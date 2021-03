Lydia Klose am Bürger- und Sozialzentrum Huchting ist eine von drei neuen Ansprechpartnerinnen der Quartierszentren im Süden. (Roland Scheitz)

Etwa zwei Millionen Euro investiert der Senat seit Jahresbeginn über das Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ in Wohnviertel mit besonderen sozialen Herausforderungen. Die langfristige Absicherung der Quartierszentren, gekoppelt mit einer Stärkung des kommunalen Programms „Wohnen in Nachbarschaften“ (Win) und die Absicherung kleinerer Investitionsbedarfe sind die wesentlichen Säulen. Hinzu kommen die Stärkung und Stabilisierung auffälliger Kleinstgebiete. Im Bremer Süden profitieren Gebiete in Huchting, Huckelriede und Kattenturm. Je 60.000 Euro erhalten die drei Quartiere im Jahr 2021 für ihre Quartierszentren. Weitere Beträge fließen über den sogenannten Innovationsfond in Einzelprojekte vor Ort. Arsten-Nord gilt fortan als Kleinstgebiet, das ebenfalls Unterstützung erhält. Wir haben uns umgehört, was mit dem zusätzlichen Geld konkret geplant ist.

In Huchting hat seit einigen Wochen Lydia Klose ihre Arbeit im Bürger- und Sozialzentrum Huchting (Bus) aufgenommen. Die Gesundheits- und Sozialpädagogin ist das neue Gesicht im Stadtteil, finanziert aus dem Landesprogramm soll sie den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern enger knüpfen. „Ich will wissen, was sie sich vom Bus wünschen und welche Angebote ihnen dort fehlen“, sagt Klose. Geld für gewünschte Veranstaltungen, Kurse oder Nachbarschaftstreffs sei außerdem noch übrig von den 60.000 Euro für das Bus, versichert sie.

Unklar sei allerdings noch der Weg, wie trotz Corona der gewünschte Kontakt zur Nachbarschaft entstehen soll. Vielleicht über Treffen, die zum Teil digital ablaufen, überlegt Klose. „Für die inhaltliche Arbeit gab es bislang keinen festen Ansprechpartner am Quartierszentrum“, erklärt Quartiersmanagerin Inga Neumann, die seit vielen Jahren die verschiedenen Förderprogramme im Stadtteil koordiniert. Im Neubau des Bus-Hauptgebäudes an der Amersfoorter Straße gebe es viele Möglichkeiten für Aktivitäten, nur am Geld und Personal habe es in der Vergangenheit häufig gefehlt. „Daher ist das Programm eine riesige Unterstützung für unsere Arbeit“, sagt Neumann.

In Huckelriede sieht Quartiersmanager Marc Vobker das ähnlich. „Endlich keine Sorgen mehr zu haben, wie die Mietkosten abgedeckt werden können, ist eine echte Erleichterung“, sagt Vobker. Allein 30.000 Euro aus dem Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ werde für das Quartierszentrum Huckelriede (QZ) daher für Miete und Mietnebenkosten verwendet. „Das verschafft uns mehr Planungssicherheit und mehr Spielraum für die inhaltliche Arbeit“, so der Quartiersmanager. Denn egal woher er und andere Mitstreiter die Projektgelder beantragt hatten, um Leben und Hilfsangebote in das QZ zu holen: „Die Mietkosten waren darüber nicht abzudecken, das hat immer zu großen Schwierigkeiten geführt.“

Außerdem wird es auch am QZ eine neue Person geben, die sich inhaltlich um die Angebote in dem Gebäude kümmert, die über den restlichen Betrag dann auch bezahlt werden können. Und auch ein günstiger Mittagstisch aus der Küche des QZ ist im Gespräch. „Bis Ende 2022 sind wir jetzt gut aufgestellt, hoffentlich geht das Landesprogramm danach weiter“, sagt Vobker.

In Kattenturm ist das Quartierszentrum der Zusammenschluss der Institutionen am Sonnenplatz. Auch für die dortigen Akteure bedeute das Landesprogramm eine viel größere finanzielle Sicherheit für die Zukunft, sagt Quartiersmanagerin Sandra Ahlers. „Jetzt können wir deutlich größere Schritte gehen, das ist unglaublich wichtig für die Nachbarschaft“, bewertet sie den Nutzen des neuen Programms.

Ein ganzes Bündel an Projekten wie Sprachförderung und Nachbarschaftstreffs würden davon finanziert. Von den 60.000 Euro für das Quartierszentrum werde beispielsweise eine Küchenkraft beschäftigt, die demnächst ein günstiges Mittagessen für Stadtteilbewohner zubereiten wird. „Das ist keine Armenspeisung, sondern beruht auf der Erkenntnis, dass viele Menschen im Stadtteil keinen prall gefüllten Geldbeutel haben“, sagt Ahlers.

Um das Quartierszentrum zu beleben, soll ein Teil der Programmgelder auch in die Attraktivität des Platzes fließen. „Damit die Menschen sich dort gerne treffen und austauschen wird es einen Kaffeewagen und Spielzeug geben“, gibt Ahlers bekannt.

Mit Victoria Puzova gibt es außerdem eine neue Ansprechpartnerin am Sonnenplatz, die auch Lotsendienste übernehmen wird.

In Arsten-Nord profitiert der Aktiv-Treff des Deutschen Roten Kreuzes von der Unterstützung des Landesprogramms für Kleinstgebiete. 15.600 Euro fließen 2021 in die Standortsicherung, um die Miete abdecken und ein bewährtes Frauenprojekt der Nachbarschaft fortführen zu können, teilt Ahlers mit.

Weitere Informationen

Lydia Klose ist im Bus Huchtig telefonisch erreichbar unter 83 00 92 12 und per E-Mail an lebendige.quartiere@bus-huchting.de.