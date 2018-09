Hemelingen. Auf die Bewohner in Hemelingen kommt im Oktober eine erhöhte Verkehrsbelastung zu. Der Hemelinger Tunnel, wichtigste Verbindung zwischen der Autobahn und dem Mercedes-Werk in Bremen, wird im Oktober für eine Sanierung gesperrt. Ein weiteres Thema der Sitzung des Verkehrsausschusses des Beirats Hemelingen waren die zahlreichen Tempoverstöße im Stadtteil.

Der Hemelinger Tunnel wurde 2003 eröffnet und verbindet die Sebaldsbrücker Heerstraße mit dem Autobahnzubringer Hemelingen. Der Tunnel ist knapp 600 Meter lang und wird täglich von knapp 20 500 Fahrzeugen genutzt. Davon sind nach Angaben des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr zwölf Prozent Schwerlastverkehr.

Die Arbeiten sind nun notwendig geworden, weil die namentlich etwas sperrige „Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln“ (kurz: RABT) novelliert, das heißt: aktualisiert worden ist. Um den Tunnel auf den neuesten Stand der gesetzlichen Sicherheitsanforderungen zu bringen, müssen Ingenieure und Straßenbauer ihn nach einer ersten Bauphase 2016 erneut anfassen. Im Zuge der Arbeiten an der Tunnelsicherheit will das Ressort außerdem weitere dringende Bauarbeiten durchführen, dazu zählen unter anderem Reparaturarbeiten von zerstörten Fassadenplatten im Rampenbereich und eine Erneuerung der Asphaltschicht ebenfalls im Rampenbereich. Zu den Arbeiten für die Tunnelsicherheit zählen zusätzliche Entnahmestellen für Löschwasser, Brandschutzmaßnahmen für die Funkanlage, die Erneuerung der Brandmeldeanlage und ein neues, weißes Beschichtungssystem an den Tunnelwänden. Die gesamten Kosten schätzt das Ressort von Bausenator Joachim Lohse (Grüne) auf knapp 1,3 Millionen Euro. Davon kommen allerdings nur 320 000 Euro aus Bremen, die restliche Summe ist nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz vom Bund förderfähig.

Der Tunnel wird voraussichtlich vom 8. Oktober bis zum 14. Oktober gesperrt. In dieser Zeit wird es eine Umleitung geben. Verwunderung unter den Ausschussmitgliedern erregte die Tatsache, dass diese Ankündigung nicht zuerst vom für die Sperrungen und Umleitungen zuständigen Amt für Straßen und Verkehr (ASV) kam, sondern vom Mercedes-Werk. Geplant sei eine Umleitung wie bei der zurückliegenden Vollsperrung des Tunnels 2016, heißt es in dem Schreiben. Sprich: Der Verkehr soll zum Teil über die Christernstraße und den Brüggeweg geführt werden. Der Ausschuss wäre mit dieser Lösung, sollte das ASV diese tatsächlich so anordnen, eher unzufrieden. „Die Route über die Christernstraße ist damals schon nicht gut bei den Anwohnern angekommen“, sagte Ralf Bohr (Grüne). „Da ist eine Schule, eine Kita, das neue Gemeindezentrum, das ist doch abenteuerlich mit den großen Lastwagen über die Hannoversche Straße zur Christernstraße zu fahren!“ Der Schwerlastverkehr sollte stattdessen tagsüber wie nachts über die Malerstraße laufen. Einen Beschluss fasste der Ausschuss allerdings noch nicht, zunächst möchte er die offizielle Antwort des ASV abwarten.

Viele Autos fahren zu schnell

Abwarten muss auch das Polizeirevier Hemelingen. Und zwar darauf, dass es eine neue Geschwindigkeitstafel bekommt. Die alte, die über Mittel des Förderprogramms Wohnen in Nachbarschaft (WiN) gekauft worden war, ist technisch in die Jahre gekommen und nicht mehr reparabel. Nötig wäre die Tafel offensichtlich, denn nach den Zahlen zu urteilen, die sie in den letzten Jahren und Monaten noch geliefert hat, sind viele Autofahrer in Hemelingen zu schnell unterwegs. Heiko Wolf vom Revier Hemelingen hatte Geschwindigkeitsprotokolle zusammengestellt – und die hatten es in sich. In der Schlengstraße und in der Straße Zum Falsch in Mahndorf waren 44 respektive 45 Prozent der Autofahrer über dem Limit. „Was mir Sorgen macht, sind die 160 Autofahrer, die über 51 fuhren“, sagte Heiko Wolf. Der „Spitzenreiter“ war gar mit über 100 Stundenkilometern in der Tempo-30-Zone unterwegs. „Und das ist alles in einer Straße, wo Kinder gehen, mit unbefestigten Seitenstreifen.“ In der Straße Zum Falsch könnte es aber mittelfristig zu einer gewissen Entschleunigung kommen: Dort sollen zukünftig sogenannte Verkehrsnasen, also Einschränkungen der Fahrbahn, Raser abbremsen. „Da müssen wir mal schauen, was das bringt“, so Heiko Wolf.

Auf das Problem der Überwachung und Ahndung der Tempoverstöße wies Alfred Kothe (CDU) hin. „Wir führen weitere Tempo-30-Zonen ein und stellen überall Schilder auf, aber das muss ja auch überwacht werden!“ Ähnlich äußerte sich Ralf Bohr: „Wir müssen dem Herr werden.“ Das Problem: Die Polizei kann nicht überall sein. „Wir kontrollieren und wir ahnden auch, aber die Wirkung hält nicht lange vor“, sagte Heiko Wolf. Belehrungen von Verkehrsteilnehmern hauten nicht mehr hin. „Allein mit Überwachung durch Beamte kommen wir da nicht weiter“, sagte der Beamte und verwies auf die Notwendigkeit auch von baulichen Veränderungen.