Beim "Lied der Farben" singen alle Kinder begeistert mit. (fotos: Walter Gerbracht)

Rablinghausen. In Rablinghausen waren die 170 Grundschüler in der vergangenen Woche im Farbenrausch. Denn in der Projektwoche war das Kek-Kindermuseum mit seinen Mitmachstationen dort zu Gast. Von Montag bis Donnerstag hat jede Klasse mit Unterstützung des Teams vom Kindermuseum intensiv zum Thema Farbe gearbeitet, jeweils zu einem anderen Schwerpunkt.

"Die Klassen sind richtig in die Welt der Farben eingetaucht", schwärmt Schulleiterin Ulrike Weiß. "Es war einfach toll, die ganze Stimmung, die da rübergekommen ist", erzählt sie und nennt als Beispiel den "Rottag", an dem der ganze Schulhof voll mit rot gekleideten Kindern gewesen ist. Die Ausstellungsmodule des Kindermuseums hätten die Klassen, die sich ein Thema aussuchen konnten, an dem sie dann vier Tage gearbeitet haben, zu tollen Erkenntnissen und Ergebnissen geführt, sodass diese von der Heinz und Ilse Bühnen Stiftung finanziell geförderte Projektwoche für alle ein Erlebnis gewesen sei.

Projektleiterin Silke Rosenthal und Eva Vonrüti Moeller vom Kek-Kindermuseum hatten zum Beispiel die Saftbar, eine Forscherstation zu Farben aus der Natur, Stationen zum Thema Klangfarbe und der Verbindung von Musik und Farbe, ein Farbenlotto zum Thema Farbkontraste, eine Lyrikstation zum Verfassen farbiger Gedichte und Geschichten, einen Kreiseltisch zur Erforschung der additiven Farbmischung, eine Druckwerkstatt und eine Farbschleuder zur Erforschung der subtraktiven Farbmischung sowie weitere bunte Spielideen für drinnen und draußen mitgebracht. An diesen Stationen konnten Lerngruppen und Arbeitsgemeinschaften in Kleingruppen jederzeit arbeiten, um die Ausstellungsmodule zu erweitern oder durch neue Spielideen und Versuche zu ergänzen.

Auf diese Weise hat sich das gesamte Schulgebäude praktisch in ein Museum verwandelt, denn in den Klassen und Gängen waren Bilder, Druckgrafik und andere Werke ausgestellt. Parallel dazu gab es ein buntes Programm mit Lesungen, Theater, Tanz und Konzerten. Bei der Abschlusspräsentation, zu der Eltern und Geschwister eingeladen waren, kamen die Kinder in Farbgruppen alle zusammen und trugen das "Lied der Farben" mit der passenden Choreografie vor. Ein Höhepunkt sei, so Schulleiterin Weiß, das Maskenspiel der 4b gewesen.