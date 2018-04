Suchen Mitstreiter: die Kattenturmer Stadtteilblogger Bodo Harms (v. links), Frank-Daniel Nikolaus, Soudeh Kordi und Parviz Lotfi. (Gerbracht)

Etwas Mühe kostet es noch, die Aufnahmefunktion auf dem Tablet-Computer auszulösen. Läuft die Kamera aber erstmal, filmt Bodo Harms ganz souverän. Der Neustädter gehört zu den inklusiven Stadtteilbloggern im Rahmen l des Martinsclub-Projekts „Begegnungen im Stadtteil“.

Die ehrenamtlichen Geschichtensammler und Hobbyreporter sind seit fast einem Jahr in Kattenturm, Gröpelingen und Bremen-Nord unterwegs. Sie stellen ihre Stadtteile oder Persönlichkeiten aus dem Quartier vor, bringen Erlebnisse am Wegesrand in Szene oder besondere Ereignisse ins Bild. Dafür nutzen sie das Alleskönner-Tablet, in dem Kamera und Schnittgerät integriert sind.

„Und, sieht es gut aus?“, fragt Harms seine Kollegen und schaut unschlüssig. Die Selbstkritik überwiegt. Er spielt den gefilmten Schwenk noch einmal ab. Obwohl der Senior analoge Videoerfahrung hat, ist das Filmen mit dem Tablet für ihn neu. Die Knöpfe der Videokamera bedient er schnell – die Berührung auf dem Bildschirm will geübt sein. „An die Technik musste ich mich gewöhnen. Aber ich lerne sehr viel. In der jüngsten Fortbildung habe ich ein Gefühl dafür bekommen, wie man eine Dramaturgie für einen Beitrag aufbaut.“

Soudeh Kordi und Parviz Lotfi schauen anerkennend auf den Bildschirm, nicken die Sequenz ab. Christina Ruschin wischt Harms’ Selbstzweifel beiseite. Als Projektkoordinatorin schaut sie den Gruppen bis 2019 über die Schulter, diskutiert die Themen und hilft, wenn die Technik hakt. „Ich leite die Teilnehmer derzeit noch an. Gemeinsam nehmen alle an Fortbildungen teil, um das Handwerkszeug zu lernen. Wenn das Projekt beendet ist, sollen sie als ehrenamtliche Stadtteilblogger auf eigenen Beinen stehen“, sagt Ruschin. Die Martinsclub-Mitarbeiterin freut sich über die Fortschritte in den inklusiven Gruppen. Diese sind bewusst gemischt, es gibt jüngere und ältere Blogger, einige haben ein Handicap, andere einen Migrationshintergrund.

Das große Ziel lautet: Digitale Hürden abzubauen. Wissen im Umgang mit Medien und sozialen Kanälen wie Youtube, Facebook und Co. zu vermitteln, damit jeder die Möglichkeit hat, sich darüber eine Meinung zu bilden. „Die Neuen Medien sollen inklusiver und für alle zugänglich sein“, erklärt Ruschin. Parallel zum Filmen bietet sie regelmäßig Workshops zum Umgang mit Smartphone und Tablet an. Ganz niedrigschwellig wird dort erklärt, wie die Geräte funktionieren, was sie können und wo Kostenfallen lauern. „Jeder, der Fragen hat, kann vorbeikommen. Über Ehrenamtliche, die beim Erklären und Vermitteln helfen möchten, freuen wir uns sehr.“

Netzwerke werden geknüpft

Die technische Ausbildung ist nur ein Aspekt des Projekts. Es birgt auch eine soziale Komponente: Nachbarn kennenlernen und Netzwerke knüpfen. Soudeh Kordi hegt noch einen Wunsch – die junge Frau kam vor mehr als einem Jahr aus dem Iran nach Deutschland. Sie hat keine Berührungsängste mit dem Tablet. Sie will ihre Neugier auf Medien stillen und ihr Deutsch verbessern. Gemeinsam mit Parviz Lotfi interviewte sie einige Menschen aus dem Stadtteil. Lotfi: „Derzeit recherchieren wir zu einem Beitrag über Kattenturm. Wir möchten die Schätze des Stadtteils zeigen. Mit einem Lebensmittelhändler sprachen wir bereits. Die Leute sind begeistert von der Idee.“

Einen Filmclip hat die Gruppe schon bei Youtube online gestellt. Die Graffiti-Aktion in Huckelriede „Gesichter und Sichtweisen“ hielten die Blogger mit der Kamera fest. Themenmangel herrscht nicht. Die Liste der möglichen Beiträge wächst nach jedem Treffen. Alle zwei Wochen sitzen die Stadtteilblogger freitags zusammen, schneiden die Clips, recherchieren nach Hintergrundmusik und filmen. Neuestes Vorhaben: Ein Beitrag über Kleinstkunst – Briefmarken. „Ich bin seit zehn Jahren im Briefmarken-Klub beim Martinsclub aktiv. Mit der Zeit habe ich eine Leidenschaft für die Marken entwickelt, weil dort tolle Motive zu sehen sind. Deshalb habe ich dieses Thema vorgeschlagen“, sagt der 76-Jährige Lotfi. Harms hat selbst eine große Sammlung und war begeistert. Derzeit erstellt er den Drehplan, denn ein guter Clip will durchkomponiert sein, damit Sprechertext und Bild perfekt zueinander passen. Als nächstes zu sehen ist der Clip über das Festival „Schätze heben“ in Kattenturm. Die Gruppe ist gespannt, wie dieser beim Publikum ankommt.

Wer als ehrenamtlicher Stadtteilblogger aktiv werden möchte, sich für die Smartphone- oder Tabletworkshops interessiert, kann sich unter www.martinsclub.de/begegnungen-im-stadtteil oder unter Telefon 53 7 47 74 bei Christina Ruschin erkundigen. Alle Beiträge sind online bei Youtube unter dem Stichwort „Stadtteilblogger“ zu sehen.