Kattenturm. Nach genau 44 Jahren und 240 Tagen Polizeidienst ist Dieter Peek in den Ruhestand gegangen. Der langjährige Leiter des Reviers Kattenturm wurde von seinen Kollegen kürzlich mit einer Feier und vielen herzlichen Worten verabschiedet. „Dieter Peek war bei seinen Kollegen sehr beliebt, das war auf der Feier deutlich zu spüren“, sagt Peeks Nachfolger Michael Schmidt. Besonders seine unaufgeregte Art, die aktuelle Sicherheitslage zu schildern, sei bei den Institutionen und Beiratspolitikern im Stadtteil gut angekommen.

„Er war stets offen für unsere Anliegen und hat sich sehr engagiert hinter den Kulissen für den Stadtteil eingebracht“, berichtet zudem der ehemalige Obervielander Ortsamtsleiter Ingo Funck, der selbst viele Jahre als Polizist gearbeitet hat. Bereits mit knapp 17 Jahren hatte Peek sich entschieden, Polizist zu werden. Im Laufe seiner späteren Laufbahn durchlief er daraufhin zahlreiche unterschiedliche Stationen. Nach seiner Ausbildung absolvierte er zunächst fünf Jahre Streifendienst in der Innenstadt. Dann folgte ein dreijähriges Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen.

Danach arbeitete der Obervielander zwischen 1985 und 1995 in unterschiedlichen Funktionen an den Revieren Schwachhausen und Innenstadt. Später wechselte Peek als Zugführer zur Verkehrsbereitschaft und war vier Jahre unter anderem für die Aufnahme schwerer Unfälle und die Überwachung von Gefahrguttransportern zuständig. Knapp zehn Jahre verrichtete er daraufhin auf Führungsebene Dienst in der Polizeiinspektion Mitte. Ab 2008 leitete Dieter Peek für zwei Jahre das Revier Findorff. Vor gut sieben Jahren übernahm er schließlich als Leiter das Polizeirevier Kattenturm, in dessen Einzugsbereich alle vier Ortsteile Obervielands liegen.

Ab sofort hat nun Michael Schmidt das Sagen im Revier. „Ich will stets ansprechbar für die Bürger und Institutionen im Stadtteil sein“, hat der 56-Jährige sich vorgenommen. Genau das ist es auch, was ihn an der neuen Aufgabe reizen würde: „Hier auf der Wache bin ich wieder näher dran am Geschehen und an den Menschen“, sagt Schmidt.

Zuvor hat der Revierleiter acht Jahre in der Innenbehörde am Aufbau des Digitalfunks gearbeitet und war als Sachgebietsleiter bei der Zentralen Einsatzsteuerung tätig. „Auf der Führungsebene geht es viel um Taktik und Technik, nun freue ich mich darauf, wieder mehr von den Alltagserfahrungen der Kollegen und den Sorgen der Stadtteilbewohner mitzubekommen.“