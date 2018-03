Los geht es um 14 Uhr am Parkplatz von „Conrad Electronic“, Borgwardstraße 2. Die geplante Strecke führt um den Krimpelsee, ist etwa 5,5 Kilometer lang und dauert voraussichtlich gut Stunden, inklusive Pausen. Das letzte Mal vor der Brut- und Setzzeit haben wir bewusst eine Strecke gewählt, wo vernünftig sozialisierte, verträgliche und rückrufsichere Hunde zwischendurch auch mal „ohne Leine“ laufen können – natürlich immer in Verantwortung und unter Aufsicht des Hundehalters. Die Teilnahme am „Pack Walk“ ist kostenlos. Alle Teilnehmer müssen eine gültige Tierhalterhaftpflichtversicherung haben, jeder haftet für seinen Hund. Läufige Hündinnen müssen zu Hause bleiben.