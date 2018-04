Hartmut Riggers übernimmt das Amt an der Spitze. Er war viele Jahre Vorsitzender des Tennisverbandes Nordwest und hat diesen zum Jahreswechsel erfolgreich zu einer Fusion mit dem niedersächsischen Verband zum Tennisverband Niedersachsen Bremen geführt. Jetzt hat er Zeit für den Tennisverein, dessen Anlage auf dem Stadtwerder liegt.

Zum weiteren geschäftsführenden Vorstand wählte die Versammlung Bernd Schulze als zweiten Vorsitzenden sowie Axel Jäckel als Kassenwart, der zuletzt auch interimsweise die Geschäfte des Vorsitzenden ausgeführt hatte. Alexander Löde übernimmt den Posten des Sportwarts von Fabian May. Aus beruflichen Gründen kann Fabian May dieses zeitintensive Amt nicht fortführen. Mit diesem Mix aus erfahrenen und engagierten Vorstandsmitgliedern sei der Verein für die weitere Entwicklung gut aufgestellt, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Man sehe der Eröffnung der Sommersaison auf der Tennisanlage hinter dem Kuhhirten mit Freude entgegen. Die Arbeit des neuen Vorstands soll sich zunächst schwerpunktmäßig auf den sportlichen Bereich des Breiten- und Jugendsports konzentrieren. Besonders Schulkooperationen sollen dabei eine Rolle spielen, kündigen die Mandatsträger an.