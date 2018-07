Veronika Maier aus der Neustadt vor ihrer Installation ihrer "Flotte" aus zarten Gazebahnen. (Roland Scheitz)

Altstadt. Die Seeräuber-Jenny singt in Brecht-Weills "Dreigroschenoper" von einem Schiff mit sieben Segeln. Und im Altarraum der Kulturkirche St. Stephani sind gerade sieben Schiffe zu sehen, die, in zarten Gazebahnen hängend, gleichsam schwerelos vor den leuchtend bunten Mitzlaff-Fenstern dahin zu gleiten scheinen. Wer sich auf Zehenspitzen stellt, kann das Wasser sehen, dass sich in den Betonschiffchen befindet. Chiffre für die gleichsam schwerelose Leichtigkeit des nassen Elementes, aber auch für die Gefahren, die damit verbunden sind, wenn Menschen schutzlos den Naturgewalten von Wind und Wellen ausgeliefert sind.

Veronika Maier weiß nur zu gut um diese Ambivalenz, die zugleich die Faszination der See ausmacht. Die Neustädterin ist passionierte Seglerin. "Ich liebe die Zahl sieben", sagt sie. Also wählte sie sieben Schiffe und gab ihrer Arbeit den Namen "Flotte". Als besonders reizvoll empfindet es die Künstlerin, dass in ihrer Installation etwas Leichtes etwas Grobes trägt.

Veronika Maier ist eine von fünf Künstlerinnen und Künstlern, die in der Kulturkirche gemeinsam die Ausstellung "Bo(o)tschaften" bestücken. Passender könnte der Ausstellungsort für die fünf individuellen Geschichten von Wind und Wellen, die sie erzählen, kaum gewählt sein. "Die Kunstwerke geraten miteinander in Schwingungen", betont Kurator Frank Laukötter und ergänzt: "Denn wir befinden uns ja in St. Stephani in einer alten Seefahrerkirche".

Vis-à-vis von Veronika Maiers kleiner Schiffsflotte hat Ulrike Gölner aus Martfeld die hölzerne, grün kolorierte Welle platziert, die sie aus einem Eichenstamm herausgefräst hat und deren Kämme von Zerklüftungen gezeichnet sind. Aber auch die Maserungen des Holzes werden auf diesem "Sehstück" sichtbar. Marianne Klein hat indes die vorwitzigen Ton-Köpfe, die neugierig über den Rand zu lugen scheinen, in ebenso helle Keramikbadewannen gesetzt. Titel ihres Werks: Palettiert.

"Wasser hat keine Balken", besagt ein altes Sprichwort. Und so lässt Amir Omerovic aus der Vahr einen Passagier, Arme und Beine hilflos von sich gestreckt, in einem kleinen Schiffchen auf einer Riesenwelle bedenklich hin- und herschwanken. Offen bleibt bei dieser filigranen Bronze, ob das Menschlein den heftigen Sturm in den Weiten des unberechenbaren Meeres unbeschadet überstehen wird. Wie fast immer hat Omerovic ein Unikat geschaffen. "Meine Kunstwerke sind immer sehr persönlich", betont der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Künstler.

Ob die "Bo(o)tschaften" wohl zu "Schönen Aussichten" verführen wollen? Das legt zumindest der Titel der Marmorplastik von Amir Omerovic nahe, die draußen auf dem Stephanikirchhof den Weg in die Ausstellung weist. Das gab's bis jetzt noch nie. Eigentlich hatte sich der Künstler vorgenommen, während seines Symposien-Aufenthaltes in Bremerhaven eine liegende Frau, die Süßigkeiten nascht, aus dem Marmor heraus zu modellieren. Doch dann begegnete ihm ein alter Herr, mit dem er ins Gespräch kam. Wie sich herausstellen sollte, war dieser im Zweiten Weltkrieg in einem sogenannten Ein-Personen-U-Boot zur See gefahren. Fernab von aller Harakiri-Attitüde, die U-Boot-Fahrern zugeschrieben wurde, reckt der Mann, der sich aus dem Marmorblock herausschält, das Periskop, also den Ausguck seines auftauchenden Gefährtes, neugierig in die Höhe. "Ich habe rund 20 Jahre an dieser Skulptur gearbeitet, immer wieder darüber nachgedacht und neu zu suchen begonnen. Ich liebe es, mich mit meinen Werken länger zu beschäftigen" erzählt Omerovic. Der U-Boot-Fahrer auf der Suche nach schönen Aussichten... .

Doch nicht immer ist die See ein Ort der Ruhe und Kontemplation, um diese zentrale Bo(o)tschaft wissen wir heute alle. "Die See ist schön und bedrohlich zugleich", sagt denn auch Stephan Klimm. In seiner imaginären Schiffskonstruktion, die er aus Aluminimumrohren zusammengezimmert hat, thematisiert er die Flüchtlingstragödie. Auf beweglichen Stangen blicken den Betrachter Porträts von Geflüchteten an, die der Horner Künstler nach Fotografien aus Ton modelliert hat, die bereits 2015 auf der sizilianischen Insel Lampedusa landeten. Die vom Schicksal gezeichneten Gesichter sprechen Bände. "Sie haben mich angerührt", betont der Künstler.

Zentrale Figur ist ein kleiner Junge an herausgehobener Position in der Ikonografie einer Schutzmantel-Madonna. Er ist in eine goldfarbene Wärmedecke gehüllt, wie sie an Bord von Rettungsschiffen zum Aufwärmen der aus dem Meer gefischten Menschen verwendet werden.

Zwei Galionsfiguren der Humanität lassen sich unter den unbekannten Gesichtern ausmachen: Der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela und Papst Francesco mit seinem gütigen, zuversichtlichen Lächeln. Der "Menschenfischer", so auch der Name der Installation, zugleich Nachfolger auf dem Stuhl Petri, hat immer wieder seine Solidarität mit den Geflüchteten bekundet. Ungewöhnlich für eine Kunst-Installation: Anfassen und Drehen der einzelnen Elemente ist durchaus erlaubt. Auf dem Altar liegen lose Blätter aus, auf denen die Besucher der Ausstellung ihre Gedanken notieren können. Diese sollen dann in die Fürbitten der Gottesdienste einfließen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung "Bo(o)tschaften" ist bis Sonntag, 23. September zu den regulären Öffnungszeiten der Kulturkirche St. Stephani, Stephanikirchhof 8, von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.