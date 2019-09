Auch weiterhin können Sportler im "Soccer King" kicken. (Frank Thomas Koch)

Ja, es kann weiterhin auch in den kommenden Jahren ungehindert Fußball gespielt werden beim „Soccer-King“ in Habenhausen. Dies ist die Auskunft, die die Betreiber ihren Kunden in diesen Tagen sehr häufig geben. Anlass für die Verunsicherung bei manchen Sportlern ist offenbar die Berichterstattung im WESER KURIER über ein neu geplantes Baurecht der Stadt für das Gebiet rings um die Fußball-Halle gewesen.

Denn ursprünglich wollte ein Investor am Standort der Indoor-Fußball-Halle einen großen Supermarkt errichten. Diese Bauvoranfrage hatte die Stadt vorerst zurückgestellt, weil sie keinen weiteren Einzelhandel neben dem Werder-Karree und den anderen Einkaufsmöglichkeiten im Gewerbegebiet Habenhausen ansiedeln möchte. Dagegen hat nach Auskunft der Baubehörde der Investor Anfang des Jahres Klage eingereicht.

Bauverbot für zwei Jahre

Mittlerweile hat die Bürgerschaft ein Bauverbot für die Dauer von zwei Jahren verhängt (wir berichteten). Das betrifft Neubauvorhaben, die nicht den Planungszielen der Stadt entsprechen. Danach ist davon auszugehen, dass in dem betroffenen Gebiet kein Einzelhandel erlaubt sein wird.

Die Gesellschaft „Soccer King“ weist in diesem Zusammenhang schriftlich darauf hin, dass sie nach der gescheiterten Bauvoranfrage des Investors im Jahr 2018, „mit dem Inhaber des Gebäudes einen Pachtvertrag bis Ende August 2028 abgeschlossen haben, den wir auch danach noch um weitere fünf Jahre verlängern können.“

Planungssicherheit gebe es daher auch für die zwei Fitness-Studios und das Tattoo-Studio, die ebenfalls beide als Untermieter das Gelände nutzen. In dem ehemaligen Tennis-Center können Sportler seit 2014 sieben Fußballfelder bespielen.

Beirat und Baubehörde sind sich einig darin, dass ein weiterer Supermarkt den bestehenden Einzelhandels-Standort in Habenhausen gefährden könnte. Trotzdem erwägt der Beirat aktuell, gegen das verhängte Bauverbot zu klagen, weil die Verwaltung das Gremium nicht wie vorgeschrieben dabei einbezogen hatte.

Als Planungsziel nennt die Stadt, den Gewerbestandort unter Ausschluss von Einzelhandel sichern zu wollen. Auch die Wohnnutzung im nördlichen Bereich des Gebietes soll im neu aufzustellenden Bebauungsplan erhalten bleiben.