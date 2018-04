April, in der Botanika, Deliusweg 40, zeigen ausgewählte Langohren von 10 bis 17 Uhr ihr Können: Im Japanischen Garten wird ein spezieller Hürdenparcours für die Kaninchen aufgebaut. Zum Abschluss springen sie über ein Kind oder gar mehrere Kinder, die sich auf den Boden legen. ­Patrick Knopf aus Dortmund hat sich für Donnerstag, 12. April, angekündigt. Er wird um 19 Uhr den Rombergpark aus seiner Heimat vorstellen. Silke Schlüter hält am Sonntag, 15. April, um 12 Uhr einen Vortrag über „Thich Nhat Hanh – der Mönch, der im Gehen Frieden fand“. Anschließend lädt sie zu einer Gehmeditation ein. Im Vortrag des Naturfotografen Florian Smit geht es am Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr um „Borneo – Überreste eines Paradieses“. Bettina Burfeind stellt am Sonnabend, 21. April, um 11 Uhr in einer Führung die Vielfalt der Azallenwelt vor. Nähere Infos unter www.botanika-bremen.de.