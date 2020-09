Noch haben hier alle festen Boden unter den Füßen. Das Klettern in luftige Höhen soll Kindern und ihren Eltern gleichermaßen Mut machen, ausgetretene Pfade zu verlassen, und sich auf Neues einzustellen. (PRIVAT)

Ein Kind balanciert in sieben Metern Höhe auf einem Seil. Es ist mit einem Helm geschützt und gut gesichert. Ein Klettergurt, mit einem Halteseil verbunden, verhindert den Absturz in die Tiefe. So kann nichts passieren, aber dennoch ist das Gehen auf dem Seil für den Schüler eine enorme Mutprobe, die allein kaum zu bestehen ist – wären da nicht die Anderen: Kinder wie Erwachsene, die mit Worten unterstützen, anfeuern und an die eigene Stärke appellieren.

Vier Klassen des vierten Jahrgangs, die an der Oberschule Roter Sand eingeschult wurden, besuchten im Rahmen des Projekts „Sprung in Fünf“ den Hochseilgarten im Friedehorstpark in Bremen-Nord – jede Klasse war dreimal da und hielt sich etwa vier Stunden vor Ort auf. Die Kosten in Höhe von 2800 Euro für das Projekt wurden teilweise aus Spenden aufgebracht, und auch die Senatorische Behörde für Kultur und Bildung hat Geld beigesteuert.

Im Hochseilgarten von Friedehorst standen Klettern in der Vertikalen – auf einer Riesenleiter von fünf Metern Höhe – und auch das horizontale Balancieren auf dem Programm.

Nach der Grundschule ist alle neu

Wenn ein Kind die Grundschule verlässt und in die fünfte Klasse wechselt, gleicht dies manchmal einem Sprung ins kalte Wasser: Die Schule ist neu, ebenso auch die Mitschüler, und die Anforderungen steigen, weil die Lernstoffe umfangreicher und schwieriger werden. Da lag es nahe, in einem Projekt, das die Kooperation zwischen Kindern und Eltern stärkt, darauf vorbereitet zu werden. Dazu haben sich in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Hochseilgärten besonders bewährt: Sie verbessern den Teamgeist und das Vertrauen in sich und andere, aber auch die Kommunikationsfähigkeit und das Sozialverhalten.

Der Hochseilgarten in Bremen-Lesum liegt im Park der diakonischen Einrichtung Friedehorst. Er ist eingebettet in einen Wald und von Bäumen umgeben. Das Projekt „Sprung in Fünf“ wurde dort bereits im vergangenen Jahr mit Schülern der Oberschule In den Sandwehen erfolgreich durchgeführt und lief auch mit den Kindern der Oberschule in Woltmershausen in Kooperation mit der Evangelischen Kirche. Dieter Niermann, Leiter des Evangelischen Bildungswerks, war einer der Initiatoren des Klettergartens in Friedehorst und gehört zu den Hochschulgarten-Trainern.

„Das Projekt ist hervorragend geeignet, die Zusammenarbeit zwischen Kindern und Eltern in den ersten Wochen nach dem Schulwechsel zu fördern“, sagt Steffen Gensch, Schulleiter an der Oberschule Roter Sand, „denn Eltern und Kinder sind in die Aktionen an den Hochseilen gleichermaßen eingebunden und bauen gegenseitiges Vertrauen auf.“ Keiner der Schüler habe auf den Seilen die Balance verloren, sagt er, „und wer sich nicht traute, wurde von den anderen angefeuert, doch noch einen weiteren Schritt zu probieren“, sagt Gensch.

Allerdings gehört auch zum Projekt, Grenzen zu akzeptieren, etwa wenn ein Kind den Mut verliert. Aber es sei auch vorgekommen, dass ein Kind weiter gegangen sei, als es die Eltern eigentlich wollten. Und nicht zuletzt waren auch die Erwachsenen mal dran und wagten sich in die luftigen Höhen des Waldes. Auch für sie stellten die Balanceakte oft erhebliche Mutproben dar, die kaum geringer waren als für die Schüler.

„Vielen Kindern wurde die Einsicht vermittelt: Meine Eltern kämpfen für mich, sie helfen mir“, sagt Steffen Gensch, „und wir haben von den beteiligten Erwachsenen durchweg positive Rückmeldungen erhalten, für die das Projekt wegen der langen Anfahrt bis Bremen-Nord ein großer Aufwand war, doch für die Kinder war der Spaß um so größer.“

Da das Projekt enorm erfolgreich verlaufen sei, soll es mit künftigen Fünftklässlern, die jetzt noch die Schulbank in der Grundschule drücken, auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.