„Als unsere Tochter vor fünf Jahren in die kleine Kita Neustadtswall kam, gab es dort je zwei Kindergarten- und Hortgruppen. Statt sich Zeit für die pädagogische Arbeit und das Zusammenwachsen der Gruppen zu lassen, gibt es jedes Jahr Veränderungen, und die Kita wächst immer weiter. Nach unserem Kenntnisstand sind für das kommende Kita-Jahr dort bis zu vier neue Ü3-Gruppen geplant. Dafür wurden die eigentlich schon zu alten Container erneut genehmigt, und die neu eingerichtete Kinderbibliothek muss weichen“, so die stellvertretende Elternsprecherin Uta Steiner. Dass jetzt noch größere Kita-Gruppen obendraufkommen sollen, ist für Lena Hauberg-Lotte „indiskutabel“. Die pädagogischen Kräfte seien bereits jetzt an der Grenze ihrer Belastbarkeit, und schon heute führe die dünne Personaldecke zu Betreuungsengpässen bei Krankheit. Besonders ärgert den Elternbeirat, dass der Kita-Ausbau ohne Rücksprache und Information mit den Eltern erfolgt. Und auch die Eltern, die ihr Kind für 2017/18 angemeldet haben, hätten dies noch unter anderen Voraussetzungen getan, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Wir sind wütend, dass der Umzug der Hortgruppen aus dem Neustadtswall in das bisher nicht bezugsfertige Horthaus Mainstraße nun offenbar forciert wird, um überstürzt und damit unüberlegt neue Gruppen einzurichten. Trotz anderslautender Zusagen von Kita Bremen erfahren wir von den Neuerungen durch Zufall oder wenn schon alles beschlossen ist“, merken beide Elternsprecherinnen an. Bedauerlicherweise sei der Einfluss der Kita-Leitung auf behördliche Entscheidungen gering. Der Elternbeirat stellt deshalb klar: Das Anwachsen der Kita in diesem Ausmaß ist unter Voraussetzung der derzeit provisorischen Räumlichkeiten inakzeptabel. Die Anhebung der Gruppengröße auf 21 Kinder sei ohnehin pädagogisch falsch.

„Wir werden uns als Elternbeirat an den geplanten Kita-Protesten in Bremen beteiligen und rufen alle Eltern, Kita-Beschäftigten und Bürgerinnen und Bürger auf, diese ebenfalls zu unterstützen“, so die Elternsprecherinnen. „Wir appellieren an die Politik, sich auf die Seite der Kinder und pädagogischen Fachkräfte und gegen den Ausverkauf der frühkindlichen Bildung zu stellen. Wir erwarten eine klare Aussage, dass alles dafür getan wird, größere Gruppen und einen derartigen Ausbau am Kinder- und Familienzentrum Neustadtswall zu verhindern.“