Wird Strom endlich wachsen? Das Straßendorf zieht sich an der Ochtum entlang. (Karsten Klama)

Der Stromer Beirat kämpft seit Jahren um Neubürger, damit die soziale Infrastruktur wie die Schule des 450-Seelen-Dorfes auch weiterhin eine Perspektive hat. Nun kommt offenbar Bewegung in das Baugebiet 1885 am Stellfeldsweg und nördlich der Stromer Landstraße.

Wie jetzt bekannt wurde, führte die Baubehörde offenbar bereits Gespräche mit den Eigentümern der Grundstücke, die für eine Bebauung des Gebietes benötigt werden. "In einem Schreiben an den Beirat sprechen Behördenvertreter von positiven Signalen dafür, dass Verkaufsbereitschaft bestünde", erklärt Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs. Ende März gab es zudem nach Behördenangaben konkrete Gespräche mit einem potenziellen Investor, der Interesse am Bau von etwa 50 Einzel- und Doppelhäuser gezeigt hat.

Nun sei mit dem Bremer Bauträger verabredet worden, dass ein Planungsbüro ein Angebot für einen städtebaulichen Entwurf abgeben soll. Konkret geht es um den heutigen Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie auch Flächen südlich der Stromer Landstraße und westlich des Baugebietes. Dass die Stadt die Fläche ausweiten will, hat auch Folgen für den zeitlichen Rahmen, in dem das Projekt realisierbar ist. Durch die geplanten Änderungen wird ein Planverfahren notwendig, das mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen wird, heißt es von den Fachleuten dazu.