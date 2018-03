"Gemeinsam musizieren ist so ziemlich das Schönste, was man als Musiker machen kann“, findet der erfahrene Musiker. Gerdes hofft, dass sich aus diesem Workshop Bands bilden, die danach weiter regelmäßig im Bürgerhaus proben, das einen ausgestatteten Proberaum bietet. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 82 40 30 oder per E-Mail an info@bgo-bremen.de anmelden.