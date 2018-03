Die Musiker Marko Gartelmann und Matthias Entrup von den Bremer Philharmonikern hatten zum Werkstatt-Konzert eingeladen. Keine klassische Aufführung mit Geige und Klavier, sondern ein Mitmach-Workshop, bei dem die Mitarbeiter den Ton vorgaben.

Wilfried Hautop, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Martinshof und einstiger Geschäftsführer der gleichnamigen Werkstätten, ist die Vorfreude anzumerken. Als Initiator des ungewöhnlichen Konzerts ist er gut ausgerüstet: Aus der einen Manteltasche blitzen Schlagzeugschlegel hervor, aus der anderen zaubert er mit einem schelmischen Lächeln ein Miniatur-Schlagzeug, das auf Knopfdruck lospoltert: „Nur für den Fall, dass irgendwer durch den Schnee verhindert ist.“

Doch weder der Besuch des Bundespräsidenten noch der Flockenwirbel hält die Mitarbeiter des Martinshofs und die Musiker von ihrem Vorhaben ab. Eifer und Neugier machen sich breit. Dem Konzert voraus ging ein „Vorspiel“: Nachdem die Bremer Philharmoniker Hautop und die Mitarbeiter wiederholt eingeladen hatten, drehte dieser den Spieß um. „Wir sind kein eifriges Theaterpublikum, kommt doch lieber zu uns“, entgegnete der langjährige Martinshof-Chef. Warum eigentlich nicht, sagten sich Gartelmann und Entrup. Der Schlagwerker und der Rhythmuspädagoge schrieben ein Konzept für einen Percussion-Workshop am Arbeitsplatz und kündigten sich in den Werkstätten an.

Die klassischen Konzertsmokings blieben am Dienstag im Schrank. Stattdessen tragen Gartelmann und Entrup Arbeitshosen und Schutzhelme. „Wir sind die Werkaufsicht“, schallt es durch ein Megafon. Die „Instrumente“ liegen gut sortiert in einem Einkaufswagen. Fliegenklatschen, abgesägte Abflussrohre, Eimer, ein Trog und Metallschaufeln stauen sich darin und sorgen für Gelächter bei den Mitarbeitern, die sonst Tee abfüllen. Damit soll musiziert werden? „Wir testen mit euch, ob der Raum sich für Rhythmus eignet. Ihr sollt euren Arbeitsplatz erforschen“, erklärt Entrup.

Sofort greifen die rund 20 Mitarbeiter zu Schlegeln und begeben sich auf Klangsuche. Stöcke trommeln auf Kartons, Kisten, Werkbänke und Kleiderständer. Mal laut, dann leise. Zuerst schnell, dann langsam. Aus dem anfänglichen Krachbrei formen sich allmählich geordnete, wohlklingende Rhythmen, die ihren Effekt nicht verfehlen. Kein Fuß bleibt still, die Finger der Zuschauer tippen im Takt mit.

Nach rund einer Stunde neigt sich das Konzert dem Ende entgegen. Die Mitarbeiter klatschen begeistert. Zugaben werden gefordert. Das Musiker-Duo lässt die Schlegel noch einmal über den Sound-Einkaufswagen wirbeln – ein letzter blecherner Tusch hinterlässt klingende Ohren. Bleibt es der letzte? „Wir haben das Konzept extra für den Martinshof erstellt. Ein weiteres Werkstatt-Konzert geben wir in der Lohnfertigung bei Mercedes-Benz. Auch in anderen Betrieben wäre das denkbar“, sagt Entrup noch etwas außer Atem, aber sichtlich gerührt von den motivierten Teilnehmern. „Es kommt so viel zurück, das ist wunderbar.“

Pure Freude empfinden auch die Laienmusiker. „Das hat großen Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Halle so klingen kann“, sagt Daniela Buße. Gruppenleiter Sepp Kubesch ist vom Zusehen begeistert. „Mal auf die Pauke hauen dürfen, das war schon ein besonderes Erlebnis für die Mitarbeiter. Ich habe geahnt, dass diese Aktion sehr gut ankommt.“

Der Intendant und Geschäftsführer der Bremer Philharmoniker, Christian Kötter-Lixfeld, kann sich eine Fortsetzung des Workshops gut vorstellen: „Dieses Konzert war ein Versuchsballon für uns. Es macht Spaß zu sehen, wie natürlich Musik entstehen kann und wie wenig Hilfsmittel nötig sind.“ Die Premiere war ein Erfolg – ganz ohne Orchestergraben und konventionelle Instrumente. Neben guten Erinnerungen und einem Ohrwurm nehmen alle Beteiligten eine Erkenntnis mit: Rhythmus liegt jedem im Blut.