Im Rahmen des Projekts „Denkorte“ sind in der Neustadt mit Förderung vom Beirat Neustadt, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Verein „Erinnern für die Zukunft“ sowie von Bewohnern mittlerweile vier Stelen aufgestellt worden, die an die Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus im Stadtteil erinnern. Eine fünfte soll laut Mitteilung von John Gerardu Ende Mai oder Anfang Juni 2018 in der Vohnenstraße aufgestellt werden und an ein dortiges „arisiertes“ Haus samt jüdischem rituellen Tauchbad (Mikwe) erinnern.

John Gerardu kann sich vorstellen, dass eine Gedenkstele gleicher Bauart am Ochtumdeich platziert werden könnte. Die Übernahme von Form und Gestaltung der Stele, wie sie bei der Denkorte-Reihe in der Neustadt üblich sei, würde Zeit und Kosten sparen. Laut Gerardu liegen die Kosten für eine solche Stele bei etwa 3000 Euro. Zur Finanzierung könnten Spenden gesammelt und Beiratsmittel in der Neustadt und Huchting beantragt werden.

Der Arbeitskreis „Grollander Geschichte(n)“ der Siedlergemeinschaft I will am Mittwoch, 18. April, ab 19 Uhr im Siedlungshaus an der Ecke Vehrels/Stedingsehre über die Gedenkstele sprechen. Alle Interessierten sind dazu willkommen.