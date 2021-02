Die Carsharing-Autos am Roland-Center werden – ebenso wie die zwei an der Kötnerweide – von den Kundinnen und Kunden in Huchting gut genutzt, teilt der Senat mit. (Roland Scheitz)

Mehr als 30.000 Menschen leben in Huchting. Dafür, so bewertet es die Grünenfraktion in der Bürgerschaft, sind die zwei Carsharing-Stationen im Stadtteil zu wenig. Während der jüngsten Fragestunde der Stadtbürgerschaft hat der Huchtinger Bürgerschaftsabgeordnete Björn Fecker daher wissen wollen, wie schnell mit weiteren Stationen zu rechnen ist.

Eine Carsharing-Station befindet sich bereits auf dem Grundstück des Roland Centers mit zwei Fahrzeugen des Anbieters Cambio. Eine weitere Station ist als sogenanntes Mobilpünktchen an der Kötnerweide zu finden. Dort stehen ebenfalls zwei Fahrzeuge von Cambio bereit. „Das Angebot ist derzeit angemessen an der Nachfrage vor Ort, um das Carsharing-Angebot wirtschaftlich betreiben zu können“, bewertet der Senat die Anzahl der Stationen.

Umstieg auf Carsharing

„Für die Verkehrswende ist das zu wenig“, findet hingegen Fecker. Für mehr Klimaschutz müssten aus seiner Sicht auch am Stadtrand attraktive Angebote vorangetrieben werden. „Nur wer entsprechende Angebote wohnortnah hat, steigt auch auf Carsharing um und verzichtet auf das eigene Auto“, so Fecker.

Daher hatte er sich auch zu der Frage beim Senat erkundigt, wann nach längerem Stillstand mit der geplanten Carsharing-Station im Bereich der Flämischen Straße zu rechnen ist. Damit könnte womöglich schon recht bald begonnen werden, lautet nun die Antwort des Senats.

Es gebe Überlegungen des Anbieters Cambio, in diesem Umfeld 2021 und 2022 Stellplätze auf privatem Grund anzumieten. Außerdem sei vorgesehen, im Zuge des Ausbaus der Straßenbahnlinie 1 im Bereich der Flämischen Straße ein Mobilpünktchen einzurichten. Denn dann ist von einem erhöhten Bedarf an den gemeinschaftlich genutzten Autos auszugehen.

Zuletzt wollte Björn Fecker wissen, ob Carsharing auch für den Ortsteil Grolland möglich ist. Dort sollte aus seiner Sicht die Park-and-Ride-Anlage an der Haltestelle Norderländer Straße für ein Carsharing-Angebot geprüft werden.

Aufgrund der geringeren Bewohner- und Gewerbedichte sei Grolland „ein Bereich, in dem der wirtschaftliche Betrieb eines Carsharing-Angebots für Anbieter eine große Herausforderung darstellt“, lautet die Antwort des Senats. Grundsätzlich schließe der Anbieter Cambio jedoch nicht aus, ein Angebot in Grolland zu etablieren.

„Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist jedoch nicht zu erwarten, dass vor 2022 und 2023 an dieser Stelle ein Angebot eingeführt werden kann“, so die Aussage zur zeitlichen Perspektive. Absichten weiterer Bremer Carsharing-Anbieter, in Grolland aktiv zu werden, seien dem Senat nicht bekannt.