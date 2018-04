Huckelriede. Die Vereinigung der Bürgerinitiativen für eine menschengerechte A281 veranstaltet am Sonntag, 8. April, einen Informationsspaziergang entlang der geplanten Trassen des Bauabschnitts 2.2 der A281 zum Zubringer Arsten und der Bundesstraße 6neu (B6n). Treffpunkt ist um 14.30 Uhr das Autohaus Dello am Neuenlander Ring. Den Abschluss bilden Kaffee, Kekse und Gespräche im Vereinsheim der Kleingärtner und Gartenheimer an der Wolfskuhle. Eingeladen sind Aktive aus anderen Bürgerinitiativen, aber auch alle anderen Interessierten, die sich einen eigenen Eindruck von den Planungen und ihren Auswirkungen verschaffen möchten. Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an a281@arcor.de oder unter der Telefonnummer 872 89 08 gebeten.