Der Huchtinger CDU-Stadtbezirksvorsitzende Hartmut Bodeit (links) und der Bürgerschaftsabgeordnete und Sprecher für Gesundheit, Rainer Bensch, moderierten den Gesundheitsdialog der CDU-Fraktion. (Jörg Teichfischer)

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion will mit einer Gesprächsreihe „Gesundheitsdialog“ die Sorgen und Probleme der Bevölkerung erfahren, auswerten und schließlich mit in die Gesundheitspolitik einfließen lassen. Der Auftakt für insgesamt fünf Veranstaltungen in Bremen, Bremen-Nord und Bremerhaven war jetzt im Huchtinger Bürger- und Sozialzentrum. Dabei wurden etliche Mängel angesprochen.

Rund 20 Gäste nutzten die Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem zu schildern. Eine Seniorin kritisierte, dass für ihre Generation insgesamt zu wenig getan werde. Speziell in ihrem Ortsteil Grolland fehle es an Ärzten und an einer Apotheke, sodass sie stets mühsam mit dem Bus nach Kirchhuchting fahren müsse. Das sei aus Gesundheits- und Kostengründen nicht immer einfach, sagte sie. Als Ärgernis kämen lange Wartezeiten bei Ärzten hinzu. So hat die 83-Jährige nach eigenen Angaben bereits über fünf Stunden auf eine Untersuchung gewartet.

Dass es nicht immer einfach sei, einen zeitnahen Termin bei einem Arzt zu bekommen, bestätigten auch andere Teilnehmer der Dialogrunde. Bernhard Siepker wunderte sich, dass bei einem Augenarzt in Huchting keine Termine über das aktuelle Quartal hinaus vereinbart werden können. „Wenn ich in Kattenturm einen Arzt sprechen will, komme ich schneller ran“, erklärte der CDU-Beiratspolitiker.

Ein weiterer Gast beschwerte sich, dass die Befunde der Ärzte „nicht verständlich auf Deutsch“ abgefasst würden. Und als Privatpatient habe er den Eindruck, das er nicht alle Leistungen erhalten habe, die eigentlich vereinbart waren, die aber trotzdem abgerechnet würden. „Das ist Betrug", der Patient werde hinters Licht geführt, meinte der Christdemokrat, der nach eigenen Angaben seit 20 Jahren der CDU angehört. Ähnlich äußerte sich eine Frau, die elf Tage in einer Klinik verbracht hatte und eigentlich aufgrund einer Zusatzversicherung jeden Tag von einem Chefarzt begutachtet werden sollte. „Doch der kam nur zwei- oder dreimal. Aber wie soll ich das beweisen?“, fragte sie in die Runde.

Gefahr nicht erkannt

Der Huchtinger Christdemokrat Hans-Georg Gerling meinte, dass die Vielzahl an Krankenkassen abgeschafft gehöre. Ein Physiotherapeut aus Delmenhorst, der immer mehr Patienten aus Huchting betreut, schilderte einen Fall, bei dem er einen hochinfektiösen Patienten behandelte, ohne von der Gefahr zu wissen. Die seit Langem geplante Gesundheitskarte, auf der Vorerkrankungen gespeichert wären, hätte aus seiner Sicht die Ansteckungsgefahr für Therapeut und andere Patienten abwenden können. „Wo ist das Geld hin, dass in die Entwicklung der Karte gesteckt wurde?“, fragte er verärgert.

Ein weiteres Problem schilderte eine Frau, die beobachtet haben will, dass die Versicherungskarte in manchen Familien weitergereicht werde und der Arzt nicht immer die Personen auf dem Foto identifizieren könnte. Insgesamt gebe es zu wenig Personal im Medizinbereich, so ihre Kritik.

Dass es nur um Wirtschaftlichkeit im Gesundheitssystem und zu wenig um Menschlichkeit gehe, bemängelte eine Frau, die ehrenamtlich als „Grüne Dame“ im St.-Joseph-Stift Patienten betreut und mit ihnen spazieren geht und ihnen Trost spendet. „Gerade für schwierige Patienten hat das Personal zu wenig Zeit, was unter anderem an den Dokumentationspflichten liegt, die dazu führen, dass das Personal mehr am Computer statt am Krankenbett sitzt“, lautet ihre Analyse. Durch die Digitalisierung werde diese Entwicklung noch schlimmer, befürchtet sie. Dagegen sah ein jüngerer Teilnehmer der Runde Chancen der Digitalisierung darin, dass das Personal mehr Zeit für die Patienten bekommen könnte. „Ein Krankenhaus ist nun einmal ein Wirtschaftsbetrieb“, beschrieb er die Struktur des Gesundheitssystems. Das eigentliche Risiko bei der zunehmenden Technisierung sehe er im Datenschutz, der eingehalten werden müsse.

Für die künftige gesundheitspolitische Ausrichtung haben sich die Christdemokraten einige Punkte notiert, die nach Auskunft des Bürgerschaftsabgeordneten und Sprechers für Gesundheit, Rainer Bensch, in den nächsten Monaten abgearbeitet werden sollen. Ihn hat besonders das Wegbrechen der Infrastruktur in Grolland überrascht. Mit Berichten in der zuständigen Deputation oder mit Anfragen in der Bürgerschaft solle versucht werden, in der Bremer Gesundheitspolitik etwas zu verändern – „kleinteilig sowie auch bei den großen Fragen“, sagte Bensch, der gute Konzepte auch an die Bundesregierung weiterleiten will.

Am Ende der Veranstaltungsreihe will die CDU den Bürgern erneut die Möglichkeit geben, sich in die CDU-Gesundheitspolitik einzubringen. Der nächste Gesundheitsdialog findet am 14. Juni um 17 Uhr im Bürgerhaus Vegesack statt.