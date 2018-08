Regent Holger Melle (vordere Reihe, Mitte) und das neueKönigshaus. (Teichfischer)

Huchting. „Das Schützenfest ist super gelaufen“, bilanziert Pressewartin Frouke Ullmann nach den drei tollen Tagen für die Schießsportler und ihre Gäste. Dabei hatten die Huchtinger Schützen mit ein paar ungünstigen Voraussetzungen zu kämpfen.

So hatten erst am Freitag einige Schausteller und Budenbetreiber ihr Kommen abgesagt oder waren gar nicht erschienen. „Dank der Unterstützung durch Freunde und Bekannte konnten wir doch noch ein paar Angebote unterbreiten“, sagte der Vereinsvorsitzende Oltmann Lampe in seiner Festansprache. Auch der Ausfall einer elektrischen Sicherung am Sonntag, kurz bevor die Huchtinger mit geladenen, befreundeten Vereinen ins Festzelt einziehen wollten, war ein weiteres Problem, das aber nur eine kurze Verzögerung sorgte.

„Das Fest ist sehr gut gelungen“, urteilte auch der Schützenchef. Dazu hat nach Ansicht Lampes außerdem beigetragen, dass das Fest in diesem Jahr zum zweiten Mal auf drei Tage begrenzt worden sind, während früher vier Tage Schützenfest in Huchting gefeiert wurde. Auch das Wetter sei den Huchtingern wohlgesonnen gewesen, fand Oltmann Lampe. Während im vergangenen Jahr Regen die Schützen beim großen Umzug begleitete, konnten sie an diesem Sonntag trockenen Fußes vom alten König an der Huchtinger Heerstraße bis zum Festplatz an der Obervielander Straße marschieren. Dort machte es der Vereinsvorsitzende bei der Bekanntgabe des neuen Königshauses sehr spannend.

Erst mussten die bisherigen Majestäten ihre Ketten und Pokale abgeben und wurden mit Applaus verabschiedet, danach wurde die Kiste hereingetragen, in der sich ein Umschlag mit den Namen der neuen Regenten befand. „Es wäre ärgerlich, wenn jetzt jemand die Schlüssel vergessen hätte“, scherzte Lampe mit dem Hinweis darauf, dass die Schatulle durch drei Schlösser gesichert ist. Doch die alten drei Könige, die die Schlüssel verwalteten, hatten mitgedacht, so ließ sich die Kiste problemlos öffnen. Danach waltete Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann seines Amtes. Mit einer vergoldeten Schere öffnete er den Umschlag mit den Königsnamen. „Etwas stumpf“, beschrieb Schlesselmann das Aufschneiden, schließlich kommt die Schere seit den 70er-Jahren nur einmal jährlich beim Schützenfest zum Einsatz.

Und fast hätte der Ortsamtsleiter seinen Umschlag vergessen abzugeben. „Ihr habt mit dem Schützenfest etwas Tolles auf die Beine gestellt“, betonte Christian Schlesselmann bei der Übergabe seiner privaten Spende.

Nachdem Oltmann Lampe dann die Namen der neuen Königshausmitglieder gelesen hatte, beschrieb er einige Eigenschaften des neuen Königs. Auf diese Weise half er seinen "Untertanen" auf die Sprünge, um wen es sich bei dem neuen Regenten handelt. „Er hilft immer tatkräftig mit und ist bei allen für sein korrektes Verhalten bekannt“, war ein Hinweis. Das Rätsel raten war dennoch groß, schließlich treffen diese Eigenschaften auf viele Huchtinger Schützenvereinsmitglieder zu. Also verriet Lampe dann doch den Namen der neuen Majestät und proklamierte Holger Melle.

Ihm zur Seite stehen als Damenkönigin Susanne Kanwischer, Seniorenkönig Georg Krüger, Jugendkönigin Maria Großmann, Schülerkönigin Sofie Heinrich sowie die Vize-Könige Sascha Rodnizki, Shakira Graham, Lina Hüser, Frouke Ullmann und Oltmann Lampe. Die neuen Amtsinhaber werden den Huchtinger Schützenverein nun ein Jahr lang bei Veranstaltungen nach außen repräsentieren.