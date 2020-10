Interessierte können sich an Quartiersmanagerin Inga Neumann wenden. (Roland Scheitz)

Die Huchtinger Stadtteilgruppe trifft sich am Donnerstag, 15. Oktober, ab 17 Uhr im Saal des Bürger- und Sozialzentrums, um über Gelder aus zwei verschiedenen Fördertöpfen zu entscheiden. Zuvor stellen sich alle Projekte kurz vor. Insgesamt geht es zum einen um 20 000 Euro aus den Mitteln des Programmes Wohnen in Nachbarschaften und zum anderen um 30 000 Euro vom Programm Soziale Stadt. Diese beantragten Gelder teilen sich auf insgesamt acht Projekte auf.

„Beide Programme sind unverzichtbare Stützen für das soziale Miteinander und die Förderung von Menschen im Stadtteil“, stellt Inga Neumann, Quartiersmanagerin Huchting, klar. Sie hebt vor allem das Programm Wohnen in Nachbarschaften hervor: „Nur dank diesem Programm sind viele Veranstaltungen uns Zusammenkünfte im Stadtteil möglich.“ Das so entstehende soziale Miteinander sei Basis der Demokratie.

Die Bandbreite der vorgestellten Projekte ist groß. So plant zum Beispiel das Mütter- und Familienzentrum mit „Familie in Bewegung“ neue Angebote für Eltern zu den Themen Erziehung und Elterndasein. Schwerpunkte sollen gesunde Lebensführung und Hilfe für Menschen mit geringem Einkommen sein. Zudem sollen Väter in ihrer Rolle und als Vorbild für ihre Kinder gefördert werden.

Die Grundschule Robinsbalje möchte das Elterncafé sowie die Trommelgruppe fortsetzen. Ersteres stellt ein Kontakt- und Nachbarschaftsprojekt für Eltern dar und das zweite eine Möglichkeit für Dritt- und Viertklässler, sich bereits im frühen Alter musikalisch zu betätigen. Der Kulturladen beantragt eine Fortsetzung der Förderung seiner Aktivitäten rund um den Chor, der gemeinsam mit dem interkulturellen Stadtteilorchester Lieder aus der Heimat einübt und diese öffentlich darbietet.

Die Grundschule Delfter Straße möchte das Kontaktprojekt Elternlotsen fortsetzen, bei dem Eltern an der Schule sich um die Integration weiterer Familien bemühen. Die Quartier gGmbH plant hingegen mit Kindern und Künstlern aus dem ganzen Stadtteil das gemeinsame kreative Arbeiten, um im kommenden Jahr eine Ausstellung in der Weserburg zu veranstalten. Hierfür sind unterschiedlichste Werkstätten geplant.

Die beiden Projekte, die um Gelder aus dem Topf Soziale Stadt ersuchen, sind der Verein Park links der Weser und die Gewoba. Erster möchten den örtlichen Naturpark durch Stege erweitern, damit das sumpfige Gelände von allen Besuchern trockenen Fußes begangen werden kann. Sie kooperieren auch regelmäßig mit zwei Schulen und sind bei Bildungsprojekten dabei.

Die Gewoba möchte mit den Geldern den Bau einer Liftanlage am Helga-Jansen Haus gefördert haben. Den Großteil bezahle aber, selbst bei Erhalt der Förderung, die Gewoba selbst, so Inga Neumann. Mit dem neuen Lift soll die Zugänglichkeit des Gebäudes auf Dauer für alle Altersstufen gewährleistet bleiben.

Das öffentliche Treffen startet mit aktuellen Stadtteilangelegenheiten. „Jeder kann loswerden, was ihn oder sie im Stadtteil betrifft“, erklärt Neumann. „Für uns sind das Kleinigkeiten, aber für die Bürger sind die vorgetragenen Aspekte oft entscheidend für ihre Lebensqualität.“ Über die Projekte wird im Anschluss an die offene Stunde im Konsens entschieden: „Wenn ich bemerke, dass noch offene Fragen oder Widerstand bei einer bestimmter Ideen besteht, dann klären wir das“, so Neumann. Denn jeder Teilnehmer der Sitzung hat ein Vetorecht. „Das muss zwar auch begründet werden“, schränkt sie ein, aber letztendlich soll jeder zufrieden aus der Sitzung gehen und gemeinsam mit allen die genehmigten Projekte tragen können.

Weitere Informationen

Die Huchtinger Stadtteilgruppe trifft sich am Donnerstag, 15. Oktober, ab 17 Uhr im Saal des Bürger- und Sozialzentrums, Amersfoorter Straße 8. Weitere Auskünfte erteilt Quartiersmanagerin Inga Neumann unter 3 61 99 53.