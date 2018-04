An diesem Wanderweg am Ochtumdeich nahe der Duckwitzstraße könnte eine Gedenkstele errichtet werden, die an ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene erinnert. (Walter Gerbracht)

Durchweg positive Resonanz bei Vertretern aus den Stadtteilen Neustadt und Huchting hat jetzt der Vorschlag von Sükrü Senkal, Huchtinger SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, und von Grollander Bewohnern gefunden, zur Erinnerung an ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene eine Gedenkstele nahe dem Grundstück Duckwitzstraße 69 am Ochtumdeich aufzustellen. Am jüngsten Treffen des Arbeitskreises „Grollander Geschichte(n)“ der Siedlergemeinschaft Grolland I nahmen neben Senkal auch die Neustädter Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon und ihr Huchtinger Kollege Christian Schlesselmann teil. Beide begrüßten das Vorgaben uneingeschränkt.

Allerdings überbrachte Annemarie Czichon "in aller Freundschaft" auch ein Protestnote der Neustädter Politiker hinsichtlich des Verfahrens. Denn es handelt sich eindeutig um einen Standort im Neustädter Hoheitsgebiet. Es sei misslich, wenn Kollegen aus dem Stadtteil Huchting in diesem Bereich offensiv tätig würden. Senkal bat die Neustädter um Entschuldigung – aber auch um Verständnis dafür, dass er vorpreschte, weil ihn das Thema sehr bewegt habe. Im Zuge der Diskussion um die Genehmigung eines Bordells an dem Standort in der Duckwitzstraße sei es für ihn neu gewesen, dass dort ein Lager für 250 bis 300 Kriegsgefangene bestanden habe. "Mir ist es wichtig, dass gegen das Vergessen vor Ort die Geschichte aufbereitet wird", sagte Senkal. Nach Recherchen im Staatsarchiv, an denen sich der Grollander Journalist und Buchautor Gerwin Möller beteiligte, habe er einen Antrag an die Stadtbürgerschaft verfasst, um Unterstützung für ein Gedenkstelen-Projekt einzuwerben.

Horst Otto bekräftigte in der Runde namens der Neustädter Initiative „Denkorte“, dass eine weitere Gedenkstele zur Erinnerung an die Verbrechen während der Nazi-Zeit "sehr sinnvoll" sei. Die Erfahrungen mit den bisherigen vier Stelen, die exemplarisch an unterschiedliche Opfer der Nazis in der Neustadt erinnern, seien gut. "Das Engagement für diese Denkorte lohnt sich, denn sie wecken auch das Interesse bei jungen Leuten", sagte Horst Otto. Die Denkorte-Initiative biete ihre Unterstützung an, wenn eine Gedenkstele ähnlicher Bauart mit Text- und Bilddarstellung sowie einem QR-Code für weiterführende Informationen im Internet aufgestellt werden solle.

Die Kulturhistorikerin Petra Redert aus der Neustadt hat sich bereits 2014 für ein Ausstellungsprojekt im Haus der Wissenschaft mit dem Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener in Bremen befasst. Damals wurde eine Ausstellung des Vereins "Kontakte-Kontakty" mit dem Titel „,Russenlager’ und Zwangsarbeit“ um einen Bremer Teil ergänzt. Redert sagte zu, in der Arbeitsgruppe zur geplanten Gedenkstele mitzuarbeiten und an die früheren Forschungen und Zeitzeugenbefragungen anzuknüpfen. Bisher ist noch unklar, in welchem Umfang die Kriegsgefangenen auch in Industrie- und Rüstungsbetrieben schuften mussten. "Die ausgehungerten Gefangenen mussten sich zu den Francke-Werken zum Arbeitseinsatz schleppen. Sie haben ihre schwachen Mithäftlinge zum Teil sogar getragen. Diesen Anblick werde ich nicht vergessen", berichtete der Grollander Zeitzeuge Heinz Quast, der damals zwölf Jahre alt war.

Die Runde in Grolland war sich einig, dass nun der Beirat Neustadt am Zug sei, sich offiziell zu dem Projekt zu äußern. Danach könne sich ein Arbeitskreis detailliert mit dem Vorhaben beschäftigen.