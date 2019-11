Urban Gardening beschäftigte den Beirat Huchting. (Frank Thomas Koch)

Die Verteilung von Globalmitteln dominierte auf der jüngsten Sitzung des Beirats Huchting die Tagesordnung. Mit Globalmitteln können die Beiräte Zuschüsse an Verbände, Vereine und Initiativen vergeben, die zum Beispiel Projekte oder Veranstaltungen organisieren, die über die jeweils eigene Organisation hinaus für den Stadtteil von Bedeutung sind. Besondere Beachtung fand bei den Beiratsmitgliedern vor diesem Hintergrund ein Graffiti-Projekt auf der Großbaustelle am Schulhof Hermannsburg sowie Projekte des gemeinnützigen Unternehmens Arbeit & Ökologie.

Konkret sollen eine Mülloffensive für Huchting und Urban Gardening am Kloßkampsweg finanziert werden. Bei der Mülloffensive handelt es sich um ein Projekt des Greenteams, das von Arbeit & Ökologie ins Leben gerufen wurde. Das Greenteam sorgt in weiten Teilen Huchtings dafür, unsachmäßig entsorgten Müll aufzusammeln und somit diverse Straßenzüge von Müll und anderen Verschmutzungen zu befreien.

Auch die Großbaustelle am Schulhof Hermannsburg wird in Angriff genommen. Hier will der Beirat eine kreative Wandgestaltung an der Großbaustelle finanzieren. Zwei Künstler aus einem Netzwerk von freien Künstlerinnen und Künstlern werden dafür rund 80 bis 100 Quadratmeter Wandfläche mit Graffiti bunter gestalten. Die Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule für Gestaltung und der Oberschule Hermannsburg, können an diesem Projekt im Rahmen eines offenen Ferienprogramms teilnehmen.

Bohlensteg soll erneuert werden

Außerdem soll im Park Links der Weser der Bohlensteg beim Wald an der Dingstätte erneuert werden. Hier sind viele Bohlen durch Witterung und Altersbedingtheit schadhaft geworden. Auch durch Vandalismus und Brandschäden zerstörte Bretter müssen erneuert werden. Von den dafür bewilligten Globalmitteln verspricht sich der Beirat, damit das Naherholungsgebiet zwischen Grolland und Huchting aufzuwerten und verkehrssicherer zu machen.

Die Entscheidungen, wie neben den Globalmitteln mit den ebenfalls noch zur Verfügung stehenden Stadtteilbudgets für das öffentliche Grün sowie für Verkehr verfahren wird, hat der Beirat auf 2020 vertagt und entsprechende Übertragungen der Mittel ins nächste Haushaltsjahr beschlossen. Stadtteilbudgets sind zweckgebundene Gelder aus dem Haushalt der jeweiligen Senatoren, über deren Verwendung die Beiräte unter bestimmten Rahmenvorgaben weitgehend frei entscheiden können, so weit ausschließlich Belange der jeweiligen Beiratsgebiete berührt sind.