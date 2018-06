So sehen die Planer das neue Quartier am Tor zur Neustadt: Nur der neue "Jacobs"-Schriftzug fehlt noch am Büroturm. (Foto: Christina Kuhaupt / Visualisierung: Architekturbüro Léonwohlhage)

Neustadt. Die Gestalt des neuen Wohn- und Arbeitsquartiers auf dem ehemaligen Mondelez-Gelände nimmt seit der Präsentation der städtebaulichen Entwürfe konkrete Formen an. Wie im Hauptteil berichtet, wird das Bremer Bauunternehmen Justus Grosse dort unter dem Titel "Weserhöfe" in 400 Neubauwohnungen investieren. Investor Christian Jacobs kümmert sich unterdessen über die Gesellschaft "Hanseatischen Projektentwicklung" um die Bestandsgebäude wie den markanten Büroturm direkt an der Bürgermeister-Smidt-Brücke.

Im Stadtteil bleiben indes viele Fragen offen. Insbesondere, ob bislang unerfüllte Wünsche der Neustädter auf dem Gelände umgesetzt werden können. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Besitzerwechsels machte beispielsweise der Stadtteilbeirat deutlich, dass er sich aufgrund des chronischen Stellplatzmangels in der Alten Neustadt, an dieser Stelle eine öffentliche Nutzung der bestehenden Parkplätze vorstellen könne.

Diesem Anliegen erteilt Clemens Paul, der geschäftsführende Gesellschafter von Justus Grosse, nun eine Absage. "Das kann nicht unsere Aufgabe sein, auch wenn ich nicht ausschließen kann, dass in unserer neuen Tiefgarage noch Stellplätze übrig bleiben, die Anwohner nutzen können." Er könne aber versichern, "dass wir alle Stellplätze bauen, die wir nachweisen müssen", bekräftigt Paul. Ein Freikauf von dieser Verpflichtung – wie ihn der Beirat bei anderen Bauprojekten in der Neustadt regelmäßig kritisiert – sei nicht geplant.

Im Hinblick auf weitere verkehrliche Fragen präsentieren die Investoren Lösungen, die im Stadtteil vermutlich gerne gesehen werden: "Den Zugang zu dem Gebiet haben wir an die Grünenstraße ganz nah an die Langemarckstraße gelegt, damit der Verkehr nicht das dahinter liegende Wohnquartier belastet", berichtet Paul.

Auch in der Hochschule Bremen (HSB) besteht Anlass zu der Hoffnung, dass die neuen Besitzer des Areals die Bedürfnisse des Stadtteils und seiner Akteure in ihre Pläne mit einbeziehen. "Das große Problem für uns ist, dass es links der Weser viel zu wenige Studentenwohnungen gibt", beklagt Pressesprecher Ulrich Berlin. Grosse hat nun angekündigt, studentisches Wohnen realisieren zu wollen. "Zunächst auf eigene Faust, aber das Studentenwerk wäre dann in einem zweiten Schritt der natürliche Ansprechpartner", konkretisiert Paul. Möglich, dass Hochschulstudenten durch das neue Angebot dann leichter eine Unterkunft in unmittelbarer Nähe zu ihrem Lernort finden können. Direkte Gespräche zwischen Hochschule und Investoren laufen offenbar auf anderer Ebene. "Als mögliche Mieter für unseren Büroturm kommt die Hochschule natürlich infrage", bestätigt Christian Jacobs auf Nachfrage. Der Nachfahre der Bremer Kaffee-Dynastie kann sich schnell begeistern, wenn er über die Perspektive des Standortes spricht. Die Neustadt könne durch die strategisch gewählte Mischung der neuen Nutzer stärker an die Altstadt heranrücken "Diese Chance bekommt man nur einmal in zehn Jahren", schwärmt er. Ohnehin steht für Christian Jacobs fest, was auch Bremer Stadtplaner neuerdings propagieren: "Die Neustadt zählt zur Innenstadt dazu, und wir müssen daher Leben in diesen Landmark bringen, das zu den Zielen der Stadt passt."

Das Konzept der Wirtschaftsbehörde "Bremen wird neu" könne dort integriert werden, findet Jacobs. Das passt gut zu dem Wunsch der Hochschule, Räume für Start-Up Unternehmen in Nähe zu ihrem Haupthaus anmieten zu können. "Es geht nicht um einen vierten Standort, sondern um Platz für Ausgründungen", erklärt Berlin den Verhandlungsstand mit den Investoren. "Es gehört zur neuen Rolle der Innenstadt, dass wir dort auch öffentliche Institutionen reinbekommen", gibt Jacobs Auskunft.

Aus seiner Sicht könnte die Neustadt noch stärker als Teil der Innenstadt wahrgenommen werden, wenn auch die Straßenbahnhaltestelle direkt an die Weser verlegt werde. "Das wäre ein deutliches Signal, dass es nur ein Katzensprung auf die andere Weserseite ist", begründet der Investor diese Idee. Reparaturen und kleinere Umbauten an den Bestandsgebäuden laufen bereits. Bevor Justus Grosse allerdings mit dem Neubau beginnen kann, muss die Stadt noch Planungsrecht schaffen. Paul: "Sommer nächsten Jahres wollen wir starten."