Projektleiterin Romina Lambrecht und Umweltscout Mehdi Aktaş freuen sich schon auf den ­Klimagarten im Innenhof der Werkstatt Bremen am Buntentorsteinweg. (Roland Scheitz)

Für Romina Lambrecht und ihre Mitstreiter kann der Frühling gar nicht schnell genug beginnen. Die junge Frau leitet bei der Werkstatt Bremen am Buntentorsteinweg das neue Projekt „Integratives Klimaquartier Buntentor“. Und ein Klimaquartier ohne Garten ist eben unvollständig. Die Hochbeete im Hof des Betriebsgeländes sind daher schon aufgebaut. Noch ist es aber zu früh, um sie mit Erde und Pflanzen zu füllen.

„Wir haben schon viele Freiwillige aus den Werkstätten und der Nachbarschaft gefunden, die gesunde Lebensmittel anpflanzen und sich um den Garten kümmern wollen“, freut sich Lambrecht. Bis es warm genug dafür ist, kümmert sie sich zunächst um andere Schritte für mehr Klimaschutz im Buntentor.

Sie betreut beispielsweise eine Gruppe von Umweltscouts, die im Quartier Klimatipps geben. 15 Männer und Frauen mit und ohne Beeinträchtigung haben sich für diese ehrenamtliche Aufgabe fortgebildet. Nun sind sie als Experten-Team unterwegs im Ortsteil und können gezielt beraten, wie jeder Einzelne ganz praktisch etwas für den Klimaschutz tun kann.

Mehdi Aktaş ist einer von ihnen. Der Umweltscout hat bereits bei der evangelischen Kirche, im Martinsclub und auch in der Verwaltung der Werkstatt Bremen sein Wissen weitergegeben. Wird der Drucker mit Recycling-Papier betrieben? Verwendet der Betrieb LED-Leuchten? Denken die Mitarbeiter daran, die Heizung auszumachen, während sie die Büros lüften? Und reicht es nicht auch, die Heizung etwas weniger aufzudrehen, ohne dass gleich jemand frieren muss?

„Es sind bei jedem Besuch andere Themen, die die Umweltscouts ansprechen, je nachdem was auffällt“, erklärt Lambrecht das Vorgehen. Bei der Beratung gelte jedoch immer der Leitsatz „Erklären statt belehren“. Aus Sicht der Projektleiterin ist das Besondere an dem Projekt, dass Menschen mit und ohne Behinderung miteinander und voneinander lernen, welche Handlungsmöglichkeiten sie vor dem Hintergrund globaler Klimaveränderungen in ihrem Alltag haben.

Aktaş hat bisher nur positive Rückmeldungen für seine Arbeit erhalten. „Es macht mir großen Spaß“, sagt der Umweltscout, der in der Awo-Tagesförderstätte Buntentor beschäftigt ist. In den kommenden Wochen und Monaten will das Team auch kleinere Betriebe und Geschäfte im Buntentor beraten. Aber auch der Besuch bei Privatpersonen sei per­spektivisch denkbar, sagt Lambrecht. Darüber hinaus können Beschäftigte und Mitarbeiter der Werkstatt Bremen sowie Kooperationspartner und die Nachbarschaft durch Veranstaltungen und Workshops im Quartier erleben, wie sie im Alltag das Klima besser schützen können. Denn im integrativen Klimaquartier Buntentor gibt es verschiedene Gelegenheiten, um gemeinsam über das eigene Konsumverhalten nachzudenken: Dazu zählen unter anderem Tauschbörsen, „damit klar wird, dass viele Dinge nicht in den Müll wandern müssen, sondern andere dafür noch Verwendung haben“, erklärt Lambrecht.

Die Lust am Tauschen und Wiederverwenden sollen auch Upcycling- und Reparatur-Workshops für Kleidung und Alltagsgegenstände wecken. Im Spätfrühling wird es sogar vom 25. bis 29. Mai eine ganze Woche voller Informationsveranstaltungen und Mitmachaktionen geben. Dazu sind Ausstellungen zu den Themen Klimaschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit vorgesehen. Auch zwei Lastenräder stehen mittlerweile bereit und sollen durch den Verleih an Kooperationspartner zu nachhaltiger Mobilität inspirieren.

„Das Projekt soll über die Werkstätten hinaus Strahlkraft entfalten und die Nachbarschaft erreichen“, hofft Regionalcenterleiterin Ute Witte von der Werkstatt Bremen. Bereits nach den wenigen Monaten, die das Projekt bereits läuft, hat Witte eine positive Veränderung bemerkt. „Hier kommt jetzt eine bunte Mischung an Menschen ins Gespräch, das ist toll mit anzusehen.“ Genau das sei aus ihrer Sicht der Vorteil für die Werkstatt Bremen: „Wir wollen uns ohnehin mehr zum Stadtteil öffnen und hoffen, dass wir auch nach Projektende manche Ideen gemeinsam im Quartier weiterverfolgen können.“

Bis Mai 2021 läuft das Projekt noch offiziell, gefördert vom Umweltbundesministerium unter dem Motto „Kurze Wege für den Klimaschutz“. Romina Lambrecht hofft, dass in den kommenden Monaten noch weitere Ehrenamtliche aus der Nachbarschaft beratend im Gartenprojekt, als Hobbyimker oder als Ideengeber für weitere Aktionen mitmachen wollen (Infos siehe unten). „Sonst schaffen wir es nicht, alle Angebote umzusetzen und auch dauerhaft weiterzuführen“, so die Umweltwissenschaftlerin.

Im März will sie mit den Klimagärtnern Gemüse und Kräuter anpflanzen, ernten und kochen und in diesem Zusammenhang über saisonale und regionale Lebensmittel sprechen. Ein Hochbeet ist so angelegt, dass auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, mitgärtnern können. Selbstgemachtes Pesto und weitere Speisen sollen aus dem eigenen Garten auf den Teller wandern. Lambrecht hofft, dass die Teilnehmenden spätestens beim Essen feststellen, das Klimaschutz nicht nur Spaß machen kann, sondern auch noch richtig lecker schmeckt.

Weitere Informationen

Wer Interesse an Klimaschutz-Themen hat und sich ehrenamtlich mit eigenen Ideen im Projekt einbringen möchte, kann Romina Lambrecht unter der Rufnummer 36 11 05 65 und per E-Mail an romina.lambrecht@werkstatt.bremen.de erreichen. Weitere Termine und Infos sind auch im Internet unter www.instagram.com/klimaquartier.buntentor zu finden.