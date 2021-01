Ein transparentes "Gesicht der Hochschule zum Stadtteil", wollen die Planer mit dem Neubau schaffen. Es soll mit seiner dunklen Fassade ein Kontrast und optisches Gegengewicht sein zum mächtigen AB-Gebäude, das im Hintergrund zu sehen ist. (hkp architekten bremen)

Modern, transparent und durchlässig soll er sein, der Anbau der Hochschule Bremen (HSB), der an der Großen Johannisstraße geplant ist. Und er soll die Baulücke schließen, die dort momentan noch klafft, als „neues Gesicht der Hochschule zum Stadtteil“, sagen die Planer. Aus dem Beirat Neustadt gab es reichlich Kritik an der Fassadengestaltung.

Seit 2017 überlegt die Hochschule Bremen öffentlich, wie sie ihren Campus Neustadtswall erweitern könnte. Allein fast 4000 der insgesamt knapp 9000 Studierenden der HSB lernen in den Gebäuden rings um die Mensa und das markante weiße Hochhaus, das auch als AB-Gebäude bezeichnet wird. Der bislang vorhandene Platz für die benötigten Labore, Seminarräume und Büros hat schon seit Jahren nicht mehr gereicht.

Nun sind die Entwürfe fertig, wie eine Erweiterung dauerhaft funktionieren soll, um die derzeit aufgestellten Interimsbauten auf Parkplätzen und weiteren Flächen verlassen zu können. „Daher drängt die Zeit“, erklärte Christoph Schulte im Rodde von der HSB kürzlich dem Neustädter Beirat den Hintergrund des Bauprojektes.

Torben Campen vom Architekturbüro Haslob Kruse + Partner aus Bremen stellte daraufhin die Pläne für drei aneinandergebaute Flachbauten vor, in denen über 300 Studierende der Fachrichtungen Bionik, Maschinen- und Schiffbau lernen werden. Einer davon ist das alte „FS-Gebäude“, das bereits nach einer umfassenden Schadstoffsanierung bis auf den Beton zurückgebaut wurde.

Im Anschluss folgt etwas zurückgesetzt der ein Geschoss niedrigere, lang gestreckte Mittelbau mit dem neuen Eingang und einem mit einer Glasfront gestalteten Foyer. Spaziergänger können dort auch durch Glasfenster das Geschehen in einem ebenerdigen Seminarraum mitverfolgen, den die Architekten „Schaufenster“ nennen. Vor dem Mittelbau wird es einen kleinen Vorplatz geben, der die Bäume, die bereits heute dort stehen, einfasst. Als Kopfbau plant das Architekturbüro erneut ein viergeschossiges Haus, in dem ebenfalls Büros, Labore und Seminarräume untergebracht werden sollen.

„Die heutige Hinterhofatmosphäre an dieser Stelle soll aufgewertet werden“, sagte Campen. Zu Fuß könne man weiterhin den Neubau durchqueren und auf diesem Weg ins Hauptgebäude, in die Mensa und zum Neustadtswall gelangen. Die sehr dunkel gewählte Farbe der geplanten Aluminium-Fassade begründete Campen mit dem gewünschten Kontrast zum dahinter liegenden, weißen AB-Gebäude.

„Das sieht harmonisch und schick aus, aber wir sollten an dieser schmalen Straße ehrlich darüber sprechen, dass ein ohnehin hoch verdichteter Raum weiter eingeengt wird“, sagte Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) zu den Plänen. Er regte an, „mehr Helligkeit und Lebendigkeit“ in die Gebäudegestaltung einzuarbeiten, üppigeres Grün einzuplanen und auch Alternativen zu der dunklen Fassade anzubieten.

„Für mich ist das ein Beerdigungsinstitut mit Ladenpassage“, formulierte es Horst Kempe (Freie Wähler). Andere Beiratsmitglieder wünschten sich ebenfalls mehr Grün und eine hellere Fassade. „Die Farbe kann je nach Lichteinfall auch heller wirken“, erklärte Campen. Vertreter der HSB versicherten, dass die Fassadengestaltung noch nicht in Stein gemeißelt sei. „Uns ist wichtig, dass der Gestaltungsvorschlag Akzeptanz im Stadtteil findet, daher werden wir dazu weiter im Dialog bleiben“, so Schulte im Rodde. Unter anderem sei geplant, ein Muster der Fassade vor Ort zur öffentlichen Ansicht zu installieren. Vor dem offiziellen Bauantrag würden die Pläne dann nochmals dem Beirat vorgestellt. Die Bauzeit ist von Spätherbst 2021 bis Mitte 2023 angedacht.

Zur Sache

Aus Altbau wird Teil des Neubaus

Das viergeschossige FS-Gebäude (kleines Foto, Mitte links) der Hochschule Bremen wird nach der umfangreichen Schadstoffsanierung der letzten Jahre nicht abgerissen, sondern quasi recycelt. Es ist entkernt worden und erhält nun auch noch eine neue Fassade im Stil der Neubauten, sodass nach Bauende ein dreiteiliges Ensemble an der Großen Johannisstraße entsteht: Also ein lang gestreckter, dreigeschossiger Mittelbau mit dem Haupteingang, der von zwei viergeschossigen Häusern flankiert wird. Alle drei Teile werden auf allen Ebenen miteinander verbunden sein.