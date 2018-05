Jens-Joost Krüger macht bei der nächtlichen Rundfahrt mit dem Rad-Kino an verschiedenen Orten Station, die zu einem Thema passen, und zeigt dazu entsprechende Kurzfilme. (Roland Scheitz)

Jens Joost-Krüger: Eine nächtliche Radreise durch die Stadt, zu Orten, die alle zu einem Thema passen. An diesen Orten, deren Geschichte und Bedeutung wir erklären, werden Filme aus internationalen Kurzfilmlisten unter freiem Himmel gezeigt. Die Filme erörtern Orte und und Thema cineastisch. Route und Filmauswahl bleiben bis zum Tag geheim, wir verraten nur den Treffpunkt.

Sie werden von Bremen Bike It! angeboten. Ziel ist es, Radkultur weiterzuentwickeln und mehr Gäste und Einheimische in den Sattel zu bekommen. Wir spielen mit den Radqualitäten der Stadt und setzen uns für die Verbesserung der Infrastruktur ein. Für die Kurzfilmauswahl kooperieren wir mit Peter Sämann von Shorts Attack. Er engagiert sich für Kurzfilmabende. Auf einem Lastenrad ist der Projektor installiert und projiziert an Hauswände, Schiffsbäuche oder auf eine mobile Leinwand, die zwischen Bäumen gespannt ist.

Seit vier Jahren. Die Ursprungsidee stammt aus Rostock von einem kleinen Radbekleidungsunternehmen, das auch Radausflüge anbietet. Wir haben den Film-Night-Ride erweitert zu einer Kombination aus Stadtführung und Kurzfilmerlebnis.

Die Radqualitäten Bremens waren mal richtig gut. Im Moment besteht hoher Anpassungsdruck, denn es sind immer mehr Bremer mit immer besseren Rädern, Rennrädern, Lastenrädern, E-Bikes und auch Anhängern unterwegs. Zudem wird das Rad mehr und mehr zu einem ernst zu nehmenden Verkehrsmittel. Viele haben den Anspruch, schnell voranzukommen, das ist auf engen Wegen und bei blöden Ampelschaltungen schwierig.

Eine bessere Infrastruktur für Räder und mehr Platz. Bremen war mal mutig in dieser Hinsicht, beispielsweise wurden die Fahrradstraßen in Bremen erfunden. Das Modell hat sich bundesweit durchgesetzt und den Radverkehr besser und sicherer gemacht. Heute sind andere Städte und Länder weiter.

Holland und die skandinavischen Länder. Groningen plant bis 2025 eine emissionsfreie Innenstadt. Der Lieferverkehr soll zukünftig durch Cargo-Bikes und Elektrofahrzeuge ersetzt werden. In Bremen fehlt der entschiedene politische Wille, um mehr Platz zu schaffen für Räder.

Ja, klar. Wir fangen schon mal mit Initiativprojekten an und haben bereits übers Meer gesegelten Kaffee vom Europahafen mit Lastenrädern ins Kaffeelager gefahren. Am 6. Mai radeln wir als Gruppe zu den Wilstedter Oliven­tagen. Dort bieten wir den Gästen den ­Rücktransport ihrer Einkäufe nach Bremen an.

Er orientiert sich am Raumfahrtjahr 2018. Es geht zu Orten, an denen es etwas über den Luft- und Raumfahrtstandort Bremen zu erfahren gibt. Der Start ist passenderweise das Olbers-Planetarium.

Sie sind an das Thema Raumfahrt angelehnt, immer auch mit einem Augenzwinkern.

Das war eine schöne Überraschung. Wir hatten mit 20 Teilnehmern gerechnet, es kamen aber mehr als 100. Die Leute und wir hatten so viel Spaß, dass es am 25. Mai eine Wiederholung gibt.

Die Kultur. Es geht zu jungen, neuen, kreativen Spots der Stadt. Das ist eine spannende Sache, eine Entdeckungsreise, vor allem für Bremer.

Das ist unterschiedlich: Mal orientieren wir uns an einem Thema wie dem Weltraumjahr und suchen dazu spannende Orte, mal entdecken wir Locations und richten das Thema und die Route daran aus. Wir bemühen uns um Horizonterweiterung. Mal sind die Wege unentdeckt und mal wird der bekannte Ort als Kinospot zu einem neuen Erlebnis.

Es gibt immer wieder Anfragen und Einladungen. In Groningen waren wir bereits nachts unterwegs.

Zur Person

Jens Joost-Krüger (60)

ist Leiter von Bremen Bike It!, einem Rad-Verkehrs-Kommunikationsprojekt der lokalen Wirtschaftsförderung. Er besitzt fünf Räder und radelt am liebsten durch Amsterdam und Berlin. In Bremen lädt Krüger gemeinsam mit Peter Sämann von Shorts Attack zu nächtlichen Ausfahrten mit Filmerlebnis ein.

Weitere Informationen

Die Film-Night-Ride „Up, up and away. Entdeckungen im Himmel wie auf Erden“ startet am Freitag, 4. Mai, ab 20.45 Uhr vor dem Olbers-Planetarium, Werderstraße 73. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Termine finden Interessierte unter www.bremen.de/bike-it im Internet.