erklärte die Fachfrau den Beiratsmitgliedern. Einziger Nachteil dieses Finanzierungsmodells sei es, dass für die Grünplanung kaum Geld ausgegeben werden könne, wenn das Geld für die Verkehrsflächen bestimmt sei.