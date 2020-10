So wie hier in Hemelingen sieht es in Huchting auch oft aus. (PETRA STUBBE)

Diverse Beschwerden über illegal abgeladenen Müll vor Glas- und Altkleidercontainern haben am Dienstagabend den Umweltausschuss des Beirates Huchting beschäftigt. Konkret geht es um einen Bürgerantrag, der zum Ziel hat, die Glascontainer in Nähe der Oberschule Hermannsburg entfernen zu lassen. Außerdem beantragt eine Cafébetreiberin, die Container an der Straße Harriersand versetzen zu lassen, damit ihre Gäste nicht direkt auf den herumliegenden Müll blicken müssen.

Im gesamten Stadtteil seien illegale Müllablagerungen vor Containern ein Problem, bestätigte Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. „Das nimmt enorme Ausmaße an, das sind ja manchmal schon richtige Müllberge.“ Häufig seien die Container überfüllt und Nutzer stellten dann ihre Sachen wie Glas und Bekleidung einfach daneben – anstatt sie wieder mitzunehmen. Andere wiederum würden dort illegal Dinge abladen, die gar nicht dort hingehören wie Sperrmüll, alte Fernseher oder anderes, hat Schlesselmann beobachtet.

Am Harriersand hatte der Beirat bereits Bekleidungscontainer entfernen lassen, um das Problem zu entschärfen. Nun stimmte der Umweltausschuss einstimmig dafür, von der Stadtreinigung eine Versetzung der verbliebenen Container auf die andere Straßenseite unter einen Baum prüfen zu lassen.

Glascontainer bleiben

„Das Problem zu anderen Menschen hin zu verschieben, ist prinzipiell keine Lösung, aber in diesem Einzelfall ist der neue Standort vermutlich vertretbar“, so Schlesselmann. Die Glascontainer an der Hermannsburg gänzlich zu entfernen, lehnten die Ausschussmitglieder mangels Alternativen mehrheitlich ab.

„Nur die Wegnahme der Container wird das Problem nicht dauerhaft lösen“, sagte der Ortsamtsleiter. Denn die Frage sei, wo der Müll dann alternativ lande. „Wir können nicht davon ausgehen, dass er dann automatisch ordnungsgemäß entsorgt wird.“ Außerdem sei es wichtig, Glas als Wertstoff zu sammeln.

Erhard Monsing (SPD) plädierte prinzipiell dafür, Glascontainer in Wohnortnähe zu erhalten und lieber häufiger leeren zu lassen. „Wir müssen viel stärker aufklären, um unsere Probleme mit Müll im Stadtteil zu verbessern“, zeigte sich Carlotta Wendt (Grüne) überzeugt.

Ausschusssprecher Gregor Rietz (CDU) beantragte, alle Altkleidercontainer im Stadtteil auf die beiden Recyclinghöfe zu versetzen. „Dadurch gibt es eine bessere Kontrolle und wir werden dadurch das Müllproblem deutlich reduzieren können“, sagte Rietz. Eine Idee, die der Umweltausschuss mehrheitlich befürwortete.