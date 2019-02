Volkmar Sattler freut sich auf den Ruhestand. Trotzdem verlässt er seinen Arbeitsplatz im Revier Neustadt nur schweren Herzens. (Walter Gerbracht)

Herr Sattler, zehn Jahre Revierleitung haben Ihnen nicht gereicht, darum haben Sie 2015 nochmals um vier Jahre verlängert. Können Sie nun Ende Februar leichten Herzens Abschied nehmen?

Volkmar Sattler: Mit 60 hatte ich mir ein Dasein als Pensionär noch absolut nicht vorstellen können, aber auch heute fällt es mir sehr schwer, loszulassen. Ich habe nach meinen Jahren als Drogenfahnder hier nach der Polizeireform 2005 die Polizeiarbeit im Stadtteil mit viel Elan und Herzblut neu aufgebaut. Die Arbeit mit den vielen Akteuren der Neustadt und das Miteinander mit den Kollegen am Revier werden mir fehlen. Und auch die Anerkennung für den Beruf, denn abgesehen von meinen Anfangsschwierigkeiten bin ich sehr gerne Polizist gewesen.

Während meiner dreijährigen Ausbildung war die Polizeiarbeit für mich als Halbwaise mit einer alleinerziehenden Mutter eher ein Broterwerb und eine gute Alternative zum Wehrdienst. Aber es gefiel mir nicht, dass die Strukturen damals noch sehr altbacken und au­toritär waren, daher war ich überhaupt nicht sicher, ob das die Geschichte meines Lebens wird. Aber mit der Zeit hat sich das gewandelt hin zur modernen, offenen Polizei, damit fühlte ich mich dann wesentlich wohler und war dann auch Feuer und Flamme für den ­Beruf.

Das sind absolut gegensätzliche Aufgabenbereiche, die für mich beide einen großen Reiz haben. Als Drogenfahnder brannten ich und meine Kollegen im Viertel darauf, mit sehr viel sportlichem Ehrgeiz die Dealer zu überführen. Diese zehn Jahre waren eine tolle Zeit mit vielen netten Kollegen. Aber auch in der Revierleitung braucht es viel Herzblut, wenn man die regionale Polizeiarbeit, die Netzwerkarbeit, aber auch die mit der Stellung verbundene Personalverantwortung ernst nimmt. Aber vielleicht ist es gerade auch deshalb trotz allem gut, dass ich zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand gehe.

Im Zuge der aktuellen Polizeireform wird mein Nachfolger viele meiner ehemaligen Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr innehaben, sondern sich auf die Kontaktpolizisten links der Weser fokussieren. Der Anspruch, der 2005 mit der ersten Reform formuliert wurde, stärker in der Fläche mit intensiver Netzwerkarbeit und eigenen Kräften aktiv zu sein, wird nun in Richtung Zentralisierung teilweise wieder aufgehoben. In manchen Stadtteilen wie Woltmershausen bleiben nur Polizeistationen zurück, die aber weiterhin Reviere heißen. Ich weiß, dass das der Personalnot geschuldet ist, aber dennoch schmerzt es mich, weil ich es als Rückschritt in der polizeilichen Stadtteilarbeit empfinde.

Ich hatte das Glück, 2006 während der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, die deutsch-englische Polizeidelegation leiten zu dürfen. Da waren unter anderem englische Staatsanwälte dabei, der Polizeipräsident von Manchester und szenekundige Beamte, die sich mit der britischen Hooligan-Szene auskannten. Zusammen mit deutschen Kollegen begleiteten wir alle Spiele der englischen Nationalmannschaft und haben den Einsatzkräften vor Ort unsere Erkenntnisse mitgeteilt. Das ist ein unvergessenes Highlight, so nah am Geschehen zu sein. Beim Gedanken an manche Situationen bekomme ich heute noch Gänsehaut. Das war häufig eine Mischung aus Feierlaune und Aggressivität bei diesem Großereignis. Wo die englischen Fans waren, war die Stimmung immer angespannt. Ständig begleiteten uns Medienvertreter in der Erwartung, das gleich etwas passieren würde, und manchmal kam es auch zu Gewaltausbrüchen. Aber insgesamt ist weniger vorgefallen als befürchtet.

