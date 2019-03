Die Europäische Union erscheint als kompliziertes Gebilde. Was tut Sie für den Bürger? Was will man von ihr? Im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai lädt jetzt ein Barcamp Jugendliche dazu ein, ihre Fragen zu formulieren - und Antworten zu finden. (Patrick Seeger)

Rund 60 junge Leute aus Bremen und Bremerhaven haben sich bereits für die „Europa-Challenge Bremen“ am 8. März angemeldet – Hundert sollen es werden, die bei der Tagung im Martinsclub zusammenkommen, um sich auf kreative Weise mit selbstgewählten Fragestellungen rund um die Europäische Union auseinanderzusetzen. Die Anmeldefrist für das kostenlose Barcamp, „Deine Frage an Europa – Deine Challenge“, wurde jetzt extra verlängert.

Warum gibt es die Europäische Union überhaupt, welche Effekte wird der bevorstehende „Brexit“ auslösen – sofern der „British Exit“, der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union vollzogen wird – und wäre die Gründung einer europäischen Armee eine gute Idee? Diese Fragen treiben junge Leute im Alter von 15 bis 27 Jahren um, die sich für die „Europa Challenge Bremen“ angemeldet haben. Bei der Veranstaltung sollen die Teilnehmer mögliche Antworten in themenspezifischen Workshops diskutieren und ihre Ergebnisse medial aufbereiten, die anschließend auf der Website des Projekts veröffentlicht werden.

Gemeinsam diskutieren

In lockerer Atmosphäre gemeinsam produktiv werden – genau darum gehe es bei einem Barcamp, erläutert Organisatorin Katja Eichler vom Europapunkt Bremen, das gewählte Veranstaltungsformat. Die „Europa-Challenge“ richte sich an junge Leute und soll eine Gelegenheit bieten, unabhängig vom Wohnort in Bremen oder vom jeweiligen Bildungsstand, in einen Austausch über Europa zu treten. Mitmachen können Schüler, Auszubildende oder Studierende aus Bremen und Bremerhaven im Alter von 15 bis 27 Jahren. „Wir halten es bewusst divers“, sagt die Organisatorin und verweist an dieser Stelle auf den Bezug zum Staatenverbund EU, der sich ebenfalls durch die Einheit des Verschiedenen auszeichne.

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen bei der Veranstaltung die Themen, die die Teilnehmer jeweils interessieren. „Bereits bei der Anmeldung reichen alle eine selbst formulierte Fragestellung ein, die sie für wichtig halten und beantwortet wissen möchten“, erklärt Eichler das Verfahren. Auf eine Art Wissenstest soll es am 8. März allerdings nicht hinauslaufen. Es ginge nicht darum, gegeneinander anzutreten und vor den anderen mit besonderen Kenntnissen zu glänzen, so Eichler weiter. Die Herausforderung bestehe vielmehr darin, innerhalb eines Tages alle Fragen zu bearbeiten, die die Teilnehmer mitbringen. Werden es bis zum Termin noch die anvisierten Hundert, stehen damit eben so viele Fragen im Raum und sie alle sollen am Veranstaltungstag bis etwa 17.30 Uhr bearbeitet sein.

Von Kurzfilm bis Comic ist alles erlaubt

Wie die Antworten aussehen, sollen die Gruppen jeweils selbst entscheiden können. „Ob Kurzfilm, Comic, Rap oder Interview – alles ist erlaubt“, sagt Katja Eichler. Was bei einem offenen Format herauskommen kann, zeigen die Ergebnisse der ersten Veranstaltung von vor zwei Jahren, die auf der Internetseite www.100-fragen-an-europa.eu abrufbar sind. Dort sind zum Beispiel kurze Videos zu sehen, aber auch mit Zettel und Stift wurde gearbeitet, um Mindmaps, Collagen und Zeichnungen herzustellen, die im Anschluss abfotografiert wurden. Rechtspopulismus, Flüchtlingspolitik oder „Brexit“– mal haken die Jugendlichen in Interviews kritisch nach oder diskutieren, während andere grundsätzliches Wissen über die Europäische Union oder Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Mitgliedsstaaten erarbeitet haben.

Beim kreativen Prozess sollen die Besucher des Barcamps selbst die Initiative ergreifen, sagt Katja Eichler. „Sie finden sich in Gruppen zusammen, die wiederum von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer geleitet und moderiert werden, wir Organisatoren geben auch hier nichts vor“, lässt sie wissen. Zur Verfügung gestellt werde das technische Equipment und verschiedene Arbeitsmaterialien.

Teil der EU Jugendstrategie

Ziel der Veranstaltung ist es, junge Leute dafür zu motivieren, sich aktiv mit der Europäischen Union auseinanderzusetzen, sagt Horst Seele-Liebetanz, der Leiter des Europunkts Bremen. Es sei wichtig zu verdeutlichen, dass die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden, jeden einzelnen etwas angingen, meint Seele-Liebetanz und begründet: „Etwa 80 Prozent der Gesetzgebungsverfahren in Deutschland sind direkt beeinflusst durch europäische Richtlinien und Vorgaben.“

So ist auch die „Europa-Challenge“ selbst, das Ergebnis einer europäischen Entschließung. Im Jahr 2009 verabschiedete der Europäische Rat die sogenannte EU-Jugendstrategie 2010-2018, die das Land Bremen im Jahr 2015 – und damit mit einiger Verspätung – in das „Europapolitische Jugendkonzept“ überführte. Das betreffende Papier der Rot-grünen Regierung sieht unter anderem vor, dass seit 2015 jedes Jahr eine „Europapolitische Jugendkonferenz“ stattfinden soll. In der Praxis wurde daraus schließlich die „Europa-Challenge Bremen“, die nun zum zweiten Mal stattfindet.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur „Europa-Challenge Bremen“ und dem Anmeldeverfahren sind online unter www.100-fragen-an-europa.eu abrufbar. Auskünfte erteilt Katja Eichler unter der Telefonnummer 36 18 33 75 oder im Europapunkt Bremen, Am Markt 20, 28195 Bremen.