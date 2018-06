Hubschrauber im Anflug: Die Piloten erklären beim Tag der Sicherheit, wie sie Rettungseinsätze erleben. (Kerstin Hase)

Kattenturm. 1968 konnten im Klinikum Links der Weser die ersten Patienten aufgenommen werden. 50 vom Wandel geprägte Jahre sind seither vergangen (wir berichteten). Dieses Jubiläum feiert das Krankenhaus nun mit einer Festwoche vom 15. bis 23. Juni. An fast jedem Tag gibt es Veranstaltungen für die Bürger und interessierte Fachleute.

Zum Auftakt veranstaltet die Stiftung Bremer Herzen am Freitag, 15. Juni, die Bremer Herzolympiade. Dann treten in der Überseestadt sechs Personen starke Firmenteams an zwölf Stationen gegeneinander an und kämpfen um den Bremer Herzpokal. Dabei geht es um gesunde Bewegung, Geschicklichkeit und vor allem den Spaß am gemeinsamen Sport.

Ein Höhepunkt ist der Tag der Sicherheit am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Klinikums, Senator-Weßling-Straße 1. Der Eintritt ist frei. Dann beantworten Rettungsprofis Fragen, wie was ist im Notfall zu tun und wie verhalte ich mich richtig? Die Besucher können Hubschrauberstarts und -landungen des ADAC und der DRF-Luftrettung hautnah erleben und die Flieger in den Einsatzpausen besichtigen. Ebenso können die Einsatzwagen der Feuerwehr unter die Lupe genommen werden, und der Arbeiter-Samariter-Bund und das Technische Hilfswerk Süd sind mit interessanten Fahrzeugen vor Ort.

Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Deshalb können sich die Besucher mit einem historischen Polizeiwagen, einer Borgward Isabella, und einem Polizisten in zeitgenössischer Uniform fotografieren lassen. Das Kinderprogramm mit Kinderschminken, Hüpfburg und ferngesteuerten Modellschiffen dürfen nicht nur die Kleinen nutzen. Durch das Programm beim Tag der Sicherheit führt Nils Linge vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC). Der Verkehrsclub ist mit seinem großen Infomobil dabei. Und wer einen Überblick über die Veranstaltung bekommen will, kann sich vom Kran in luftige Höhen ziehen lassen. Vor der Cafeteria werden die Seenotretter von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Modelle ihrer Rettungskreuzer präsentieren und über ihre Arbeit informieren, die Jugendfeuerwehr übt mit Gästen spielerisch das Löschen eines Brandes.

Außerdem gibt es eine Premiere. Am Stand der Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) Bremen wird beim Tag der Sicherheit in Kooperation mit dem Bremer Jugendring von 13 bis 14 Uhr der erste Hüpfburg-Talk mit Bremer Politikerinnen und Politikern über die Ehrenamtscard und deren Nutzen für junge Menschen veranstaltet. Dass freiwilliges und unbezahltes Engagement gefördert werden soll, darüber sind sich alle einig. Doch wenn es um die konkrete Wertschätzung junger Engagierter geht, ist noch Luft nach oben, finden sechs Jugendorganisationen aus Bremen, die sich dieses Themas unter der Überschrift #Ehrenwaas?! On Tour" annehmen und diese Veranstaltung als Auftakt für fünf weitere zum Thema Ehrenamt planen. Mehr unter www.bremerjugendring.de.

Der offizielle Festakt zum Jubiläum ist am Montag, 18. Juni, um 15 Uhr im Visit-Hotel Links der Weser. Dazu sind die ehemaligen Mitarbeiter, die Nachbarn aus dem Stadtteil, Politiker, Freunde und Förderer und die aktuelle Belegschaft eingeladen. Unter dem Titel „Zu fett, zu süß, zu salzig“ geht es am Dienstag, 19. Juni, von 11 bis 17 Uhr am Infostand der Inneren Medizin um ernährungsbedingte Erkrankungen. Dort erfahren Besucher mehr über gesunde Ernährung. Zeitgleich informieren die Chirurgen über die Arbeit im Operationssaal (OP). Am Informationsstand der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie wird die geschäftsführende Oberärztin Swantje Wienand moderne OP-Technik erklären, aber auch einen Einblick in die Teamorganisation im OP geben. Von 17 bis 19 Uhr folgt der Workshop „Dem Krebs keine Chance bieten – Bewusstes und aktives Leben nach der Diagnose“. Ab 18 Uhr spielt die Jugendsinfonietta Bremen der Musikschule Bremen unter der Leitung von Martin Lentz im Innenhof der Kinderklinik.

Einen Patientennachmittag veranstaltet das Herzzentrum Bremen am Mittwoch, 20. Juni, von 17 bis 19 Uhr unter dem Motto "Herzgesundheit aus einer Hand – von der Prävention bis zur Hochleistungsmedizin am Herzzentrum Bremen". Und Donnerstag, 21. Juni, steht ganz im Zeichen der Klinik für Schmerztherapie und Palliativmedizin. Ab 15 Uhr gibt es Vorträge und ab 16.30 Uhr eine Führung durch die Palliativstation. Von 17 bis 18.30 Uhr lädt das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum zum Patientennachmittag unter dem Titel „Wenn der Beckenboden schlappmacht“. Experten der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Links der Weser erklären im Visit-Hotel Ursachen und Therapiemöglichkeiten.

Den Abschluss der Festwoche bildet das Frühchenfest am Sonnabend, 23. Juni. Dort treffen sich Familien, deren Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm in der Kinderintensivstation im Klinikum Links der Weser betreut wurden oder für die die Station in der Kinderklinik für längere Zeit ein zu Hause war.