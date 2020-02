Floriane Eichhorn (Mitte) spielt in „Wunderzeiten“ die Rolle des pubertierenden Thomas. (Roland Scheitz)

Liebeserwachen, Wachstumsschübe, Stimmungsschwankungen – die Pubertät verlangt einem heranwachsenden Menschen ziemlich viel ab. Und dazu auch noch eine Mutter, deren Fürsorglichkeit plötzlich zu nerven beginnt. Ein Freund, der plötzlich zum Gegner im Kampf um die Gunst des Mädchens wird. Und überhaupt – eigentlich fühlt man sich nicht mehr als Kind, sieht aber noch immer so aus.

Zeit für ein paar Wunder, das denkt sich auch Thomas im neuen Stück des Schnürschuh-Theaters am Buntentorsteinweg, doch nach dem Aufwachen und Nachschauen ist ihm noch immer kein Schamhaar gewachsen. Also ist noch immer kein Wunder geschehen. Doch das Stück, das am Mittwoch, 12. Februar, 10 Uhr, Premiere feiert, trägt nicht ohne Grund den Titel „Wunderzeiten“: Denn zwei von Thomas herbeigerufene Himmelsboten bieten einen wahrhaft zauberhaften Ausweg aus der pubertären Misere: „Haben sie das Paradies angerufen?“, fragen die Himmelsboten und verkünden anschließend: „Ihre Gebete wurden erhört.“ Und so wünscht sich Thomas erst einmal Schamhaare. Außerdem soll sein Kumpel Martin die angebetete Katharina blöd finden. Das klappt, doch die Verwandlung des fiesen Lehrers Spitzer in ein weißes Pony klappt nicht, denn Thomas hat geflucht. Doch er bekommt noch eine Chance – und verwandelt Spitzer in einen Blödmann. Nun ist alles nach seinem Wunsch und alles auf den Kopf gestellt. Das kann natürlich nicht ohne Folgen bleiben …

Die Pubertät, ein ewig gleiches Thema? „Die Themen ändern sich natürlich, doch das Verliebtsein, die Pubertät, die Pickel, das Gefühl, nicht gemocht zu werden, das wird von Generation zu Generation gleich sein“, sagt Floriane Eichhorn, die sich im Stück mit einer strubbeligen Perücke in einen sehr überzeugenden Thomas verwandelt. „Der Wunsch, dass er einmal bestimmen darf, das steckt in jedem Jungen“, ist Regisseur Pascal Makowka überzeugt.

Dass das Spielen eines pubertierenden Jünglings der Schauspielerin über die Maßen etwas abverlangt, kann Floriane Eichhorn, die in Schwachhausen wohnt, nicht sagen: „Es gibt immer mal zwei bis drei Momente, wo dann doch manches fehlt und ich schon überlegen musste, wie ich mich damals gefühlt habe“, sagt sie, „aber das ist unser Beruf, dass wir das gut spielen können.“ Floriane Eichhorn kann in diesem Beruf bereits eine langjährige Erfahrung vorweisen, bereits als Kind stand sie vor der Kamera, unter anderem in dem Film „Charlie und Louise – Das doppelte Lottchen“ aus dem Jahr 1994. Nach „Aschenputtel“ ist „Wunderzeiten“ nun ihre zweite Produktion mit dem Schnürschuh-Theater.

Es sei wichtig, dass man all das ernst nimmt, meint Holger Spengler, der Martin spielt, aber auch den wirklich fiesen Lehrer und einen Himmelsboten: „Alles, was in der Pubertät passiert ist, muss man superernst nehmen, das erste gebrochene Herz etwa.“ Der in Walle wohnende Spengler ist bereits seit 2006 für das Schnürschuh-Ensemble im Einsatz und unter anderem auch in „Tschick“ und „Herr Lehmann“ zu sehen.

Vivienne Kaarow ist seit 2009 dabei und spielte zuletzt in „Anders“ und „Papa Yolo Epic Fail“. In „Wunderzeiten“ gibt sie die überfürsorglich und ängstliche Mutter so realistisch, dass man glaubt, der eigentlich gar nicht mehr so kleine Martin wird im nächsten Augenblick schier erdrückt. Vivienne Kaarow denkt für die Rolle an ihre eigene Pubertät zurück, um einen Zugang zu finden. „Außerdem habe ich eine pubertierende Tochter – alles ist schlimm, peinlich und übertrieben.“

Für den Regisseur Pascal Makowka besteht das Ziel darin, dass das Publikum von der Thematik herausgefordert wird. „Das ist eine Komödie, die Zuschauer sollen lachen, sich mit Thomas identifizieren und mitgehen.“ Und vor allem: „Sie sollen nicht belehrt werden. Da sind natürlich immer Botschaften drin, die sollten aber nicht unterstrichen sein.“ Das Stück von dem Dänen Kim Fupz Aakeson richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse: „Ab der achten, neunten Klasse fühlen sich die Schülerinnen und Schüler ein wenig veralbert“, meint Pascal Makowka. Veralberung aber soll nicht der Antrieb dieses Stücks sein, und Floriane Eichhorn freut sich bereits darauf: „Zum Thema Pubertät, das ist schon etwas anderes für mich als Junge. Mädchen gehen anders mit Pubertät um, die greifen das schneller und unterhalten sich auch untereinander. Thomas redet dann eher mit Gott.“

Wobei die Stereotypen im Grunde heutzutage doch immer weiter bedient werden, meint Pascal Makowka. „Es wird nur immer aufgeklärter gesprochen.“ Es gebe weiterhin eine Menge Druck, und in den Medien werde viel mit Stereotypen gearbeitet: „Ich sehe nicht, dass es da eine Befreiung gibt. Mädchen zum Beispiel werden oft für ihr Aussehen gelobt, Jungs hingegen für ihr Verhalten.“

Weitere Informationen

Das Stück „Wunderzeiten“ des Schnürschuh- Theaters, Buntentorsteinweg 145, wird am Mittwoch, 12. Februar, 10 Uhr, zum ersten Mal aufgeführt. Weitere Informationen sowie Aufführungstermine sind unter www.schnuerschuh-theater.de erhältlich.