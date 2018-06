Huchting. Fürs Baden im See war es an diesem Sonnabendnachmittag leider etwas zu kühl. Trotzdem trafen sich viele kleine und große Quartierbewohner am Ufer des idyllischen Gewässers in Huchting, um zusammen fröhliche Stunden zu verbringen und das 21. Sodenmattseefest zu feiern.

„Angesichts des Wetters und der Fußballweltmeisterschaft hatten wir anfangs etwas Bedenken, ob die Huchtinger trotzdem kommen“, bekennt Claudius Joecke vom Kulturladen. Mit Frack, Fliege und Zylinder sowie einer Schiffsglocke ausgestattet moderierte er das bunte Programm, wobei ihn die Maskentrommler Sebastian Kautz und Christian Nobel unterstützt haben, und zeigt sich mit dem Zuspruch zufrieden. „Viele fanden es trotz der Kälte sehr angenehm“, fasst ebenso Quartiersmanagerin Inga Neumann die begeisterten Rückmeldungen zusammen, die sie von Gästen bekommen hat.

Dazu trug unter anderem eine fast 20 Meter lange Festtafel bei, die aus Tischen mit Blumen und beidseitig Bänken bestand, an der die Sommerfestbesucher Platz nehmen und zahlreiche internationale kulinarische Angebote in Ruhe kosten konnten. „Wir wollten dieses Mal das Gemeinsame und das Miteinander intensiver ermöglichen“, erläutert Joecke die Idee der großen Tafel. Dort hätten sich auch Gespräche zwischen Menschen ergeben, die sich sonst eher in ihren eigenen Gruppen bewegen.

Mit großem Musikmix

Zum Auftakt des Bühnenprogramms zeigte die Trommelgruppe der Grundschule Robinsbalje ihr Können. Mit Blaulicht und Martinshorn trat anschließend Staatsrat Jan Fries ans Mikrofon, um in Vertretung der Sozialsenatorin Anja Stahmann beste Wünsche zu überbringen. Er machte den Huchtingern Mut, als er die Fortsetzung des Programms „Wohnen in Nachbarschaften“ (Win) befürwortete, das vorerst bis 2018 befristet ist. Eine Fortführung wäre für viele der über 40 Vereine und andere Gruppen, die an der Feier beteiligt waren, wichtig, erklärt Quartiersmanagerin Inga Neumann. Da sie für zahlreiche ihrer Projekte Unterstützung aus dem Win-Programm erhalten.

Weitere musikalische Einlagen gab es vom Interkulturellen Stadtteilorchester „insan…popular“, das Lieder auf Italienisch, Deutsch und Bulgarisch sang. Es wurde durch zwei „special guests“ und ihren sehr emotionalen Stücken ergänzt: Bezat Arena trug traditionelle Lieder als auch Eigenkompositionen auf Persisch vor, und Mai Jammeh begeisterte mit englischen Popballaden.

Der Chor mehrerer Huchtinger Senioreneinrichtungen gab Volkslieder wie „Die Gedanken sind frei“ zum Besten. Zwei Sänger der Huchtinger Moschee waren zu hören. Die Jungengruppe „One band – one sound“ von „Alten Eichen“ rappte, und zwei Musikschulsängerinnen trugen Musicalstücke vor. Für rockige Stimmung sorgte die Band „Brother‘s Finest“, in der ein Lehrer des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums mitspielt. Und nachdem Schüler der Roland-zu-Bremen-Oberschule ihren Bandauftritt hinter sich hatten, trat Mirac Ener unter dem Künstlernamen „Mirage“ auf, der mitreißende Rapsongs im Repertoire hatte. „Damit wurde das insgesamt sehr abwechslungsreiche Bühnenprogramm gut abgerundet“, findet Claudius Joecke, der die Atmosphäre auf dem Sodenmattseefest als angenehm beschreibt.

Mit der Unterstützung von Stadtteilaktivitäten befasst sich oftmals der Huchtinger Beirat. Beim Sodenmattseefest zeigen die Stadtteilpolitiker parteiübergreifendes Engagement durch tatkräftigen Einsatz am Grill. „In diesem Jahr haben wir den Rekord von 500 Bratwürsten um 60 übertroffen“, freut sich Beiratssprecher Falko Bries, der von Festbesuchern auch einige Anregungen für die Stadtteilpolitik mit auf den Weg bekommen hat.

Politische Themen wurden auch bei einem Wurfspiel des Klimaschutzprojekts des Bürger- und Sozialzentrums, das schon die Kinder für Ernährung, Klimaschutz und Müll sensibilisieren will, und bei einer Umfrage des Bündnisses „Demokratie beginnt mit uns“, bei dem die Gäste einzelne Paragrafen des Grundgesetzes bewertet haben, angerissen. Bestens vertraut mit dem Grundgesetz ist natürlich der Überraschungsgast des Festes: Carsten Sieling (SPD) hat in seiner Funktion als Bremens Bürgermeister und als Senator für Kultur zum ersten Mal das Sodenmattseefest besucht – und dabei die zahlreichen Aktivitäten im Quartier gelobt.

„Der soziale Zusammenhalt in Huchting ist beachtlich", würdigte Sieling das Engagement vor Ort. "Das schlägt sich auch in den Angeboten des Kulturladens und den künstlerischen Arbeiten der Bewohnerinnen und Bewohner nieder.“

Konkret sprach er die Ausstellung „100% Mensch“ vom Huchtinger Kulturladen an, die nicht nur in der Unteren Rathaushalle, sondern ebenso in der Bremer Landesvertretung in Berlin zu sehen war. Auch die nächste Fotoschau mit Aufnahmen und Gedanken von geflüchteten Jugendlichen, die sich über Werte wie Sicherheit, Freiheit und Offenheit Gedanken gemacht haben, gefielen dem Ehrengast gut. Bei seinem Rundgang und in Gesprächen mit Vertretern verschiedener Initiativen konnte Carsten Sieling einen Eindruck von den vielfältigen Angeboten in Huchting bekommen.

Denn das Fest, das durch eine Spende der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba ermöglicht worden ist, bot neben Bühnenprogramm und Festtafel noch andere Attraktionen. Viele Info- und Mitmachstände säumten das Areal. Auf der benachbarten Stadtteilfarm lud ein „Quatro-High-Jumper“ zu Luftsprüngen ein. Und nebenan im „Aqua-Rider“ probierten vor allem die Kinder begeistert das Schwimmen in aufgeblasenen Bällen aus.

Am frühen Abend waren Festgelände und Strand dank des Einsatzes von Mitarbeitern des Recyclinghofes am Wardamm nach Auskunft von Inga Neumann schon wieder gereinigt. Eine Gruppe von Enten wurde noch gesichtet, die die restlichen Krumen beseitigten und dann sicher die wieder eingekehrte Ruhe am Sodenmattsee genossen.