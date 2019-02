Auf der Haferflockenkreuzung (Kirchhuchtinger und Stuhrer Landstraße) rollt im Sommer vermutlich kein Auto. (Roland Scheitz)

Die Haferflockenkreuzung zwischen Huchting und Stuhr wird während der Sommerferien für acht Wochen voll gesperrt. An dem Verkehrsknoten im Stuhrer Ortsteil Moordeich muss die Fahrbahn erneuert werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, geplant sind die Arbeiten aber voraussichtlich vom 1. Juli bis 31. August. Das Umleitungskonzept sorgt im Beirat und Ortsamt Huchting für Aufregung. Durch die Sperrung erwarten die Bremer Ortspolitiker massive bis chaotische Auswirkungen. Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann kritisiert unter anderem die Kommunikation zu dem Bauvorhaben. Die Beiratsmitglieder haben zudem mehrere Wünsche und Forderungen beschlossen, die sie dem Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) und der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg übermittelt haben.

An der Haferflockenkreuzung begegnen sich die Moordeicher, Varreler, Stuhrer und Kirchhuchtinger Landstraße. Die Landesgrenze zwischen Bremen und Niedersachsen verläuft direkt an der Kreuzung. An dieser Stelle will die niedersächsische Verkehrsbehörde „den Fahrbahnaufbau im Tiefeinbau“ erneuern. „Das bedeutet, dass die vorhandenen Asphaltschichten herausgefräst und dann neu eingebaut werden“, sagt Mona-Lisa Guzek, Leiterin des Fachbereichs Bau bei der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg. Zudem werde die Entwässerung im Kreuzungsbereich erneuert.

Im Moment werde zudem der alte Schmutzwasser- und Regenwasserkanal überprüft, sodass gegebenenfalls weitere Arbeiten erforderlich werden könnten. Das alles gehe allerdings nur mit einer Vollsperrung des Knotenpunktes am Ortsrand von Moordeich und Varrel. Nur so könne sicher gearbeitet werden. Das Umleitungskonzept für die Bauzeit befindet sich laut Guzek noch in der Abstimmung. Fest stehe, dass der Verkehr über das normale Straßennetz (Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) umgeleitet werde. Zur Höhe der Baukosten kann Guzek noch keine Angaben machen. Diese würden erst mit der öffentlichen Ausschreibung sowie der Vergabe des Auftrages an eine Firma genannt.

Die Verantwortlichen im Huchtinger Ortsamt ärgern sich als einziger, massiv betroffener Bremer Stadtteil über die mangelhafte Informationspolitik der Landesverkehrsbehörde. „Das war schwierig. Es gab kein Beteiligungsverfahren, in das wir eingebunden waren“, sagt Ortsamtsleiter Schlesselmann. „Wir haben uns selbst eingeklinkt und alles auf Zuruf und Nachfrage erfahren.“

Ein paar Informationen mehr zu den Umleitungen haben die Beiratsmitglieder aus Huchting inzwischen: Im Fachausschuss Verkehr wurde das Thema bereits diskutiert. Einem Konzept habe man daraufhin in der jüngsten Beiratssitzung zwar zugestimmt, aber eben auch Forderungen formuliert. Der Verkehr soll stadteinwärts unter anderem über die Straßen Hermannsburg und Rotterdamer Straße geleitet werden. Deswegen haben sich die Ortspolitiker darauf verständigt, dass sie zwei Ampeln (Lichtsignalanlagen) auf der Umleitungsstrecke haben wollen. Eine Verkehrsampel an der Rotterdamer Straße, Ecke Kirchhuchtinger Landstraße sowie eine weitere Ampel für Fußgänger an der Hermannsburg, Ecke Achterkampsweg. Auch ein Durchgang zwischen Scheveninger Straße und Varreler Landstraße solle geprüft werden. Derzeit ist der Durchstich an der Stelle mit Betonklötzen versperrt.

Auch in der Bremer Verkehrsbehörde ist die anstehende Sperrung der Haferflockenkreuzung ein Thema. „Das wird sich auf jeden Fall stark bemerkbar machen“, sagt Gabriele Schulenburg, Leiterin der Bremer Baustellenkoordinierung. Eine weiträumige Umleitung müsse über Harpstedt erfolgen, was etwa 40 Kilometer bedeute. Eine Umfahrung über die Bundesstraßen 6 und 75 könnten ebenfalls schwierig werden, weil auch dort Sanierungsarbeiten anstehen.

Seit fast 100 Jahren prägte die Harries-Mühle an der Kreuzung das Ortsbild in Moordeich, so dass dort jeder nur von der Haferflockenkreuzung spricht. Der Betrieb des Familien-Unternehmens wurde jedoch geschlossen. Diskussionen über die Kreuzung gab es immer wieder. Im Stuhrer Verkehrsausschuss wurde bei der Beratung über ein Mobilitätskonzept der Gemeinde auch die Einrichtung einer möglichen Rechtsabbiegerspur in die Kirchhuchtinger Landstraße angeregt. Das soll geprüft werden.​