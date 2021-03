Mehrere Klassen der Grundschule an der Delfter Straße haben am Freitag die Umgebung von Müll befreit. (Roland Scheitz)

Ausflüge gehören ja eigentlich zum jahrzehntealten Alltag aller Schüler in Bremen. Doch zu Zeiten von Covid-19 hat sich dies natürlich geändert. Trotzdem erlebten Anwohner der Delfter Straße ein eher seltenes Schauspiel: Zahlreiche Schüler – hätte wer nachgezählt, so wäre er oder sie nach einiger Zeit auf über 100 gekommen – verließen in kleinen Gruppen das Schulgebäude und machten sich bei schönem Wetter auf. Das Ziel: die Gebüsche der Umgebung. Denn dort liegt, wonach jährlich zu suchen inzwischen auch in gewisser Weise Bremer Tradition geworden ist: Müll.

Langfristiges Projekt der Stadtreinigung

Einst hieß es „Bremen räumt auf“, heute spricht es Tausende Teilnehmer unter dem Titel „Mission Orange – Wir räumen auf!“ an. Die Stadtreinigung bezeichnet es als ein langfristig angelegtes Projekt, an dem sich weitere Partner und Unterstützer auf ganz unterschiedliche Weise an der Verbesserung der Stadtsauberkeit in Bremen beteiligen. Traditionell sind Grundschüler eine der Fokusgruppen, da es um weit mehr als nur Müllbeseitigung geht. „Wir wollen den Kindern auf vielen Wegen – in und außerhalb des klassischen Unterrichts – die Themen Müllvermeidung und Umweltschutz näherzubringen“, sagt Maren Timptner, Grundschullehrerin und Jahrgangssprecherin der vierten Klassen der Delfter Straße. „Und das klappt auch sehr gut.“ Daran habe auch die Pandemie nichts geändert, es sei keine Spur von Desinteresse aufgrund der mitunter schwierigen Lage zu spüren. „Ganz im Gegenteil, die Kinder waren voll dabei“, freut sie sich. Ohne Umschweife habe sich der gesamte vierte Jahrgang und eine dritte Klasse im Vorfeld angemeldet, um an der Aktion teilzunehmen.

Fahrradschlösse en masse

Gefunden haben die Kinder so einiges: Neben dem üblichen Verpackungsmüll, Flaschen und sonstigem Kleinkram wanderte allerdings auch eher Ungewöhnliches in die Müllbeutel. „Fahrradschlösser waren der Renner“, kommentiert Timptner. „Manche waren aufgeschnitten“, sagt die Lehrerin und führt diese Funde auf Diebstähle zurück. „Aber eines lag dort sogar samt Schlüssel“, stellt sie fest. Die freiwilligen Helfer stießen im Zuge der Aktion sogar auf den Platz eines Familienpicknicks. Woher sie dies wussten? „Wir fanden neben Verpackungen dort auch Getränkeflaschen, Papptellern und eine gebrauchte Windel“, erklärt sie. Ein Schüler konnte das Verhalten schlicht nicht fassen: „Menschen sind echt doof“, kommentierte er. Im Allgemeinen wunderten sich aber alle immer wieder: „Weswegen schmeißen die das denn einfach hier weg?“

Eine schöne Überraschung begegnet den Schülern aber auch: Sogar eine lokale Kindergartengruppe hatte sich der Aufräumaktion angeschlossen. Dies habe den Schülern laut Maren Timptner viel Freude bereitet. Alles lief glatt, bis auf eine Kleinigkeit: „Die laut Karte versprochene Sammelstation an der Ecke Heinrich-Plätt-Allee und Delfter Straße war nicht da“, beklagt sie. So mussten sie einen anderen Ort aufsuchen, was Zeit kostete. Nach den Osterferien möchte die Pädagogin das Thema aber mit den Kindern noch nachbereiten: „Wir werden an einem Morgen noch Flyer an die ihre Kinder bringenden Eltern und an Passanten verteilen, um auf die Müllproblematik aufmerksam zu machen.“ Letztendlich geht es eben um weit mehr: „Wir betten dies in einen ganzheitlichen Kontext ein, der beispielsweise auch Flugverkehr, Corona und Verhaltensänderungen einschließt.“