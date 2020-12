Grußbotschaften und Erbauliches findet sich an der Leine auf der Gemeindewiese der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Ein Stück weiter lädt die Tanne zum Schmücken ein. (Roland Scheitz)

Obschon dieses Jahr weit anders verlief als es sich die Allermeisten wohl erhofft haben, steht schon eines jetzt fest: Am Ende ist wie immer Weihnachten und die Lichter an Abertausenden Bäumen leuchten. Eine Vielzahl von ihnen steht in den heimischen Wohnzimmern, aber einige werden wie seit vielen Jahren auch im öffentlichen Raum an der frischen Luft aufgestellt.

Einer dieser frei zugänglichen Bäume steht zum Beispiel an der Dietrich Bonhoeffer Gemeinde an der Luxemburger Straße 29. Er ist auf der Gemeindewiese zu finden. Doch dieses Grün möchte nicht nur die Umgebung erleuchten und die Straße schmücken, sondern soll auch Menschen zusammenbringen – coronasicher.

Denn neben Lichtern gehört zu einem Weihnachtsbaum auch draußen Schmuck, und diesen vorbeizubringen, dazu lädt die Gemeinde im Bremer Süden die Bürger des Stadtteils ein. „Die Gemeindewiese steht jedem offen, der gerne allein oder mit seiner Familie beim Schmücken mitmachen will“, sagt Diakonin Silke Schneewind. „Das kann auch das Unterschiedlichste an Baumschmuck sein“, lässt sie die Wahl offen.

Der Baum der Gemeinschaft soll wachsen

Ob bunte oder einfarbige Weihnachtskugeln, Strohsterne oder Selbstgebasteltes. „Jeder kann mitmachen“, freut sie sich. „Unser Ziel ist es, am Ende einen vom Stadtteil gemeinsam geschmückten Weihnachtsbaum vor der Gemeinde stehen zu haben, an dem sich alle erfreuen können.“ Sie hofft auf eine ähnlich hohe Beteiligung der Gemeinschaft.

Aufgrund der Pandemie wird die Gemeinde an Heiligabend keinen Gottesdienst im Gebäude feiern können, sondern „wir werden einen Krippenspielgottesdienst ab 15 Uhr im Innenhof feiern“, hält die Diakonin fest. 30 Minuten etwa soll das Ganze dauern. Sollte das Wetter nicht in weihnachtlicher Stimmung sein, und drohen, den Outdoor-Gottesdienst zu verregnen, sollen Pavillons aufgebaut werden. Wer vorbeikommen möchte, soll sich warm anziehen und vielleicht auch eine Decke mitbringen.

Die Diakonin der Dietrich Bonhoeffer Gemeinde ist nicht allein mit ihrem Wunsch, den Mitgliedern an Weihnachten Gemeinschaft zu ermöglichen. Auch der am Freitag aufgestellte Baum der Vereinigten Evangelischen Gemeinde Bremen Neustadt an der Wilhelm-Raabe-Straße 1 möchte mehr sein als nur dekorativ. Doch braucht es hier nicht unbedingt Schmuck, sondern den Wunsch zu schenken oder beschenkt zu werden.

„Wir haben uns die Wichteltanne ausgedacht“, erzählt Pastorin Birgit Locnikar. „Das gab es bisher auch noch nie bei uns, aber wir möchten mit ihr zumindest ein wenig Weihnachtliches bieten.“ Ansonsten ist auch bei ihnen quasi alles an weihnachtlichen Veranstaltungen für Jung und Alt der Pandemie zum Opfer gefallen. Das Prinzip ist einfach: Der Baum dient wie auch im eigenen Zuhause als Sammelpunkt für Geschenke. Jeder kann vorbeikommen, um sich ein Geschenk abzuholen oder selbst eines unter den Baum zu legen – auch beides im selben Zuge ist möglich.

„Es besteht kein Zwang, etwas dazulassen, wenn man ein Geschenk mitnimmt“, räumt die Pastorin ein. „Man darf es gerne tun, aber wir freuen uns auch schon, wenn Menschen sich bei uns beschenken lassen. Man kriegt jetzt ja sowieso mitunter gar nicht mehr alle Geschenke, die man sich für sich selbst oder seine Nächsten erhofft hat“, nimmt sie Bezug auf den derzeitigen Lockdown, inklusive der Schließung des Einzelhandels.

Die Gemeinde hat den Anfang gemacht

Niemand kontrolliere, wer was oder wie viel mitnehme oder wer ein Geschenk hinbringt. „Das ist komplett frei“, stellt Locnikar klar. Kleinere Geschenke können an die Äste gehangen werden. Für Größere steht am Baum ein hölzerner Wagen, in den die Präsente gelegt werden können. Egal wie groß, in jedem Fall ist wichtig, dass die Verpackung regenfest ist und auf ihr, wenn sinnvoll, auch markiert wird, für welches Alter das Geschenk interessant ist. So können auch Kinder gezielt etwas für sich finden. Der Bollerwagen wird nachts in die Gemeinderäumlichkeiten gebracht, die Geschenke am Baum bleiben jedoch hängen. Damit der Baum nicht komplett leer startet, hat die Gemeinde den Anfang gemacht.

„Wir haben hier schon 30 bis 40 Geschenke stehen und mehr sind unterwegs.“ Zum Großteil handelt es sich dabei um Tüten mit Plätzchen und um von den Kindern des Kindergartens Selbstgebasteltes. „Das ist ja auch ein bisschen wie ein Flohmarkt, nur ohne Geld“, meint die Pastorin und macht einen Vorschlag: Kinder und Eltern könnten zum Beispiel auch abgelegte Spielsachen verpacken und zur Wichteltanne bringen. „Da würden sich bestimmt andere jüngere Kinder drüber freuen.“ Die Aktion soll noch bis zum 27. Dezember laufen. Wer möchte, kann aber auch hier Tannenbaumschmuck mitbringen und aufhängen.

Abseits der Gemeindebäume können sich zudem die Mitglieder des Anwohnervereins Arsten Süd-West über einen vom Forsthof Prüser gespendeten Baum freuen. Dieser steht bereits auf dem Spielplatz Arsterix. Der Vorstand hat diesen Baum bereits wetterfest geschmückt und möchte sich damit bei allen Mitgliedern des Vereines bedanken, denn trotz Pandemie habe niemand den Verein verlassen. „Und jetzt können wir wenigstens auf dem Spielplatz etwas Weihnachtsstimmung erzeugen“, sagt Ralf Hohenberger vom Vorstand, der den Kontakt zum Forsthof herstellte.