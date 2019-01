Angelika Lohse (links) und Corinna Entelmann vom Bremer Landesverband des Bildungswerks des Deutschen Hausfrauen-Bundes unterrichten die angehenden Hauswirtschafterinnen. (Walter Gerbracht)

Auch im neuen Jahr gibt es beim Bildungswerk des Deutschen Hausfrauen-Bundes (DHB) wieder jeden Dienstagnachmittag und einmal monatlich am Sonnabendvormittag neue Unterrichtsstunden für angehende Hauswirtschafterinnen. Seit Mai vergangenen Jahres bereiten sich dort zehn Frauen mit einem Lehrgang nebenberuflich auf ihre Abschlussprüfung vor. In den komfortablen DHB-Räumen mit Lehrküche Am Neuen Markt in der Neustadt wird nicht nur gekocht, sondern auch fleißig Lebensmittelkunde, Krankenpflege und Wirtschaftslehre gepaukt. Zudem gehören Unterrichtsstunden in der Altenpflege und Hospitationen dazu. Das Angebot bietet eine Qualifizierung für angelernte Kräfte in Großküchen oder anderen Hauswirtschaftsbereichen, und zwar neben der Berufstätigkeit. Im Anschluss an den Lehrgang besteht die Möglichkeit, die staatlich anerkannte Prüfung zur Hauswirtschafterin abzulegen.

„Ausgebildete Hauswirtschafterinnen sind vielseitige Allroundkräfte und sie werden mehr und mehr gesucht“, erklärt Lehrgangsleiterin Angelika Lohse vom Bremer Landesverband des DHB. Die beruflichen Perspektiven lägen dabei nicht nur in Privat- und Großhaushalten oder in der Hotelbranche, sondern vor allem in Einrichtungen wie Krankenhäuser, Bildungsstätten, Kindergärten, Ganztagsschulen und Altenpflegeheimen. „Mit dem Berufsabschluss kann man zum Beispiel die Küchenleitung übernehmen und damit einen gut bezahlten Job erlangen“, sagt Angelika Lohse. Wer dann noch weiter will, kann später noch eine Meisterprüfung ablegen, dieses ist aktuell in Kooperation mit dem DHB in Bremerhaven und Verden möglich.

„Das bisschen Haushalt…“ ist also längst kein Statement mehr. Die Bezeichnung als „Perle“ trifft allerdings unbedingt zu. Das erfährt man im DHB-Informationsmaterial für den Beruf der Hauswirtschafterinnen: „Sie können nicht nur rationell kochen und putzen, sondern auch mit kleinem Budget ausgewogene Nahrung zubereiten, kennen sich in Möbel-, Wäsche-, und Gerätepflege aus und sorgen so für deren lange Haltbarkeit. Hauswirtschafterinnen sind Organisationstalente und sorgen dafür, dass alles rund läuft. Sie planen und organisieren jede Feier – vom Einkauf über die Zubereitung der Speisen und Getränke, bis zur Tischdekoration und dem Servieren. Und mit der anschließenden fachgerechten Reinigung machen sie so für Gastgeber und Gäste jedes Fest zu einem Highlight.“

Mit der beruflichen Fortbildung zur Hauswirtschafterin werden vom DHB auch Frauen angesprochen, die mindestens vier bis fünf Jahre Vorkenntnisse aus ihrer eigenen Familie oder einem fremden Haushalt mit Kinderbetreuung nachweisen könnten. Das gelte nicht nur für junge Frauen, auch für ältere. In der Regel seien die Lehrgangsteilnehmer zwischen Mitte zwanzig bis zu 50 Jahre alt, so Lohse. Übrigens seien auch Männer willkommen.

Der nächste Lehrgang mit zwölf Plätzen beginnt im April und dauert insgesamt 13 Monate. Das sind 330 Unterrichtsstunden, immer dienstags von 16 bis 21 Uhr sowie an rund 14 Sonnabenden von 9 bis 14 Uhr. Die Ferien orientieren sich am allgemeinen Schulferienplan. Verschiedene Fach-Dozenten bieten den Teilnehmerinnen im Detail folgende Lerninhalte: Verbraucherkunde, Rechts- und Sozialkunde, Wirtschaftslehre des Haushalts, Betreuung, Kommunikation, Ernährungslehre, Lebensmittelkunde, Textilkunde, Erste Hilfe/ Krankenpflege, Haus-und Wohnungspflege, Textil-und Wäschepflege, Nahrungszubereitung und Bevorratung, Rechnen und Kalkulation, Wohnen und Einrichten. Nach dem Lehrgangsende erfolgen jeweils in einem Zeitraum von etwa drei Monaten eine schriftliche sowie zwei praktische Prüfungen. Diese werden durch eine zuständige Stelle bei der Bremer Senatorin für Finanzen vorgenommen.

Die Lehrgangskosten liegen bei rund 1000 Euro zuzüglich Lernmittel und Gebühren. Es bestehen auch Fördermöglichkeiten, beispielsweise kann eine Prämie in Form eines Prämiengutscheins beantragt werden.

Weitere Informationen

Für alle Interessierten finden beim DHB in der Neustadt in Kürze zwei Informations-Veranstaltungen statt: Termine am Montag, 14. Januar, und Montag, 25. Februar, jeweils um 16.30 Uhr (Anmeldung erbeten).