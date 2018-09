Nach dem Bau der Grillplätze im Jahr 2011 diskutierten Neustädter Beiratsmitglieder, Bürgerschaftsabgeordnete, Polizei und Bürger vor Ort über die Wirkung. (Gerbracht)

Im Kampf gegen Müllberge und verbrannte Erde hat sich der Neustädter Beirat nun gegen eine Ausweitung der geltenden Grillverbotszone am Werdersee (siehe Infobox) entschieden. Während seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich das Stadtteilparlament mit einem Vorschlag der Umweltbehörde: Demnach könnten die bisherigen Flächen, auf denen Grillen nicht erlaubt ist, am südlichen Ufer um den Bereich zwischen Deichschartbrücke und der Straße Am Dammacker ausgeweitet werden.

Außerdem hielten die Behördenvertreter es für sinnvoll, auch die Uferwiese vor dem Neubaugebiet Stadtwerder neben der Juliushöhe in die Verbotszone mit aufzunehmen. „Dort gibt es keine Abfallbehälter und es ist den Menschen schwer zu erklären, warum sie dort, aber nicht 30 Meter weiter auf der beliebten Juliushöhe grillen dürfen“, erklärte Gerhard Bomhoff vom Verein „Dein Werdersee“ den Grund, der für die Ausweitung am Nordufer spreche. Rings um den Deichschart-Kiosk habe er jedoch gegenüber der Behörde eher für größere Abfallbehälter plädiert, damit die anfallenden Müllmengen nicht länger auf den Wiesen oder neben den überfüllten Abfalleimern liegen gelassen werden.

Verbote nur schwer durchzusetzen

„Doch in der Behörde geht man davon aus, dass man dadurch die Menschen eher noch dazu ermuntern würde, dort zu grillen und den Müll vor Ort abzuladen“, berichtete Bomhoff das Ergebnis der zurückliegenden Diskussion am „Runden Tisch Werdersee“. Außerdem gebe es Beschwerden von Anwohnern, die sich über die zunehmende Lautstärke, sowie den Qualm der Grills und den Müll nach lauen Sommerabenden beklagen würden. Der Gegenvorschlag der Behörde lautete daher: Lieber die Grillverbotszone ausweiten und dafür die Grillwiese hinter der DLRG-Station vergrößern und eine weitere befestigte Grillstelle am Werdersee in der Nähe zum Badestrand einrichten.

Doch dieses Ansinnen stieß bei den Beiratsmitgliedern auf Ablehnung. „Wenn man die Zone neu gestaltet, muss man auch Leute haben, die das Verbot durchsetzen, die sind aber noch nicht Sicht“, kritisierte Beiratssprecher Jens Oppermann (SPD). Der Vorschlag mache daher frühestens dann Sinn, wenn man erste Erfahrungen mit dem neuen Ordnungsdienst der Stadt gesammelt habe.

„Wenn sich Anwohner beschweren, die in bevorzugter Lage am Werdersee leben, darf das nicht im Gegenzug bedeuten, dass wir den weniger privilegierten Menschen dafür einen Teil ihres Lebensraums wegnehmen“, sagte Johannes Osterkamp (Grüne). Selbstverständlich sollten die Menschen am Deichschart weiterhin grillen dürfen, fand auch Conny Rohbeck (SPD). „Aber Zigaretten, Kronkorken und weiterer Müll sind ein riesen Problem, das wir angehen müssen“, warb die Sozialdemokratin für mehr Müllerziehung und eine bessere Müllbeseitigung.

Die bisher über den Verein organisierten Müllscouts im Sommer sowie die Kohlscouts im Winter, die am See für Müllvermeidung geworben hatten, könnten diese Aufgabe ab sofort nicht mehr übernehmen, kündigte Gerhard Bomhoff an. Der Beschluss des Beirates lautete schließlich, dass die Verbotszone zunächst so bleiben soll, wie sie ist. Die Müllentsorgung am Deichschart solle zudem verbessert werden.

Zur Sache

Grillverbotszone

Die Naturschutzbehörde hat 2011 mit einer „Allgemeinverfügung Werdersee“ festgesetzt, dass am Nordufer des Werdersees zwischen Neustädter Deichschartbrücke und der Obervielander Wehrstraße inklusive der Vogelinsel nicht mehr gegrillt werden darf. Ausnahme ist die Grillwiese hinter der DLRG-Station und drei befestigte Grillstellen in Sichtweite zum Badestrand. In der Verbotszone gelten auch etliche weitere Verhaltensregeln wie das Verbot, offene Feuer abzubrennen, Bäume und Gehölze zu beschädigen oder Müll und Glasscherben liegen zu lassen. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit Geldstrafen rechnen.