Auf der Flucht: Pascal Makowka (v.l.) als ruppiger Busfahrer, Dominique Marino als Krysia und Rune Jürgensen als Naz. (Roland Scheitz)

Neustadt. "Oh schau mal, wie in ,Titanic', wie süß!", wispern zwei Schülerinnen der Wilhelm-Kaisen-Oberschule bei der öffentlichen Probe des Stückes "Der Junge mit dem Koffer" im Schnürschuh-Theater. Das Jugendstück des preisgekrönten Dramatikers Mike Kenny hat am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr Premiere in dem Theaterhaus am Buntentorsteinweg 145. Regie führt Mathias Hilbig aus Vegesack.

Atempause für Krysia und Naz, die sich auf ihrer dramatischen Flucht gefunden und bis in eine Hafenstadt durchgeschlagen haben. Nun stehen sie wie einst Kate Winslet und Leonardo di Caprio an der Reling eines Schiffes, das allerdings nicht der Luxusliner "Titanic", sondern ein Flüchtlingsschiff ist. Sie lassen sich den Wind um die Nase wehen. Naz, der aus den Bergen kommt, hat noch nie in seinem Leben das Meer gesehen und bewundert den Anblick.

Die Idylle hält nur wenige Momente an. Am Horizont ziehen bereits dunkle Wolken auf, ein Sturm braust über das Schiff hinweg, aber Krysia weigert sich, unter Deck zu gehen. "Ich kann es nicht, ich kann es nicht!", schreit sie gegen den heftigen Wind an, der aus den Lautsprechern im Schnürschuh-Theater donnert. Naz ahnt, dass es etwas mit dem zu tun haben mag, das sie in ihrem Heimatland erlebt hat, bevor sie floh. Immer wieder wird sie von Albträumen heimgesucht. Schnitt und Zeitlupe. Plötzlich verschwindet Krysia. Nur ein helles Licht erinnert noch an sie. Ihr Schicksal bleibt im Dunkeln. Ob sie es vielleicht doch geschafft hat, so wie es Mike Kenny in der Originalfassung seines Stückes beschrieben hat, als sich Naz und Krysia, die inzwischen bei ihrem reichen Onkel in London lebt, wieder begegnen? Wir wissen es nicht. Das hat Regisseur Mathias Hilbig bewusst so gestaltet: "Wir wollten das Ende offenlassen, um das Publikum zum Nachdenken anzuregen."

Und wieder ist Naz ganz allein auf sich gestellt. "Ich will euch stolz machen!", ist sein felsenfester Vorsatz. Und gemeinsam mit seinem Bruder, dem es gelungen ist, sich bis nach Europa durchzuschlagen, will er sein hart erarbeitetes Geld nach Hause schicken. Nach all den Entbehrungen am Ziel seiner Träume angekommen, muss er jedoch feststellen, dass es hier keineswegs so ist, wie es sein Bruder auf einer Postkarte geschrieben hat: "Hier gibt es Arbeit für jeden, der will. Es ist wie Milch und Honig!" Sein Bruder wollte einmal Arzt werden, nun wäscht er Autos.

Während der einstündigen Aufführung ist es mucksmäuschenstill. Gebannt verfolgt das junge Publikum die dramatische Flucht von Krysia und Naz und erschrickt bei jeder ungewohnten Wendung. So bricht durch die Dunkelheit plötzlich ein gleißendes Licht, begleitet von ohrenbetäubenden Maschinengewehrsalven. Und das, als sich Krysia und Naz am Grenzübergang nach einer halsbrecherischen Kletterpartie über das Hochgebirge bereits sicher wähnten.

"Oh Gott, das ist ja voll der Horror!", ist von den Sechst- und Achtklässlern zu hören, die von der Wilhelm Kaisen Oberschule und der Gesamtschule West kommen und mit ihren Lehrkräften nach einer Vorbereitungsphase das Stück im Unterricht auch nachbereiten werden. "Ich finde es sehr spannend, dass hier so mutig Tacheles geredet wird", wird Natascha Mazurski, Politiklehrerin an der Gesamtschule West später sagen. "Ich habe es mir allerdings subtiler vorgestellt. Denn wir haben ja viele Schüler, die genau mit den Traumata solcher Fluchtgeschichte zu uns nach Bremen gekommen sind. Das müssen wir berücksichtigen."

Rolan Khayyat hat ein raffiniertes, universell einsetzbares Bühnenbild entworfen, einen transparenten Würfel, der aus Metallstangen zusammengeschraubt ist und mit wenigen Handgriffen mal zum Bus, dann zum Gebirge und zum Schiff umfunktioniert werden kann. Seine große Wandlungsfähigkeit beweist der künstlerische Leiter des Schnürschuh Theaters Pascal Makowka aus dem Fesenfeld. Er schlüpft im fliegenden Wechsel immer wieder in andere Rollen, gibt im Kaftan den besorgten Vater von Naz, von dem der Junge sein Talent zum Geschichtenerzählen geerbt hat. Dann wieder ist er der ruppige Busfahrer oder der skrupellose Schäfer, der die beiden jungen Leute einfach ihrem Schicksal überlassen wird. "Oh nein, ein Vergewaltiger!", raunt jemand aus dem Publikum, als er mit leiser Stimme dem Mädchen Avancen macht. Schließlich geraten die beiden Jugendlichen in der Hafenstadt an einen abgefeimten Geschäftemacher, der sie zwei Jahre lang bis zum Umfallen schuften lässt und ebenfalls von Makowka verkörpert wird.

Wandlungsfähig zeigt sich auch Dominique Marino aus Hamburg. Die zarte und doch ungemein kraftvolle Schauspielerin, eben noch Naz' verhärmte Mutter, kann von jetzt auf gleich den Ton wechseln und schnarrt als gewissenloser Schlepper Naz' Eltern mit heiserer Stimme an: "Das Geld reicht nicht!" Rune Jürgensen aus Berlin durchläuft in der Titelrolle des Naz gemeinsam mit Dominique Marino als Krysia glaubhaft alle Hoffnungen und Leiden einer Fluchtbiografie.

Hartherzig, brutal und berechnend sind die Menschen, die ihnen auf ihrer Flucht begegnen. Die beiden jungen Profis bringen ihr junges Publikum dazu, mit ihnen mitzufühlen. Und genau darin liegt das große Verdienst des Theaterstückes: Es löst zwei Schicksale aus der namenlosen Menschenmenge heraus, die heute gezwungen ist, vor Hunger, Krieg und Verfolgung zu fliehen. Regisseur Mathias Hilbig gibt ihnen ein individuelles, anrührendes Gesicht.