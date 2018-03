März, 19.45 bis 21.15 Uhr, in der VHS im Bamberger-Haus, Faulenstraße 69, stattfindet. Referentin ist Lisa Zacharski. Die Teilnahme kostet fünf, ermäßigt vier Euro. Um Liebe und Schmerz in der Philosophie geht es in dem Kursus „Baby don‘t hurt me?“ mit Lisa Zacharski, der vom 9. April bis zum 14. Mai jeweils montags von 19.45 bis 21.15 Uhr in der VHS läuft. Die Positionen großer Philosophen zu dieser Thematik werden debattiert. Die Teilnahme kostet 22 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Unter dem Titel „Me, myself and I“ gibt es einen Kursus für die Einführung in die Philosophie des Selbstbewusstseins. Der Kursus mit Lisa Zacharski läuft vom 28. Mai bis zum 25. Juni jeweils montags von 19.45 bis 21.15 Uhr in der VHS im Bamberger-Haus. Die Teilnahme kostet 22 Euro, ­ermäßigt 15 Euro. In dem Kurs werden ­einschlägige Theorien des Selbstbewusstseins der Neuzeit sowie zeitgenössische Ansätze vorgestellt. Hierzu bereiten die Teilnehmer kurze Textpassagen vor, die dann gemeinsam diskutiert werden.