Es war ein brisanter Stadtteil mit einer hohen Kriminalitätsrate und einem enormen Einsatzgeschehen. Ich hätte damals nie gedacht, dass die Neustadt sich bis heute in so einem rasanten Tempo hin zum Positiven entwickeln würde. Es ist immer noch ein sehr heterogener Stadtteil mit Orten, die problematischer sind als andere. Aber besonders durch städtebauliche Maßnahmen ist ein Wandel gelungen, der wirklich beachtlich ist. Denken Sie nur an Huckelriede, wo einige dunkle Schmuddelecken rings um die Umsteigestelle verschwunden sind. Gleichzeitig haben wir vor Ort zusammen mit Streetworkern und dem damals noch sehr liberalen Moscheeverein in Huckelriede die Jugendlichen auf der Straße in den Blick genommen. So stieg auch die ­Sicherheit.

Doch, natürlich und auch weiterhin eine Menge. Wer in der Neustadt Dienst hat, dem kann gar nicht langweilig werden. In innenstadtnahen Stadtteilen ist das Einsatzaufkommen immer recht hoch. Aber die Kriminalitätsbelastung bezogen auf die Einwohnerzahl ist deutlich gesunken, wir liegen mittlerweile unterhalb des Bremer Durchschnitts. Dass wir das erreichen, hätte ich 2005 nie gedacht. Eine Besonderheit ist außerdem, dass hier auch besonders viele Verkehrsunfälle passieren, die die Kollegen aufnehmen müssen, da halten wir bremenweit den Rekord.

Ich habe einen tiefen Einblick in das Flüchtlingsgeschehen bekommen. Gemeinsam mit weiteren Kollegen fungierten wir als Schnittstelle zwischen den Ämtern und den Unterkünften. Wir erstellten unter anderem Notfallpläne und Sicherheitskonzepte für die Zelte und Wohnheime, erfassten die Belegungszahlen und unterzogen das Sicherheitspersonal der Einrichtungen einer polizeilichen Überprüfung. Besonders der Kontakt zu den vielen engagierten Menschen in diesem Feld ist eine meiner reichsten Erfahrungen, die ich als Polizist sammeln konnte.

Das Stichwort ist passend gewählt, denn mir fallen zuallererst Großbaustellen ein und ­damit zu erwartende Verkehrsprobleme, die in den kommenden Jahren eine große Rolle spielen werden. Der Weiterbau der A 281 in Huckelriede und damit im Vorgriff die Straßenertüchtigungen, um Kornstraße und Kirchweg fit für die Umleitungsverkehre zu machen, werden auch die Polizei vor Ort mächtig auf Trab halten. Die Parkplatzsituation bleibt sicherlich ein Dauerthema. Aber auch in problematischen Bereichen wie der südlichen Kornstraße müssen die Kollegen noch nach Konzepten suchen, um die unbefriedigende Sicherheitslage im Einklang mit städtebaulichen Maßnahmen zu verbessern. Aber auch Themen wie die Clankriminalität sowie Wohnungsprostitution bleiben aktuell. Und es wird spannend, was an der Duckwitzstraße mit dem geplanten Bordell passiert.

Ich mache keine Fernreisen mit dem Rad wie mein Sohn quer über die schottischen Berge. Aber meine Begeisterung für das Fahrradfahren ist ungebrochen. Ich werde mit Sicherheit möglichst viele Strecken auf dem Rad zurücklegen. Außerdem erwarten meine Kinder von mir, dass ich mich verstärkt als Opa bei meinen beiden Enkeltöchtern einbringe, und das mache ich auch gerne. Und ich werde mich weiterhin im Kulturnetzwerk Achim engagieren, da bleibe ich also der Netzwerkarbeit treu. Und nicht zuletzt werde ich Tango tanzen. Meine Frau ist Tanzlehrerin, und ich habe mich von ihrer Begeisterung für den argentinischen Tango anstecken lassen. Daher werde ich wohl ab und an in unserer kleinen Wohnzimmertanzschule als Gastherr eingespannt sein.

Zur Person

Volkmar Sattler (64)

ist seit 2005 Leiter des Polizeireviers in der Neustadt. Zuvor war er zehn Jahre im Viertel als Drogenfahnder im Einsatz. Außerdem bekleidete er weitere Führungsfunktionen in Osterholz und im Steintor, im Lagezentrum der Polizei, in der Führungsgruppe der damaligen Polizeiinspektion Mitte und in den Revierleitungen Woltmershausen und Kattenturm. Sattler ist seit 46 Jahren im Polizeidienst, Ende Februar geht er in den Ruhestand.