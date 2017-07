Im Flüsseviertel – wie hier in der Moselstraße – wird als Kaufpreis für ein teilweise renovierungsbedürftiges Altbremer Haus bereits etwa eine halbe Million Euro gefordert. (Walter Gerbracht)

Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht 2017 hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte jetzt vorgelegt hat (wir berichteten im Hauptteil). Wegen der anhaltend großen Nachfrage haben sich Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke binnen Jahresfrist meist um etwa zehn Prozent verteuert. In der Alten Neustadt sind es bei gebrauchten Reihenhäusern sogar 16 Prozent.

Der Marktbericht ist eine verlässliche Quelle für Immobilienpreise, weil sich darin nicht die Hoffnungen von Verkäufern und Maklern widerspiegeln, sondern ausschließlich die abgeschlossenen Notarverträge darin einfließen. Das rund 80 Seiten starke Werk listet die Entwicklungen der Preise für verschiedene Wohnungsformen auf.

Immer mehr Interesse ander verpöhnten Flussseite

„Links der Weser wohnt man nicht“: Lange ist es her, dass auf dieses geflügelte Wort gehört wurde. Nachdem in Schwachhausen, Horn-Lehe und der Östlichen Vorstadt die Preise davongaloppiert sind, zieht es immer mehr Kaufinteressenten auf die früher verpönte Seite des Flusses in die Neustadt. Die erhöhte Nachfrage bei einem relativ knappen Angebot schlägt unweigerlich auf die Preise durch. Das macht sich vor allem in der bevorzugten Wohnlage Alte Neustadt und ganz besonders im Flüsseviertel bemerkbar, wo selbst sanierungsbedürftige Altbremer Häuser die Marke von einer halben Million Euro locker nehmen.

Die Neubauten auf dem Stadtwerder und auch im Gebiet Habenhauser Hof (siehe Grafik unten) sind längst komplett verkauft, nun blicken viele Kaufwillige dem großen Baugebiet Gartenstadt Werdersee entgegen, wo im Herbst die Erschließung beginnen soll. „Wir haben bereits rund 400 Anfragen von Kaufinteressenten“, sagt Reiner Schümer von der Dr.-Hübotter-Grundstücks-GmbH, die in der Projektgesellschaft Werdersee, einem Zusammenschluss mehrerer Bremer Bauträger und Grundstücksgesellschaften, mitwirkt. Neben Geschosswohnungen unter anderem in Regie der Gewoba sind 320 Reihen- und Doppelhäuser in der Gartenstadt Werdersee vorgesehen. Die Preise stünden noch nicht fest, sagt Schümer, allerdings werde kein Haus unter 300.000 Euro zu haben sein. Eigentlich habe man diese Marke mit dem günstigsten Haustyp unterschreiten wollen, doch die Bauleistungen seien in den vergangenen zwei Jahren um etwa 15 Prozent gestiegen, und durch den städtebaulichen Vertrag mit der Stadt seien erhebliche Extrakosten entstanden.

„Gut gelaufen“ ist laut Reiner Schümer der Verkauf der 41 Häuser im Baugebiet „Gartenstadt Habenhauser Hof“. Die Preise lagen je nach Größe zwischen 259.000 und 470.000 Euro. „Einige der Käufer sind gebürtige Habenhauser, die eine Zeit lang woanders wohnten und nun nach Habenhausen zurückkehren möchten“, berichtet Reiner Schümer. „Eine Besonderheit ist, dass das Gebiet außerdem einige Chinesen angelockt hat.“ 15 Prozent der neuen Eigentümer seien chinesischer Herkunft, sie würden bei unterschiedlichen Technologiefirmen in Bremen arbeiten.

