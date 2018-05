1920 gründeten Arster Straßenmacher die Straßenbau-Genossenschaft „Brema“, die bis heute existiert. Daraus ging 1929 die „Hanseatische Straßen- und Tiefbaugesellschaft“ (die „Hanseaten“) hervor, die ihren Sitz bis heute in Arsten hat. (Fotos: Arbeitskreis Arster Geschichte(n))

Arsten. Die Arster Steinsetzer können in diesem Monat auf ein wichtiges Ereignis zurückblicken: Vor 130 Jahren, am 22. Mai 1888, wurde die erste gewerkschaftliche Interessenvertretung der Bremer Straßenmacher gegründet, der „Bremer Steinsetzerverein“. Damals war Arsten als das Bremer Straßenmacher-Dorf bekannt, denn dort hatten alle Firmen ihren Sitz und aus dem Ort kam die überwiegende Zahl der Steinsetzer in Bremen.

Dat lüttje Museum des Arbeitskreises Arster Geschichte(n) rückt diesen besonderen Jahrestag in den Mittelpunkt des nächsten Öffnungstages am Sonntag, 27. Mai. In einer Führung durch die umfangreiche Ausstellung zum Straßenbau wird Steinsetzer Fredi Kifmeier ab 15 Uhr ausführlich über die Arbeit der Straßenmacher informieren. In Filmen berichten alte Arster Straßenmacher über ihren Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, die Tätigkeit von Steinsetzer-Verein und Steinsetzer-Verband und die Gründung der Genossenschaften nach dem 1. Weltkrieg. Damit wollten sich die Straßenmacher von den Unternehmern unabhängig machen.

1920 gründeten Arster Straßenmacher zum Beispiel die Straßenbau-Genossenschaft „Brema“, die bis heute existiert. Die sogenannten „Chausseeleute“ waren die erste Gruppe, die bereits 1863 auf genossenschaftlicher Basis arbeiteten und den Verdienst unter sich aufteilten. Hieraus ging 1929 die „Hanseatische Straßen- und Tiefbaugesellschaft“ (die „Hanseaten“) hervor, die ihren Sitz bis heute noch in Arsten hat.

Nur einen Schnaps als Lohn

Nach Recherchen des Arbeitskreises Arster Geschichte(n) waren die Arbeitsbedingungen der Bremer Straßenmacher im 19. Jahrhundert, wie bei Arbeitern in anderen Branchen auch, ins Belieben der Arbeitgeber gestellt. Die Arbeitszeit war von 6 Uhr morgens bis 18.30, auch 19 Uhr. Wenn das Pflaster eingeschlämmt werden sollte, mussten die Steinsetzer schon früh um zwei oder drei Uhr antreten, wofür es oftmals nur einen Schnaps als Lohn gab. Eine geregelte Ausbildung gab es außerdem nicht.

Da diese Arbeitsbedingungen als immer unerträglicher empfunden wurden, setzten sich die Straßenmacher zur Wehr. 1887 legten die Steinsetzer die Arbeit nieder. Nach anderthalb Tagen Streik wurde der Tagelohn von durchschnittlich 2,50 auf drei Mark erhöht. 1888 wurde dann der Steinsetzerverein gegründet.

Dieser war noch keine Gewerkschaft, aber auch keine Zunftorganisation, wie es sie in vielen anderen Städten gegeben hat. Im Statut von 1889 heißt es über den Zweck des Vereins: „Der Verein der Steinsetzer hat den Zweck, für die Ehre und materiellen Interessen seiner Mitglieder einzutreten. Dieses soll erreicht werden durch Unterstützung derjenigen Mitglieder, welche unverschuldeter Weise, sei es durch Entlassung oder Arbeitseinstellung für das Prinzip des Vereins, ohne Arbeit sind.“

Weiteres Indiz dafür, dass es sich noch um keine Gewerkschaft handelt, zeigte das Fehlen von Streik-Regelungen im Statut. Wohl wurde ein regelmäßiger Beitrag kassiert, aber von einer Streikkasse war nicht die Rede. Die Gründung des Bremer Steinsetzervereins am 22. Mai 1888 war sicher ein Ausnutzen der Liberalisierungsperiode unter Kaiser Friedrich III. im sogenannten „Drei-Kaiser-Jahr“. Die Beschränkung der Interessenvertretung auf Bremen und der Verzicht auf eine überregionale Zusammenarbeit mit anderen Steinsetzervereinigungen mag vielleicht in der „höchst konservativen“ Haltung der „Stratenmaker“ zu suchen sein.

