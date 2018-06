Ein Ausflug zur Rhododendronblüte nach Bad Zwischenahn ist für diesen Donnerstag, 8. Juni, vorgesehen. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 83 31 20 ist unbedingt erforderlich.

Am Dienstag, 13. Juni, ab 15 Uhr werden Bilder von der Salzburgreise gezeigt. Und am Dienstag, 20. Juni, ab 15 Uhr zeigt eine Gruppe der Bremer Polizei ein Theaterstück, in dem Tipps zum Umgang mit Trickbetrügern gegeben werden. Grillen, singen und fröhlich sein ist für Dienstag, 27. Juni, ab 16 Uhr das Motto, wenn Elisabeth Tessmer wieder in die Tasten ihres Akkordeons greift.

Darüber hinaus gibt es noch einen Termin der Universität der 3. Generation: Am Donnerstag, 15. Juni, um 10 Uhr referiert die Pädagogin Renate Matthäus über „Frauen im Kaiserreich am Beispiel von Paula Modersohn-Becker“.