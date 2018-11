Win-Forum unterstützt Außengestaltung des Quartierszentrums

Graffiti für die Betonfassade

Ulrike Troue

Huckelriede. Das Huckelrieder Win-Forum will die bereits angedachten Pläne zur Gestaltung der Wand am Quartierszentrum in die Tat umsetzen. „Gesichter und Sichtweisen“ heißt das Projekt, für das Marco Bianchi, Stadtteilkoordinator des Martinsclubs, die Zusage über 12 324,31 Euro aus dem Programm Soziale Stadt erhalten hat.