Diese Haltung zeigt sich auch in der Fahnenweihe, die nicht nur von jedem bürgerlichen Verein, ob Krieger- oder Gesangverein, sondern auch von Vereinigungen der Arbeiter abgehalten wurden. „1894 feierte derselbe (Steinsetzerverein) seine Fahnenweihe, bei der ein Geistlicher die Weiherede hielt. Der Kriegerverein war Taufzeuge.

1902 wurde dann auch in Bremen eine Filiale des „Zentralverbandes der vereinigten Steinsetzer, Pflasterer und Berufsgenossen“ gegründet. Ein Zentralverband ermöglichte eine wirkungsvollere Interessenvertretung, weil er alle Steinsetzer in Deutschland vereinigte. Die Steinsetzer wechselten zum neuen Verband, sodass der Bremer Steinsetzerverein 1906 „in die Brüche ging“. Erhalten blieb jedoch die Fahne (siehe Foto), die auch die Nazizeit überdauerte und noch heute im Besitz der Gewerkschaft ist.

Zur Zeit der Gründung der Bremer Filiale des Zentralverbandes hatte dieser in Deutschland bereits 4747 Mitglieder in 118 Filialen. Die Bremer Filiale hatte im Jahre 1909 215 Mitglieder und 1912 waren es 225. Damit war sicher der größte Teil der Bremer Steinsetzer organisiert.

Die Bremer Verbandsfiliale hatte ihr Stammlokal beim ersten Kassierer Carl Schultz, am Buntentorsteinweg 599 in „Schultz‘s Cafe“. Dort trafen sich die Steinsetzer zu ihren Mitgliederversammlungen, die ab 1908 jeden ersten Donnerstag im Monat veranstaltet wurden. Man traf sich dort nach Arbeitsschluss, im Frühjahr und Sommer um sieben Uhr und im Winter um 5.30 oder 6.30 Uhr. Das wohlverdiente Bier nach einem Tag harter Arbeit und weitem Arbeitsweg wurde verbunden mit der Vertretung seiner Interessen.

Der Abschluss eines Tarifvertrages mit den Meistern gelingt dem Steinsetzerverband erstmals 1907 in Bremen. Im Versammlungsprotokoll über das Tarifergebnis heißt es, „dass die Meister uns fünf Pfennig Zulage pro Stunden zugebilligt haben“. Entscheidender ist jedoch, dass „nunmehr auch hier der Verband, als vertragsschließender Teil anerkannt“ ist; wenn auch ein Meister, nämlich „Meister Bätjer den Tarif noch nicht anerkannt hat“.

In Deutschland wurde der erste Tarifvertrag in Stettin 1895, nach dem großen Steinsetzer-Streik abgeschlossen. 1907 gelten insgesamt 153 Tarifverträge für 8000 organisierte Berufsangehörige. Das Ende einer eigenen Steinsetzer-Gewerkschaft kommt mit dem Zusammenschluss von Steinsetzerverband und dem Verband der Steinarbeiter Deutschlands 1924. Später geht dieser im Bauarbeiterverband auf, Nachfolgerin ist nach dem II. Weltkrieg die IG Bau Steine Erden, heute die IG Bau – Agar – Umwelt.

Weitere Informationen

Das lüttje Museum, In der Tränke 12, ist am Sonntag, 27. Mai, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr beginnt eine Führung mit dem Steinsetzer Fredi Kifmeier. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bei Annemarie Schnieder unter der Telefonnummer 82 91 36 und Fredi Kifmeier, Telefon 82 92 62.