Laut Marktbericht kostete im vergangenen Jahr ein neu errichtetes frei stehendes Einfamilienhaus in mittlerer Lage 397.000 Euro (Vorjahr 346.000). In bevorzugten Wohnlagen wie Schwachhausen oder Oberneuland und mit höherwertiger Ausstattung waren es im Schnitt 849.000 Euro. Im Bremer Süden wechselten insgesamt 66 gebrauchte frei stehende Häuser für durchschnittlich 232.000 Euro den Besitzer, der Quadratmeterpreis betrug 1655 Euro (Vorjahr: 1550). „Besonders gefragt sind sanierte Altbremer Häuser“, berichtet Ernst Dautert, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und stellvertretender Leiter von Geoinformation.

Bei den Reihenhäusern stieg der stadtweite Durchschnittspreis im vergangenen Jahr auf rund 204.000 Euro (plus neun Prozent) und bei den Doppelhaushälften auf 213.000 Euro (plus 17 Prozent). In der Alten Neustadt kletterten die Preise von gebrauchten Reihenhäusern seit 2010 um über 50 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden hier für ein Reihenhaus aus dem Bestand, Baujahr um 1920 und 160 Quadratmeter Wohnfläche, im Mittel 277.000 Euro berappt, nach 232.000 Euro im Jahr davor. Das macht einen Quadratmeterpreis von durchschnittlich 1820 Euro (Vorjahr: 1570). Damit sind die Preise so hoch wie noch nie in diesem Ortsteil. 70 solcher Häuser wechselten im vergangenen Jahr allein in der Alten Neustadt den Besitzer.

Auf den gesamten Bremer Süden links der Weser bezogen lag bei den gebrauchten Reihenhäusern die Spanne je nach Baujahr zwischen 1310 und 1970 Euro pro Quadratmeter. 207 Reihenhäuser aus dem Bestand wurden im vergangenen Jahr links der Weser (ohne Alte Neustadt) veräußert. Ein Großteil, nämlich 98 Häuser, stammte aus den Baujahren 1949 bis 1969 und kostete bei 110 Quadratmetern Wohnfläche durchschnittlich 136.000 Euro.

Bei Doppelhaushälften aus dem Bestand im Bremer Süden ist die Preisentwicklung ähnlich wie bei den Reihenhäusern: Der Quadratmeterpreis lag bei 1590 Euro (Vorjahr: 1435).

Sehr begehrt sind weiterhin sowohl neue als auch gebrauchte Eigentumswohnungen. „In den Stadtlagen Süd und Ost entwickeln sich die Immobilienpreise derzeit dynamischer als in den Stadtbereichen West und Nord“, so Ernst Dautert. Der Grundstücksmarktbericht differenziert mit Ausnahme der bevorzugten Wohnlage Alte Neustadt nicht nach einzelnen Stadt- oder Ortsteilen im Bremer Süden. Für die gesamte Stadtlage Süd betrug 2016 der Durchschnittspreis für neu gebaute Eigentumswohnungen 2955 Euro pro Quadratmeter (Vorjahr: 2825). Bei einer durchschnittlichen Wohnfläche von 73 Quadratmetern blätterten die Käufer 220.000 Euro für ihr neues Domizil hin. In der Alten Neustadt stieg der Quadratmeterpreis der neuen Wohnungen von 3630 auf 4000 Euro. Zum Vergleich: In der Altstadt liegt er bei 4870 Euro, in Schwachhausen bei 4550 Euro und in Findorff bei 3230 Euro.

Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen stiegen im Bremer Süden bei Baujahren zwischen 1981 und 2000 von 1495 auf 1530 Euro pro Quadratmeter zu. Bei Baujahren von 1951 bis 1960 kletterte der mittlere Preis von 850 auf 875 Euro. Die bevorzugte Wohnlage Alte Neustadt weist bei den gebrauchten Eigentumswohnungen Quadratmeterpreise zwischen 1240 und 3010 Euro je nach Baujahr auf.

Der Grundstücksmarktbericht 2017 ist gegen eine Gebühr von 50 Euro im Bremer Service-Center-Bau, Contrescarpe 72 (früheres Siemens-Hochhaus), erhältlich oder kann per E-Mail an die Adresse geodatenservice@geo.bremen.de bestellt werden. Nähere Informationen unter Telefon 361 49 44.

