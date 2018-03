30 Uhr ein Reisebericht von Horst Wehrse auf dem Plan. Der Reiseautor startet seine „Reise um die Welt“ in den Nationalparks der Vereinigten Staaten, zieht nach Panama und Brasilien, weiter zu den Moais auf der Osterinsel und an die Traumstrände Französisch Polynesiens. Bevor der australische Kontinent mit dem Zug durchquert wird, geht es auf die Nord- und Südinsel Neuseelands, dann im Frachtschiff von Singapur nach Italien zurück. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldung unter Telefon 58 33 75.

Eine Woche später, am 10. April, wird wieder ab 14.30 Uhr Bingo gespielt. Ein Volkstheaterstück soll am Dienstag, 17. April, präsentiert werden. Nähere Informationen folgen. Für den 24. April ist ab 14.30 Uhr eine bunte Frühlingsfeier geplant. Dazu wird Musiker Rolf Witte flotte Melodien spielen.

Darüber hinaus trifft sich der Plattdeutsche Gesprächskreis am Donnerstag, 5. April, ab 14.l30 Uhr. Die Frühstücksrunden sind auch sehr beliebt, zu denen Gäste eingeladen werden. Die Frauen treffen sich am Mittwoch, 4. April, ab 9.30 Uhr, das Männerfrühstück ist für Freitag, 20. April, angekündigt.

Das Helga-Jansen-Haus setzt auch die Zusammenarbeit mit der „Universität der dritten Generation“ fort: Am Donnerstag, 12. April, spricht Sprengmeister Andreas Rippert ab 17 Uhr zum Thema „Den Blindgängern auf der Spur“, am Donnerstag, 26. April, referiert Rainer Suckau, Geschäftsführer Deichverband am linken Weserufer, ab 17 Uhr über „Hochwasserschutz im Bremer Süden“.