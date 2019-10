Grundschüler tauchen ein in die Welt der klassischen Musik

Welche Töne kommen aus einer Tuba? Wie lasse ich eine Querflöte erklingen? Und wie hört es sich an, wenn Profis ein Musikstück spielen, das Kinder komponiert haben? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben 13 Mädchen und Jungen aus der Grundschule Stichnathstraße in den Herbstferien gemeinsam mit Musikern der Bremer Philharmoniker gesucht – und mit Erfolg gefunden.

Eine Woche lang haben die Dritt- und Viertklässler der Kattenturmer Grundschule an dem Projekt „Entdecke deine Kompetenz durch Musik“ teilgenommen. Am Freitag haben sie als Abschluss ihren Eltern in der Schule vorgeführt, was sie an den fünf Tagen gelernt haben.

Sie können zurückblicken auf eine ereignisreiche Zeit: Sie haben unter anderem Cajons und eine Flöte selbst gebaut, durften etliche Blas- und Streichinstrumente ausprobieren und sogar eigene Stücke komponieren. Diese haben ihnen daraufhin Profimusiker aus dem Philharmonie-Orchester vorgespielt. „Das klang zwar nicht so, wie wenn die Musiker normalerweise in der Glocke auftreten, aber es war ein tolles Erlebnis für die Kinder“, sagt Aydin Gürlevik.

Der Leiter der Volkshochschule Süd hatte die Idee zu der Kooperation zwischen Volkshochschule Süd, Bremer Philharmonikern und der Grundschule. „Unser Ziel war es, sozial benachteiligte Kinder zu fördern, und ihnen durch diese kulturelle Woche eine höhere Chance auf einen Lernerfolg in der Schule zu geben“, erklärt Gürlevik. Er selbst sei in Gröpelingen aufgewachsen, „daher weiß ich aus eigener Erfahrung, was der Zugang zu kultureller Bildung wie Theater, Kunst und Musik für die Kinder in sozial benachteiligten Quartieren bedeuten kann“.

Keines der Kinder hatte zuvor ein Musikinstrument gespielt. „Umso schöner war es zu sehen, wie offen und begeistert sie die Welt der klassischen Musik erforscht haben, auch wenn sie das aus ihrem Elternhaus noch nicht kannten“, so Gürlevik.

Die etwa 5000 Euro für das Projekt wurden finanziert von der Bildungsinitiative „Talentcampus“ des Deutschen Volkshochschulverbandes, die in das Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ eingebettet ist.

Aus Sicht des Leiters der VHS Süd hätten besonders die Reaktionen der Kinder ihm gezeigt, dass die Woche ein voller Erfolg gewesen sei: „Eine Drittklässlerin hat während des Besuchs der Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker gesagt: 'Ich will nicht, dass dieser Tag endet.' Das spricht doch für sich.“