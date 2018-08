Huchting. Huchtings historische Mitte entwickelt sich – zwar nur langsam und vorerst auf dem Papier, aber Grundzüge des neuen Bebauungsplanenwurfes für das Gebiet zwischen Kirchhuchtinger Landstraße und Alter Dorfweg werden bei der Planung von Neubauten bereits berücksichtigt. Dies wurde in der jüngsten Sitzung des Huchtinger Fachausschuss Bau, Umwelt und Stadtentwicklung deutlich, in der Christian Schilling aus dem Bauressort die Planungen vorstellte.

Die Ideen, wie sich das rund 2,5 Hektar große Areal entwickeln soll, waren in Workshop und in einer Einwohnerversammlung zusammengetragen worden. Der daraufhin ausgearbeitete Bebauungsplan Nummer 2474 sieht vor, dass das vorhandene Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe an der Kirchhuchtinger Landstraße weiterentwickelt wird. Einige Gebäude sollen an die Straße heranrücken, andere könnten in Richtung Osten versetzt werden, erklärte Schilling. Die Firsthöhe der zwei- bis dreigeschossigen Häuser im Norden kann demnach über zehn Meter und in Richtung Roland-Center 14 Meter betragen.

Auf der Rückseite am Alten Dorfweg sieht die vorgestellte Planung zweigeschossige Wohnhäuser vor, die ebenfalls über zehn Meter hoch werden können. Die einzelnen Grundstücke sollen zu einem Drittel bebaut werden, sodass die verbleibenden Grünflächen eine dörfliche Struktur schaffen.

Einschränkungen macht der B-Plan nach Mitteilung des Bauressortvertreters unter anderem bei der Nutzung der Gebäude im Mischgebiet. Dort dürfen keine Fahrzeuge im Erdgeschoss abgestellt werden, damit sich dort Gewerbe entwickelt. "Tankstellen, Vergnügungsstätten und Waschstraßen sind nicht erlaubt", sagte Christian Schilling.

Bäume und Weg erhalten

Ein wichtiger Aspekt für die Kommunalpolitiker war außerdem: Die Bäume in dem Areal sollen erhalten bleiben und durch viele Neupflanzungen ergänzt werden. Auch der Weg zwischen dem Vorplatz der Kirche und westlich der Schule bis zum Alten Dorfweg bleibt erhalten. Außerdem wird eine Wegeverbindung zur Kirchhuchtinger Landstraße und dem auf der anderen Seite befindlichen Park angestrebt.

Der Fachausschuss begrüßt auch die Perspektive für die Grundschule Kirchhuchting. Sie muss sich wegen gestiegener Schülerzahlen erweitern. Auf der Fläche des Dorfkruges könnte ein Schulneubau entstehen, informierte Christian Schilling über die Planng. Im unteren Bereich könnte eine Mensa und darüber eine Turnhalle liegen. Die Huchtinger Politiker hoffen, dass die neuen Räume auch außerhalb der Schulzeiten für den Stadtteil nutzbar sind und dort vielleicht ein Café oder eine Bibliothek entstehen könnte. „Das Gebäude könnte wie ein 'Rathaus' mit großen Fenstern wirken“, konkretisierte Christian Schilling den Planungsansatz.

Voraussetzung sei allerdings, dass das Areal des ehemaligen Dorfkrugs zur Verfügung steht, betonte der Behördenvertreter. Es zeichne sich endlich eine Lösung ab, nachdem zuvor ein Investor dort eine Reinigungsanlage für Fahrzeuge bauen wollte. „Eine Waschanlage an der Kirche passt gar nicht", erklärte Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann nach der Sitzung. "Die noch erkennbaren dörflichen Strukturen müssen geschützt und weiterentwickelt werden.“ Nach einigen Verhandlungen ist der Investor inzwischen bereit, das Grundstück für eine Schulerweiterung abzugeben unter der Vorraussetzung, dass ihm eine Ersatzfläche angeboten wird. Die muss allerdings noch gefunden werden.

Die Gesamtplanung soll unterdessen zügig vorangehen. Die Einwände der öffentlichen Auslegung werden gerade geprüft und abgewogen. „Wir wollen dieses Jahr noch zu einer Beschlussfassung kommen“, kündigt Christian Schilling an. Bis dahin wird bei beantragten Neubauten der bisherige Planungsstand bereits berücksichtigt. Mit der St.-Georgs-Gemeinde sei zum Beispiel vereinbart worden, dass bei der Neugestaltung ihres Außengeländes ein Teilbereich erst dann gebaut werde, wenn das Gesamtkonzept für den Platz zwischen Kirche, Schule und Gemeindehaus absehbar sei. Aus Sicht des Stadtplaners könnte ein städtebaulicher Wettbewerb Ideen liefern.

Beim Verkauf von Baugrundstücken müssen sich laut Schilling Investoren mit der Stadt intensiver absprechen und ihre Pläne darlegen. Ansonsten gelte Bestandsschutz nicht nur für Kriegerdenkmal, Kirche und Grundschule, sondern auch bei Privat- und Geschäftshäusern müssten bei einem Neubau zuerst die Vorgaben des Bebauungsplanes berücksichtigt werden.

„In dem Plan spiegelt sich alles wider, was den Huchtingern wichtig ist“, lobte Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. "Ein gut durchdachter Plan." Denn der Entwurf beruht im Wesentlichen auf ursprünglichen Ideen der Huchtinger, daher stimmten die Fachausschussmitglieder ihm zu.

Nur die freie Fläche an der nördlichen Einfahrt des Roland-Centers wurde aus dem Entwurf herausgenommen. Dort ist nach Schillings Auskunft wohl eine Baustelle für die Straßenbahnverlängerung vorgesehen. Zudem könne die Fläche als Teil der Platzbebauung des „Huchtinger Dorfplatzes“ am Center-Point genutzt werden.